Dieses Ehepaar aus Klettham ist seit 70 Jahren verheiratet

Das äußerst seltene Fest der Gnadenhochzeit haben Kathi und Peter Scharfenberger aus Erding gefeiert. 70 (!) Jahre sind der Elektroinstallateur Peter, Jahrgang 1926, und seine drei Jahre jüngere Frau Kathi verheiratet.

Klettham– Die beiden Donauschwaben aus Ungarn stammen aus Nachbardörfern in der Nähe von Bonyhad, haben sich aber erst 1946 im Flüchtlingslager in Eichenkofen kennengelernt. Peter Scharfenberger kam nach der Entlassung aus der Gefangenschaft ins Lager, und ihm gefiel das blutjunge Mädchen auf Anhieb.

+ Vor 70 Jahren: Das Hochzeitsfoto von Kathi und Peter Scharfenberger von 1949. © privat Er wusste sofort, dass er die junge Kathi heiraten wollte. Erst drei Jahre später fand in einem ehemaligen Lager- und Kohleschuppen des Flüchtlingslagers, der mithilfe von Lagerfreunden geschmückt und dekoriert wurde, die Hochzeit statt. Sogar Bilder wurden aufgehängt, um eine heimelige Atmosphäre zu schaffen.

Kathi Scharfenberger, die in der sogenannten im Fliegerhorst arbeitete, einer Art Supermarkt für die Soldaten, bekam von den Kolleginnen zehn Hochzeitstorten. „Aber die Eier dafür mussten wir selbst besorgen“, erinnert sich die Jubilarin schmunzelnd. Auch ein halbes Schwein wurde gekauft, damit alle Gäste bewirtet werden konnten. Die Sonne schien vom Himmel, es war brütend heiß, und erst beim Tanz nach Mitternacht beendete ein schweres Gewitter mit Blitz und Donner die Hochzeitsfeier.

„Meine Chefin, Josefine Auer, stellte uns sogar den Firmenwagen samt Chauffeur für die Fahrt zur Trauung in die Kirche nach Erding zur Verfügung“, erzählt Peter Scharfenberger, der heute noch große Stücke auf die ehemalige Chefin hält. Er arbeitete sieben Jahre bei den Semptwerken, wechselte dann zu den Stadtwerken. Dort blieb er 33 Jahre bis zu seinem Renteneintritt im Jahr 1990.

Das große Glück des Ehepaares war die Geburt von Tochter Irene sowie der Söhne Peter und Reinhard. Die Wohnung in Erding wurde zu klein, und so beschlossen sie 1968, ein eigenes Haus zu bauen. Peter Scharfenberger konnte als Elektroinstallateur viele Arbeiten selbst erledigen, und schon 1969 zog man in die hübsche Doppelhaushälfte in Klettham. Trotz der drei Kinder, Haushalt und Garten arbeitete Kathi Scharfenberger als Putzfrau, denn der Kontakt zu den Menschen war ihr wichtig.

Der Jubilar ist ein routinierter Autofahrer. Bis vergangenes Jahr fuhr er mit seiner Frau noch zweimal jährlich in die Heimat nach Ungarn. Doch inzwischen ist dem langjährigen ADAC-Mitglied diese Strecke zu weit. Im Landkreis Erding ist er weiterhin viel unterwegs, und auch für das Einkaufen ist er zuständig. Seine Frau ist froh, dass sie den Haushalt noch alleine bewältigen kann, auch wenn es ihr zunehmend schwerer fällt. Diese Vitalität verdankt sie wohl ihrer wöchentlichen BRK-Sportstunde, seit knapp 50 Jahren ist sie Mitglied. Noch heute trifft sie sich mit den ehemaligen BRK-Damen.

Ihr Gatte ist ein Bastler und Tüftler, ihm fallen immer wieder neue Sachen ein, wie zum Beispiel diverse Lade- und Elektroschweißgeräte und seine legendäre, beheizte Klobrille, die vom Jubelpaar besonders im Winter geschätzt wird. Für die derzeit brütende Amsel im Garten brachte er einen Sonnen- und Marderschutz an und einen Spiegel, „damit wir das Schlüpfen und Heranwachsen der jungen Amseln beobachten können“, freut sich Peter Scharfenberger.

Das Ehepaar betont, dass es in Erding eine zweite Heimat gefunden hat, auch wenn es noch an ihren donauschwäbischen Wurzeln hängt. Sie sind stolz auf ihre Lebensleistung und genießen ihr Zuhause, vor allem die gemeinsamen Stunden mit der Familie, zu der auch sechs Enkel zählen. Und was ist jetzt das Geheimrezept für 70 glückliche Ehejahre? „In jeder Ehe gibt es Höhen und Tiefen, man muss miteinander reden, Kompromisse finden und nicht gleich aufgeben. Vielleicht auch mal nachgeben“, rät das Jubelpaar.

Von Elvi Reichert