Die unbeirrbare Friseurmeisterin

Von: Alexandra Anderka

Renate Huber in ihrem Salon an der langen Zeile. © privat

Erding - Renate Huber (73) feiert ihr 50-jähriges Salonbestehen. Mit Fleiß und Ehrgeiz hat es die Unternehmerin zu einem beachtlichen Erfolg gebracht.

„Mein Dickschädel hat mich so weit gebracht“, ist sich Renate Huber sicher und lacht. Die Friseurmeisterin blickt auf „50 Jahre Salon Renate“ in Erding zurück und will das Jubiläum mit all ihren Kunden beim Stadtfest feiern, verspricht sie.

Die 73-jährige Geschäftsfrau hat sich ihren Erfolg aus eigenen Kräften erarbeitet. Ihr strenges, aber liebevolles Elternhaus habe den Grundstein gelegt. „Wir waren elf Geschwister. Wenn meine Eltern da nicht durchgegriffen hätten, wären wir zu einer Rasselbande verkommen“, glaubt die Friseurmeisterin.

Renate Huber kommt am 11. März 1949 in Wartenberg zur Welt, als erstes gemeinsames Kind von Ursula, einer Balletttänzerin aus Kassel, und Mathias Huber, Bürgermeister von Fraunberg. „Auf die Erstgeborene leg’ ich Wert“, sagt die 73-Jährige bestimmt. Die Eltern bringen beide ein uneheliches Kind mit in die Ehe, die ältere Halbschwester wächst ebenfalls auf dem Bauernhof in Fraunberg auf. Im Alter von 14 Jahren beginnt diese aber eine Lehre in einem Haushalt. Renate ist damals neun Jahre alt. „Dann war ich der Feldwebel“, erzählt sie lachend.

Neben der Schule muss sich das Mädchen um die jüngeren Geschwister kümmern – „waschen, wickeln, füttern, alles was dazugehört“ – und die Kühe auf der Weide hüten. Die Mädchen schlafen zusammen in einem Zimmer, die Buben in einem anderen. „In den 50er Jahren hatten wir keine Heizung“, erinnert sie sich. „Es gab nur einen Ofen in der Küche. Dort haben wir im Winter einen Ziegelstein erwärmt und den haben wir dann mit ins Bett genommen.“ Gebadet wurde einmal in der Woche, der Reihe nach. Außer im Sommer, da gingen die Geschwister, wann immer es möglich war, in der Strogn baden. Das Schwimmen hätten sie sich selbst beigebracht. „Dass damals nichts passiert ist, ist eh ein Wunder“, meint die Friseurin rückblickend.

Kleiner Bruder stirbt auf Arm der Mutter

Tief eingeprägt hat sich allerdings auch ein sehr trauriges Ereignis aus der Kindheit, „obwohl ich da erst drei Jahre alt war.“ Ihr Bruder Helmut stirbt im Alter von einem halben Jahr in den Armen der Mutter. Eine Hirnhautentzündung wurde nicht erkannt und falsch behandelt. „Das war furchtbar für meine Eltern.“

Unter den Geschwistern habe es viele Rangeleien gegeben, am meisten habe sie sich mit Bruder Charlie gezankt. „Wir haben richtig gerauft.“ Aber längst seien alle Kriegsbeile begraben, und die Geschwister treffen sich alle zusammen vier bis sechs Mal im Jahr. Die Huber-Kinder seien so gut erzogen gewesen, dass die Gräfin von Fraunberg sich selbst als Firmpatin für die junge Renate angetragen habe. „Wir Mädchen haben ja noch einen Knicks gemacht, wenn wir der Schlossherrin begegnet sind“, blickt die 73-Jährige zurück.

