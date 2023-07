„Die Seele der Kreisgeschäftsstelle“: Marianne Huber geht in Rente

Von: Gerda Gebel

Ihren letzten Tag in der VdK-Kreisgeschäftsstelle hat Marianne Huber heute. Sie geht in Ruhestand. © Peter Gebel

Marianne Huber geht nach 22 Jahren beim VdK in Ruhestand, aber sie bleibt ehrenamtlich als Reiseleiterin tätig.

Erding – Marianne Huber ist seit 22 Jahren die erste Ansprechpartnerin in der VdK-Kreisgeschäftsstelle, nun geht sie in den Ruhestand. Heute ist ihr letzter Arbeitstag.

Stets ein offenes Ohr für die Belange der Mitglieder und ehrenamtlichen Helfer, steht sie bei allen Fragen hilfreich zur Seite, begleitet die Erdinger Gruppen bei den VdK-Reisen und Badefahrten und „ist einfach ein Schatz“, wie Kreisgeschäftsführerin Zeynap Gencer sagt.

Als Huber 2001 bei der Kreisgeschäftsstelle als Verwaltungsangestellte einsteigt, bringt sie viel Büroerfahrung mit und eine langjährige Verbindung zum Sozialverband VdK – über ihren Vater Martin Pfanzelt. „Mein Vater war 30 Jahre lang Mitglied beim VdK Taufkirchen wegen seiner lebenslangen Beeinträchtigungen durch den Krieg und die Kriegsgefangenschaft“, berichtet die 64-jährige, die zusammen mit sechs Geschwistern in Zeilding bei Taufkirchen aufgewachsen ist. Schon als Kind durfte sie den Vater manchmal auf VdK-Versammlungen begleiten und erlebte, wie die Eltern durch die VdK-Reisen ein wenig Abwechslung vom schweren Leben in der Landwirtschaft genossen. Die Ehrenurkunde, mit der der Vater für seine 30-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde, hält sie stets in Ehren, denn nur drei Tage nach der Ehrung verstarb Martin Pfanzelt im Alter von nur 66 Jahren.

Er hätte sicher viel Freude an der Tätigkeit seiner Tochter gehabt, die nun ihrerseits die Mitglieder des Verbands unterstützt bei Anträgen auf Schwerbehinderung und sie in allen sozialen Fragen berät. Während ihrer Dienstzeit hat sich die Anzahl der Mitglieder im Kreisverband von 2650 auf über 7000 erhöht. Verändert hat sich auch die Mitgliederstruktur, wie Huber feststellt. „Wir haben jetzt viel mehr jüngere Mitglieder, auch die Art der Beeinträchtigungen hat sich von den eher körperlichen Krankheiten und Kriegsverletzungen auf viele psychische Erkrankungen verlagert“, sagt die erfahrene Mitarbeiterin.

Natürlich sei die Arbeit mit den unzähligen Geschichten von kranken Menschen belastend, so Huber. „Man muss eine gewisse Distanz bewahren, aber manche Schicksale nimmt man auch mit nach Hause, besonders wenn man die Menschen gut kennt“, berichtet die Mutter von zwei erwachsenen Kindern, die mit Ehemann Georg in Grucking wohnt. Aber die oft belastende Arbeit bringt ihr auch beglückende Momente, „wenn ich die Dankbarkeit der Menschen erlebe, denen ich helfen konnte“, sagt sie.

Viel Spaß machte Huber auch die Zusammenarbeit in dem eingespielten Team. „Marianne ist die Seele der Kreisgeschäftsstelle“ erklärt Zeynap Gencer, die seit Kurzem selbige leitet. Sie ist der langjährigen Mitarbeiterin sehr dankbar für die gute Aufnahme und Unterstützung bei der Einarbeitung, was ihr den Start in Erding sehr erleichtert habe, so die Chefin.

Neben ihrer hauptamtlichen Tätigkeit in der Kreisgeschäftsstelle engagiert sich Marianne Huber auch seit vielen Jahren im Ehrenamt beim VdK-Reisedienst, den schon ihre Eltern gerne genutzt hatten. Sie fungiert als Reiseleiterin für die Erdinger Gruppen, organisiert dazu die Infoabende vorab und ist unterwegs Ansprechpartnerin für alle Probleme. Für die Teilnehmer und auch ihre Reiseleiterin sind die Reisen ein willkommener Ausgleich mit bester Stimmung, wie Huber begeistert berichtet. Deshalb wird sie auch nach dem Eintritt in den Ruhestand dieses Ehrenamt weiter ausfüllen und weiterhin mit den Erdinger VdK-Mitgliedern auf Reisen gehen. Auch die Kreisgeschäftsführerin ist froh, „dass uns Marianne in der Funktion erhalten bleibt“.

Langeweile wird bei der Neu-Ruheständlerin sicher nicht aufkommen, spielt sie doch seit über 40 Jahren im Taufkirchner Theaterverein und geht gerne zum Sport oder Radeln.

Pünktlich zum Renteneintritt wird auch das erste Enkelkind erwartet, auf dass sich die Großeltern in spe schon „narrisch freuen“. Auf ihre Zeit beim VdK blickt Marianne Huber mit großer Zufriedenheit zurück. „Es war eine schöne Zeit, ich habe den Umgang mit den Menschen sehr genossen und mich gefreut, wenn ich helfen konnte, das gibt einem selber auch viel zurück. Manchmal hilft auch schon das Zuhören“.