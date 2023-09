Die Welt der Farben und Fantasie

Teilen

In Figuren ihrer Fantasie verwandelten sich die Mädchen im Kurs „Du im schönsten Kleid“ von Claudia Häußer. © Peter Bauersachs - Beethovenstr.

Eintauchen in die Welt der Farbe, Fantasie und Lebensfreude, das erlebten die Teilnehmerinnen des Kurses „Du im schönsten Kleid“, der im Rahmen des Aktion Ferienspaß der Stadt Erding im Atelier der Künstlerin Claudia Häußer stattfand.

Erding- Es war ein schönes Gemeinschaftserlebnis für die Mädchen, als sie sich wie im Fasching in eine Figur ihrer Fantasie verwandeln konnten. Toll geschminkt und mit entsprechenden Accessoires ergänzt starteten die Kinder bei flotter Musik eine schicke Modenschau. Dazu moderierte Claudia Häußer in lustiger Art und Weise die Auftritte der Akteure und wurde dabei von der als Reporterin verkleideten Heidi Sainer unterstützt.

Mit Acrylfarben malten die Mädchen dann Selbstporträts, die sie in ihrer Verkleidung zeigten. „Ich fand auch noch ganz toll, dass wir Umhängetaschen gefertigt haben,“ freute sich als „Königin“ Heidi Schütz. „Bei meiner Aktion möchte ich Begeisterung und kreatives Schaffen wecken, denn in allen Lebenslagen können diese Fähigkeiten nützlich sein,“ so Häußer im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Der Kurs findet nochmals im Atelier Am Bahnhof 1 am Freitag, 29. September, von 15 bis 17.30 Uhr statt. Es sind noch Plätze frei. Weitere Information auch über geplante Weihnachtsaktionen gibt es im Internet unter www.claudias-art.de. beet