Als sie als Jugendliche ihre Tante in Ismaning besucht, passiert etwas Entscheidendes: Das junge Mädchen flaniert durch den Ort, dabei kommt sie an einem Friseurladen vorbei. Die Tür geht auf und ein angenehmer Duft strömt heraus. Da ist der 14-Jährigen sofort klar: „Ich werde Friseurin.“ Die Eltern sind nicht begeistert von ihren Plänen. „Blondierte Haare und rote Fingernägel, der Beruf hatte damals keinen guten Ruf“, erklärt die Friseurmeisterin. Doch sie lässt nicht locker. Die Haare der Schwestern müssen zum Üben herhalten. „Dann suchst du dir deine Lehrstelle aber selbst“, habe der Vater befohlen, als er merkt, dass er seine Älteste nicht von ihrer Idee abbringen kann.

Gesagt, getan. Die junge Renate fährt nach Erding und bewirbt sich im Salon Löffler an der Langen Zeile um eine Lehrstelle. „Der Salon war als strenger, aber guter Ausbildungsbetrieb bekannt“, erklärt Renate Huber. „Komm ja nicht heim und beschwere dich“, habe ihr Vater sie damals gewarnt.

Und tatsächlich gibt es einige Anlässe zur Beschwerde. „Ich musste immer nur die minderen Arbeiten erledigen, die haben mich als Mädchen vom Land aus einer kinderreichen Familie abgestempelt.“ Ihre Kolleginnen Ottilie Kuliga und Christine Zenz seien bevorzugt worden, „die eine, weil sie aus einem Friseursalon stammte, die andere, weil sie aus der Stadt kam“, vermutet Renate Huber.

Im zweiten Lehrjahr möchte die junge Frau endlich ihre eigenen Haare geschnitten bekommen. Immer wieder wird sie von ihrer Lehrmeisterin hingehalten. Irgendwann reichte es ihr. Sie geht in der Mittagspause zur Konkurrenz und lässt sich im Salon Heger eine neue Frisur verpassen. Zurück im Ausbildungsbetrieb wären die „beinahe in Ohnmacht gefallen.“

Erst als die beiden anderen Lehrmädchen ihre Ausbildung abgeschlossen haben, darf Renate Huber Haare schneiden. Sie ist wissbegierig und gibt ihr Bestes: „Euch zeig ich es“, das sei damals ihr Antrieb gewesen.

Als er anfing, vom Heiraten zu reden, hab ich Reißaus genommen.

Sie ist 17, als ihr ihre erste Liebe begegnet: „Ein schwarzhaariger toller Mann“, schwärmt sie. Bei „Rote Lippen soll man küssen“ habe er sie auf die Tanzfläche geholt. Das Paar verbringt eine unbeschwerte Zeit, doch als der junge Mann – er ist fünf Jahre älter als sie – anfängt, vom Heiraten zu reden, „hab’ ich Reißaus genommen“. Sie sei eine „Revoluzzerin“ gewesen, wollte von Ehe und Kindern nichts wissen. Heute mutmaßt sie: „Da ich quasi als Kind schon Mutter für meine Geschwister war, hatte ich das alles schon hinter mich gebracht und vielleicht deshalb niemals einen Kinderwunsch verspürt.“ Es folgt noch eine Liaison mit einem zwölf Jahre älteren Mann, „ein Verrückter, der sein gesamtes Gehalt auf der Rennbahn gelassen hat“. Das habe ihr nicht gefallen, und so trennt sie sich und konzentriert sich vorerst vollends auf ihre Arbeit.

Renate Huber (4.v.l) in der vierten Kasse mit ihren Mitschülerinnen. © Privat

Ausbilderin Lilly Löffler ist eine „Hochsteck-Künstlerin“. Renate Huber bleibt so lange im Salon, bis sie alle Tricks kennt. Nach drei Jahren Gesellenzeit kündigt sie. Mittlerweile bewohnt sie ein Zimmer an der Bachingerstraße. „Ich bin mit 18 mit zwei Tragetaschen ausgezogen. 80 Mark habe ich im Monat für die Miete bezahlt.“ 90 Mark habe sie damals in der Woche im dritten Gesellenjahr verdient, die Busfahrkarte kostete 15 Mark im Monat. „Ich habe es später bereut, dass ich so früh ausgezogen bin, aber mein Bruder kam immer früher aus der Arbeit als ich und hat meine Brotzeitration aufgegessen. Das hat mich so richtig geärgert“, weiß Renate Huber noch heute. Sie zieht ihre Konsequenzen.

