Die Spiele können beginnen

Von: Wolfgang Krzizok

Tragen die Verantwortung: Vorsitzender Erich Peinelt fungiert als Technischer Leiter, Regisseurinnen sind (v. l.) Manuela Schieder und Renate Eßbaumer. © Wolfgang Krzizok

Die Volksspielgruppe Altenerding ist wieder aktiv - und greift ein ganz großes Projekt an.

Bergham – „Die Schweden kommen!“ Die Verantwortlichen der Volksspielgruppe Altenerding haben sich dazu entschieden, die Schwedenspiele wieder zu veranstalten (wir berichteten) – zum sechsten Mal seit 1978. Dass das Interesse groß ist, zeigte sich am Samstagabend beim Lindenwirt in Bergham. Rund 90 Jugendliche, Frauen und Männer waren gekommen, um beim Casting eine Rolle zu ergattern, oder hinter den Kulissen mitzuhelfen. Heute Abend steht schon die erste Probe an.

Vorsitzender Erich Peinelt, der für die Technische Leitung bei den Schwedenspielen verantwortlich ist, stellte zunächst die Crew der Volksspielgruppe vor, mit den jeweiligen Aufgabenbereichen, allen voran seine beiden Regisseurinnen Renate Eßbaumer und Manuela Schieder, „wobei jeder noch viele Zusatzaufgaben hat“. Es gebe nicht nur auf der Bühne viel zu tun, sondern auch dahinter, wie zum Beispiel beim Bau der Bühne vor dem Schönen Turm oder des Schwedenlagers am Grünen Markt. Ausdrücklich bedankte sich Peinelt bei Harry Seeholzer, der das Plakat für die Schwedenspiele 2022 kostenlos gestaltet hat, wofür es viel Applaus gab.

Großes Interesse: Fast voll besetzt war der Gastraum beim Lindenwirt in Bergham. © Wolfgang Krzizok

Als Einstimmung gab es zunächst ein rund 15-minütiges Video mit einer Zusammenfassung der letzten Aufführung aus dem Jahr 2009. So mancher im Saal war sichtlich beeindruckt von den bewegenden Szenen. Peinelt erklärte daraufhin einige organisatorische Dinge, so zum Beispiel, dass jeder Teilnehmer aus versicherungstechnischen Gründen für 24 Euro Jahresbeitrag Mitglied bei der Volksspielgruppe werden müsse. Schon in den nächsten Tagen gehe es mit den Proben los, in den Osterferien werde nicht geübt, „dafür herrscht in den Pfingstferien Urlaubssperre“.

Schieder erklärte, dass rund 150 Mitwirkende benötigt würden, und dass einige Rollen bereits besetzt seien. Aber es wird nicht nur in der Innenstadt gespielt, sondern auch am Grünen Markt. „Im Schwedenlager gibt es Zelte, Unterstände und eine Feuerstelle“, erklärte Peinelt. Außerdem einen Gastronomiebereich, wo es etwas zu essen und zu trinken gibt, mit Biertischen. „Das Lager selbst ist aber nur für Mitwirkende, die sich dort ausschließlich im Kostüm aufhalten dürfen. Getrunken wird nur aus Tonkrügen“, stellte Peinelt fest. Geöffnet ist immer an den Aufführungstagen ab 16 Uhr sowie sonntags ab 12 Uhr.

„Im Schwedenlager wird so gelebt, wie früher die Schweden gelebt haben“, erklärte Schieder. Außerdem werden einige Aktionen stattfinden, so wie es in den vergangenen fünf „Schweden-Jahren“ 1978, 1991, 1996, 2003 und 2009 der Fall war, das heißt, „es werden auch Leute von den Schweden überfallen“, meinte Schieder schmunzelnd. Auch gekämpft wird im Schwedenlager, „und natürlich gefeiert“, fügte sie an. Eßbaumer ergänzte: „Seid immer alle im Kostüm unterwegs, denn jeder, der im Kostüm durch die Stadt geht, ist Werbung für uns.“

Eßbaumer las schließlich vor, welche Rollen noch besetzt werden müssen, und dann ging es an die Vergabe. Sofort ging es rund im Saal. Alt und Jung strömten zu den Tischen mit den Helfern, um sich für eine Rolle oder als Arbeiter zu bewerben.

Bei den jungen Burschen waren vor allem die Rollen als Kämpfer begehrt, für sie hat Peinelt am 8./9. April extra einen Schwertkampfkurs organisiert. Nachdem die Personalien aufgenommen waren, wurden die neuen Schauspieler zunächst fotografiert, danach ging es weiter zu Denise Meiler und ihren Helferinnen. Die nahmen für die Kostüme Maß, denn alle sollen perfekt einkleidet sein, wenn es am Freitag, 23. Juni, zum ersten Mal heißt: „Die Schweden kommen!“

Hüfte, Taille, Armlänge, Kopfumfang: Angelika Ferstl (l.) und Ingrid Grüner nehmen Maß. © Wolfgang Krzizok

Informationen:

Heute Abend findet um 19.30 Uhr in der Stadthalle eine Leseprobe für alle Mitwirkenden statt. Wer noch mitmachen will, soll heute ebenfalls kommen oder sich unter info@volksspielgruppe .de melden.

Premiere ist am Donnerstag, 23. Juni. Gespielt wird bis zum 23. Juli immer Donnerstag, Freitag und Samstag. Am ersten Juli-Wochenende, wenn das Altstadtfest über die Bühne geht, finden keine Aufführungen statt.

Beginn der Aufführungen ist jeweils um 21 Uhr, Ende kurz nach 23 Uhr.