Digitales Netz der Sudetendeutschen

Von: Lea Warmedinger

Das Netzwerk sudeten.net präsentierten Geschäftsführer Andreas Miksch und Rosina Reim in Tracht. © Lea Warmedinger

Sudetendeutsch, was heißt das? Anlässlich der Versammlung ihrer Landsmannschaft, die heuer in Erding stattfand, haben sich die Sudetendeutschen am Freitag am Schrannenplatz präsentiert.

Erding - „Wir wollen zeigen, wer wir sind“, erklärte Landesvorsitzender Steffen Hörtler.



„Wir sind ein Bestandteil der Menschen von Bayern“, so Hörtler in seiner Begrüßung. Mit über einer Million Menschen seien die Sudetendeutschen 1946 die größte Gruppe der Vertriebenen in Bayern gewesen. „Es macht uns stolz, dass wir heute so aktiv sind, unsere Kultur leben und dass wir das Bindeglied zwischen Bayern und Tschechien sind.“



Zu ihrer Kultur gehöre auch Bier und Musik, sagte Hörtler. So gab es am Schrannenplatz neben Info-Ständen des Sudetendeutschen Museums und der Sudetendeutschen Heimatpflege auch einen Ausschank vom Erdinger Brauhaus. Zudem begleitete die Altbairische Blasmusik die Veranstaltung mit traditionellen Märschen.



Sozialministerin Ulrike Scharf, die zugleich Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen ist, und Erdings Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind waren gekommen, sowie Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.



„Die Vertreibung hat uns über die ganze Welt zerstreut“, sagte Posselt. „Aber wir bewahren noch nach über 80 Jahren den Zusammenhalt unserer Landsleute.“ Auch die jüngeren Generationen würden sich engagieren und nach ihren Wurzeln suchen. So wurde zu diesem und noch weiteren Zwecken im vergangenen Jahr das Netzwerk sudeten.net ins Leben gerufen.



„Wir haben in der Pandemie geschaut, wie wir in Kontakt bleiben können“, erklärte Hörtler. Das Netzwerk sei vergangenes Jahr zum Tag der Sudetendeutschen, also an Pfingsten, online gegangen, erklärte Andreas Miksch, Geschäftsführer des Bundesverbands der Sudetendeutschen Landsmannschaft. „Wir hatten den Wunsch, eine eigene Plattform zu schaffen, auf der sich Jung und Alt verknüpfen können.“



Innerhalb von nur einer Woche habe die Internetseite mehr als 100 000 Aufrufe gehabt. Derzeit seien dort einige Tausend Nutzer angemeldet, schätzt Miksch. Sudeten.net ist ein soziales Netzwerk für Menschen sudetendeutscher Herkunft, die über die Seite miteinander in Kontakt treten können.



„Das ist wie bei Google Maps“, erklärte Miksch und zeigte auf eine Landkarte am Bildschirm eines Laptops. „Die grünen Punkte stehen für den Wohnort der Nutzer, die roten für ihre ursprüngliche Herkunft.“ So habe man einen Überblick über die Wurzeln und Zerstreuung der Sudetendeutschen.



Auch ohne eine Anmeldung kann jeder die Karte einsehen und die Nutzer per E-Mail oder über angegebene Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Twitter kontaktieren. Wer sich ein kostenfreies Profil anlegt, kann neben Wohn- und Herkunftsort auch Fotos von der Familie, dem Haus oder dem Ort hinzufügen sowie Informationen zur Familiengeschichte angeben. „Die, die Informationen haben, können sich über das Netzwerk mit denen austauschen, die Informationen suchen“, sagte Miksch. lea