Auf der Bachingerstraße lernt sie aber ihre große Liebe kennen: Als sie eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit die Straße überquert, lässt sie ein Mann passieren, der in einem VW Käfer sitzt. „Ich habe mich umgedreht, gelacht und mich bedankt“, weiß sie noch. Es dauert zwei Wochen, bis das Telefon im Salon Löffler klingelt und nach ihr verlangt wird. Am anderen Ende spricht der Mann mit dem VW Käfer: Thomas Tschetscharluk. Er könne ihr Lachen nicht vergessen, behauptet er. Mit dem 23 Jahre älteren Mann, der ein Juweliergeschäft an der Spiegelgasse betreibt, wird sie 13 Jahre zusammen bleiben, bis sie ein schwerer Schicksalsschlag trennt. „Er war meine große Liebe, er hat mir meine Freiheit gelassen“, sagt sie.

Nachdem sie den Ausbildungsbetrieb verlassen hat, arbeitet sie noch ein Jahr im Salon Neumeier. Sie absolviert ihre Meisterprüfung und eröffnet im Alter von 23 Jahren am 1. Januar 1972 ihren ersten „Salon Renate“ an der Haager Straße. „Ich brauchte eine Sondergenehmigung“, erklärt sie, „damals durfte man erst mit 25 Jahren ausbilden.“ Ein Jahr später kommt eine Filiale im Kreiskrankenhaus Erding dazu, 1975 eröffnet sie ein weiteres Geschäft in Hallbergmoos. „Ich hatte damals ja noch kein Auto, also habe ich die frischen Handtücher mit meinem Mofa in die Filialen gefahren“, erzählt sie und schüttelt dabei den Kopf. 1972 schließt sie sich der Erdinger Friseur-Innung an. Sie ist die Erste im Landkreis, die montags öffnet und nach Terminvereinbarung arbeitet, und auch die Erste, die samstags schließt. Friseurobermeister Tremml habe damals gesagt: „25 Jahre war Ruhe und Ordnung in der Innung. Die Huber bringt alles durcheinander.“

Am 1. August 1981 passiert das Drama

Die junge Frau lässt sich nicht beirren, sie geht ihren Weg, arbeitet viel, macht kaum Urlaub. Mit ihrem Lebensgefährten verbindet sie eine Leidenschaft: das Reiten. Und ausgerechnet dabei passiert das Drama. Am 1. August 1981 erleidet der 55-Jährige einen Herzinfarkt, er fällt vom Pferd, die 32-jährige Renate versucht, ihn wiederzubeleben, doch es ist zu spät. Neben der Trauer um ihren Lebensgefährten hat sie mit Vorurteilen zu kämpfen. „Viele Erdinger haben geglaubt, ich lasse mich von ihm aushalten.“ Deshalb wird auch die Tür zum Reihenhaus, das sie gemeinsam bewohnen, erst einmal versiegelt. „Als sie gesehen haben, wer die Miete bezahlt, haben sie mich wieder reingelassen“, erzählt sie.

