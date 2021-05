Chöre wollen endlich wieder singen: „Die Leute hungern nach Musik“

Immerhin: Ab 21. Mai Proben im kleinen Rahmen möglich

Die Chöre im Erdinger Land wollen endlich wieder singen. Gemeinsames öffentliches Musizieren und Singen ist unter Einhaltung strenger Regeln nur in der Kirche erlaubt. Immerhin sollen ab 21. Mai in kleinem Rahmen Proben wieder möglich sein.

Landkreis – Seit über einem Jahr liegt das Kulturleben brach, schweigt die Live-Musik mit wenigen Lockdown-Unterbrechungen – eine schwere Zeit für Kulturschaffende wie Kulturgenießer. Auch die Chöre sind verstummt. Präsenzproben sind nicht möglich, gemeinsames öffentliches Musizieren und Singen ist unter Einhaltung strenger Regeln nur in der Kirche erlaubt. Ein aktueller Lichtblick: Ab 21. Mai sollen im kleinen Rahmen Chorproben wieder möglich sein. Wie haben die Chöre im Erdinger Land die schwierige Situation bisher gemeistert?

Aus der Tadinger Kirche werden seit Ostern 2020 über das Projekt „Kirch dahoam“ Gottesdienste per Livestream ins Internet übertragen. „Wir proben gezielt auf jeden Gottesdienst“, sagt Kirchenmusikerin Regina Maier. Auf der Orgel begleitet sie die Sänger, die per Roll-Ups voneinander abgeschirmt sind: „Jeder ist da wie in seiner Duschkabine.“ Da müsse man rhythmisch und stimmlich sehr sicher sein, auch selbst seine Einsätze finden, erklärt Maier. Am Anfang sei das „eine sehr große Herausforderung“ gewesen, doch alle seien an der Aufgabe gewachsen.

Chorleiterin Regina Maier: „Hoffe, dass wir bald wieder im Freien proben und loslegen können“

Mit Solisten und kleinem Instrumentalensemble gestaltet Maier „ein möglichst abwechslungsreiches Musikprogramm“ – darunter anspruchsvolle Stücke aus dem klassischen Bereich, aber auch neues geistliches Liedgut mit Band. „Ich versuche, möglichst viele Chormitglieder einzubauen, maximal aber zehn Leute“ – vor allem in den Vorabendgottesdiensten oder bei Beerdigungen.

Maier leitet einen Kinder-, einen Jugend- und den Kirchenchor. Man sei über eine WhatsApp-Gruppe verbunden und hoffe, „dass wir bald wieder im Freien proben und loslegen können“. Im Livestream und dem Einsatz neuer Medien sieht die Musikerin auch nach der Pandemie viel Potenzial und lobt die große Eigeninitiative der Jugendlichen.

Chorleiter Konrad Huber: : „Wir sehnen uns alle nach einer gemeinsamen Probe“

In der Pfarrkirche St. Erhard Walpertskirchen gibt es keine Spuckschutzwände. Dort behelfe man sich auf der Empore mit ständigem Durchzug, berichtet Chorleiter Konrad Huber: „Die Tür zum Turm ist auf.“ Die Abstandsregeln würden eingehalten, um in Kleingruppen für die sonntägliche Gottesdienstmusik zu sorgen.

Musikalisch gesehen sei der Abstand „das Hauptmanko“: Mitwirkende müssten solistisch singen, obwohl sie sich gegenseitig kaum hören könnten – also „nichts für den typischen Chorsänger“.

+ „Wie in der Duschkabine“: In der Tadinger Kirche sind die Sänger von Roll-Ups getrennt, wie hier beim Gottesdienst am diesjährigen Ostersonntag. © Screenshot: www.kirch-dahoam.de

Huber setzt wie seine Kolleginnen und Kollegen bezüglich der Pandemie auf niedrige Zahlen und Konzerte im Freien. Jetzt gelte es, die Durststrecke zu überwinden. Huber spricht von einer „Geduldsprobe“ und meint: „Wir sehnen uns alle nach einer gemeinsamen Probe.“ Um die Zeit zu überbrücken, realisiert der Musiker, der auch im Singkreis Forstern zahlreiche Chöre leitet, regelmäßig Projekte auf seinem Youtube-Kanal und schafft für seine Chöre Auftritte über Videos.

Verbesserungen des Raumklimas, regelmäßiges Lüften und größere Probenräume, um mit mehr Abstand singen zu können, sieht Huber auch als Chance nach Corona. Es sei ein Prozess des „positiven Lernens“ in Gang gesetzt worden. Die Folgen der Lockdowns für die Kunst könne man jedoch nicht wegdiskutieren: „Die Kultur hat’s wirklich schwer getroffen.“

Chorleiter Franz Maier: „Ich habe Vertrauen, dass alles wieder kommt“

In der Altenerdinger Kirche wurde die Empore mit Spuckschutzwänden ausgestattet, berichtet Kirchenmusiker Franz Maier. In kleinem Rahmen sorgt er jeden Sonntag für ein kirchenmusikalisches Programm. Teils wirkten wenige Sänger aus der Chorgemeinschaft Altenerding mit, teils Profis wie Ira Maria Scholz (Sopran) und ihr Mann Alexander (Violine). Maier selbst spielt Orgel, sein Sohn Kilian Cello. Die wenigen Chormitglieder, die bei den Gottesdiensten zu hören sind, seien „sehr dankbar, dass sie manchmal singen können“.

Zur Chorgemeinschaft selbst hält Maier über Mails Kontakt. Seine Hoffnung: Bald mit der Chorarbeit „an das, was war, anknüpfen zu können“ – kein leichter Weg. Einerseits sei bei einigen Mitgliedern die Angst vor Ansteckung sehr präsent, andererseits die Sehnsucht groß, wieder gemeinsam zu singen. „Das fehlt uns so“, diesen Satz höre Maier oft. Die regelmäßigen Proben würden als „Struktur im Leben“ vermisst. „Ich habe Vertrauen, dass alles wieder kommt, und die Hoffnung, dass man sich Ziele setzen kann.“

Chorleiter Robert Grüner: „Man muss Brücken bauen in dieser Zeit“

Der Fraunberger Chor „Taktvoll“ mit 22 Sängerinnen und Sängern wurde erst 2018 gegründet und ist kein Kirchenchor. „Wir haben also keine Möglichkeit, irgendwo zu singen“, sagt Chorleiterin Ute Auf dem Hövel. Sie hofft auf einen zeitnahen Neubeginn: „Die Leute scharren mit den Hufen. Hoffentlich kommen dann auch alle.“

Diese Meinung teilt Robert Grüner, Kirchenmusiker von St. Vinzenz Klettham. „Die Leute hungern nach Musik und dem Verbindenden in der Musik.“ Grüner probt mit Singkreis und Jugendchor online, der Kinderchor bekommt immer mal wieder Lieder als Angebot geschickt. Bei der sonntäglichen Musik in der Kirche verweist Grüner auf die soziale Komponente „im Zeichen des Glaubens“ und sagt: „Man muss Brücken bauen in dieser Zeit.“ Dieses Ziel verwirklicht er auch mit besonderen, technikgestützten Musikprojekten. Für Pfingsten ist das nächste in Arbeit.

Vroni Vogel