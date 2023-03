„Die Schweinepest rückt immer näher“

Von: Veronika Macht

Teilen

Fast 300 Wildschweine pro Jahr werden im Landkreis Erding erlegt (Symbolbild). Schutz für 55 000 Schweine © Nicolas Armer/dpa

Der Landkreis erhöht die Schwarzwildprämie. Zu den 70 Euro vom Staat gibt es für jedes erlegte Wildschwein nun 50 Euro vom Landkreis. Eine Vorbeugungsmaßnahme gegen die Ausbreitung der Schweinepest.

Erding – Noch ist in Bayern kein Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgetreten. Doch die Tierseuche, die im September 2020 erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde, könnte auch im Freistaat ausbrechen. Der Landkreis hat deshalb schon vor einiger Zeit Maßnahmen zur Prävention ergriffen.

Eine davon ist die Information und Beratung der Jägerschaft im Landkreis Erding durch den Kreisjagdberater. Der Bedarf in diesem Bereich sei sehr hoch – infolge der vorbereitenden Maßnahmen zur Vermeidung eines Ausbruchs der Schweinepest, durch die Rotwildproblematik in rotwildfreien Gebieten und aufgrund des Abstimmungsbedarfs mit der Unteren Jagdbehörde.

Im Landratsamt rechnet man damit, dass auf den Kreisjagdberater künftig mehr Aufgaben zukommen. Er soll deshalb mehr Geld bekommen. Im Kreisausschuss wurde beschlossen, die monatliche Aufwandsentschädigung zu erhöhen. Seit 1986 liegt sie bei 76,69 Euro beziehungsweise 150 Mark. Ab dem 1. April sind es 150 Euro, was einen jährlichen Mehraufwand von knapp 880 Euro bedeutet.

Angehoben wurde auch die Schwarzwildprämie. Seit dem Jagdjahr 2019/20 bekommen Jäger vom Freistaat für jedes erlegte Wildschwein 70 Euro als Aufwandsentschädigung. Der Landkreis gewährt eine zusätzliche Prämie, die bisher bei 20 Euro gelegen hat und die künftig 50 Euro betragen wird.

Laut Landratsamt wurde die Abschussprämie als Präventionsmaßnahme gegen die Schweinepest eingeführt. Die Erhöhung soll „einen zusätzlichen Anreiz für die Jäger zur Reduzierung des Schwarzwildbestands“ schaffen. „Wir können einen Ausbruch dadurch hoffentlich verhindern“, sagte Christian Mader aus der Verwaltung in der Sitzung des Kreisausschusses. „Die Afrikanische Schweinepest rückt immer näher an Bayern heran.“

Im Jagdjahr 2021/22 sei die Landkreisprämie für 269 Stück Schwarzwild beantragt worden, was Kosten in Höhe von 5380 Euro verursacht habe. Lediglich für 27 Stück sei kein Antrag gestellt worden. Durch die Erhöhung der Prämie auf 50 Euro würden die Kosten pro Jahr auf rund 15 000 Euro steigen. Über die Sinnhaftigkeit der Prämie herrschte im Ausschuss Einigkeit. Debattiert wurde nur über die Höhe. So erschien Wolfgang Reiter (ÖDP) die Steigerung um 150 Prozent „schon ein bisschen hoch“. Dem schloss sich Ulla Dieckmann (SPD) mit Verweis auf den Kreishaushalt an: „Wir hatten uns vorgenommen, alles genau anzuschauen.“

Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) bekannte, er sei „hin- und hergerissen“, würde aber dem Vorschlag der Verwaltung folgen. Im Landkreis gebe es sehr viele Hausschweine, also auch eine hohe Gefahrenlage für die Landwirte. Laut Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer gibt es im Erdinger Land rund 55 000 Schweine in 125 Betrieben, davon zwei Freilandhaltungen mit acht Schweinen und fünf Auslaufhaltungen mit 250 Tieren. „Ich sehe die Prämie vor dem Hintergrund, dass diese Schweinebestände geschützt werden“, sagte der Landrat.

Dem schloss sich Gerlinde Sigl (CSU) an. Was die Jäger da im Wald machten, sei nicht gerade „vergnügungssteuerpflichtig“ und mit hohem Zeitaufwand verbunden. Die höhere Prämie sei da ein schöner Ansporn.

Hans Wiesmaier (CSU) erklärte, die Population der Wildschweine steige, die durchstreifenden Rotten würden immer mehr. Neben der ASP seien da auch Flurschäden ein Thema. „Wir müssen froh sein, dass wir eine Jägerschaft haben, die sich das antut“, meinte auch er. Es gehe ja nicht darum, die Tiere auszurotten, sondern darum, „die Situation im Griff zu behalten“.

Auch Ullrich Gaigl (FW) sprach mögliche volkswirtschaftliche Schäden an. Im Vergleich zu Mehrausgaben von 9000 Euro im Jahr stehe das „in keiner Relation“. So gab Reiter am Ende der Debatte zu: „Sie haben mich überzeugt.“ Die Erhöhung der Prämie wurde einstimmig beschlossen.