Der Schock sitzt tief. Von einer Sekunde auf die nächste ist sie alleine, sie stürzt sich noch mehr in die Arbeit. Ein gutes Jahr später tritt ein neuer Mann in ihr Leben. Doch als dieser von seinem Alkoholproblem nicht loskommt, trennt sie sich erneut. „Von nun an war ich von der Männerwelt geheilt“, erzählt sie lachend und meint: „Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich kaum Falten habe.“

Doch es wartet schon die nächste Herausforderung. Sie hört, dass die Löfflers ihren Salon aufgeben wollen. Sie ruft sofort an. „Es war immer mein Traum, einen Salon an der Langen Zeile zu führen.“ Doch Frau Löffler habe einfach aufgelegt, als sie ihre Bitte hervorgebracht habe. Da ist er wieder, der Ansporn: „Wartet nur, ich komme“, habe sie sich geschworen. Von nun an ist sie Abend für Abend in der Innenstadt unterwegs und hält Ausschau, bis ihr ein kleiner Pelzladen auffällt. Sie macht den Hausbesitzer ausfindig, ruft an und behauptet, der Pelzladenbesitzer wolle aufhören. Tatsächlich tritt nach ein paar Monaten das Vorhergesagte ein und der Laden wird frei. Sie meldet sich erneut beim Hausbesitzer und insistiert: „Wollen Sie mich nicht einmal kennenlernen?“ Dieser reist mit Ehefrau von München nach Erding und eine lebenslange Freundschaft beginnt.

Renate Huber muss dem Pelzhändler eine Ablöse von 5000 Mark bezahlen, die gleiche Summe übernimmt ihr künftiger Vermieter. Dann geht es mit wenig finanziellen Mitteln, aber großer Motivation an die Planung. „Ich habe meinen kompletten Salon selbst entworfen, ohne Architekt“, sagt sie stolz und zeigt den versteckten Platz für die Heizung.

Renate Huber ist glücklich, sie ist an ihrem Ziel angelangt. Doch dann wird ihre Mutter ein Pflegefall. Neuneinhalb Jahre kümmert sie sich gemeinsam mit ihren Schwestern um die alte Dame, bis ihr alles zu viel wird. „Meine Mutter wollte ich nicht vernachlässigen, meine Arbeit konnte ich nicht vernachlässigen.“ So ist es eine logische Folge, dass sie ihre beiden Filialen aufgibt.

Im Alter von gut 50 Jahren folgt der nächste Schlag: Sie erkrankt schwer. „Anfangs dachte ich, ich bin gestolpert. Als das öfters vorkam, wurde ich stutzig“, schildert sie ihre Beschwerden. Sie hat keine Kraft mehr in den Armen und Beinen, „beim Zähneputzen musste ich die eine Hand mit der anderen stützen.“ Sie kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Die Ärzte messen ihre Hirnströme und tippen auf Multiple Sklerose. Es bleibt bei der Verdachtsdiagnose, sie wird deshalb nicht behandelt, aber die Friseurmeisterin wird immer schwächer.

Damals dachte ich, dass ich nicht mehr lange zu leben habe-

Dann erinnert sie sich an einen befreundeten Arzt ihres verstorbenen Lebensgefährten. Der schaut ihr als erster Arzt in den Mund und überweist sie zum Zahnarzt. In einer drei Monate andauernden Behandlung werden ihr die vier Amalgamfüllungen entfernt. Bereits nach kurzer Zeit fühlt sie sich besser, kann wieder stundenweise arbeiten. Nach einem Jahr Pause kehrt sie in ihren geliebten Salon zurück, den ihre treuen Mitarbeiterinnen am Laufen gehalten haben. „Damals dachte ich, dass ich nicht mehr lange zu leben habe“, sagt die 73-Jährige.

Eine dieser treuen Mitarbeiterinnen wird nächstes Jahr den Salon an der Langen Zeile übernehmen. „Ich bin jetzt soweit, dass ich Abschied nehmen kann“, meint sie – jedoch nicht von ihrem Beruf. Es wartet bereits eine neue Aufgabe. Gerade richtet sie sich in der Wartenberger Klinik einen kleinen Salon ein, wo sie einmal in der Woche Patienten die Haare schneiden möchte. „Wer rastet, der rostet“, weiß Renate Huber und versichert froh gelaunt, dass sie anstrebe, es ihrem Vater gleichzutun. Der ist 98 Jahre alt geworden.