Django Asül: Einmal durchs Jahr von Löw bis Seehofer

Mit seinem Programm „Rückspiegel“ blickte Kabarettist Django Asül in der Stadthalle aufs Jahr 2018 zurück.

Erding – Für seinen Jahresrückblick „Rückspiegel“ braucht Django Asül nicht viel: einen Stehtisch, darauf ein Weißbier („quasi meine Sanduhr“) und seine Notizen. Den Zuhörern in der fast vollen Stadthalle genügt diese Deko auch. Schließlich warten sie nur auf eines – den bissig-humorigen Schmäh des 46-jährigen Niederbayern.

Seine Themen sind vorwiegend politisch, manchmal auch aus dem täglichen Wahnsinn des Lebens. Freilich nimmt er Markus Söder ins Visier, „den ersten Ministerpräsident mit Migrations- Hintergrund“. Da hat Django aber nicht aufgepasst: Schon einer seiner Vorgänger, Günther Beckstein, ist Franke.

Der Kabarettist verwirrt aber auch, wenn er sagt, Söder habe sich ein weiblicheres Kabinett gewünscht, hätte aber keine schlauen Frauen in Bayern gefunden. Sofort tobt die Weiblichkeit im Saal. Doch Django hebt die Hand und ergänzt: „Keine, die mit Söder arbeiten wollen.“ Jetzt klatschen die Damen und sind mit ihm einig, wenn er Natascha Kohnen, Frontfrau der Bayern-SPD, als personellen Fehlgriff tituliert: „Kein Mensch hierzulande wählt eine Diplom-Biologin. Das hat auch schon Anton Hofreiter von den Grünen erfahren.“ Dabei sieht er Kohnens Wahlkampfthema der Wohnungsnot durchaus realistisch. „Und weil die CSU auch keine wirkliche Antwort darauf hat, stellte Söder wohl sein Weltraumprogramm vor.“

Auch FW-Chef Hubert Aiwanger hat es Django angetan. Er bringe sogar „Erotik in die Politik. Denn er rät Koalitionären, mit niemand ins Bett zu gehen, der vier Mal so schwer ist wie man selbst.“

Der ärmste Hund 2018 sei aber Bundestrainer Jogi Löw gewesen. „Gegenüber seinem Absturz ist Angela Merkel regelrecht geschwebt. Doch es kommen wohl bessere Zeiten für ihn bei der Europameisterschaft 2020. Denn dann sind Südkorea und Mexiko garantiert nicht mit dabei.“

Horst Seehofer darf auch nicht fehlen. „Für ihn war der Fall Maaßen wie für Löw die WM. Doch mit seinem Satz, dass Migration die Mutter aller Probleme sei, hat er schwer daneben gegriffen. Die Wahrheit lautet: Die Mutter aller Probleme ist Seehofers Mutter.“ Nicht alle im Saal können jetzt lachen. Auch seine Definition, dass „das Kreuz nur ein Franchise-Produkt der CSU“ sei, wird nicht wirklich zum Brüller.

Schließlich bekommen noch ein paar (soziale) Medien ihr Fett ab. „Wie blöd soziale Netzwerke sein können, merkt am ehesten, wer zum Beispiel die völlig unnötigen Instagram-Notizen von der gelangweilten Spielerfrau Cathy Hummels liest. Sie ist eine so genannte Influencerin, die verdeckt Werbung für Dinge macht, die sowieso kein Mensch braucht. Ich bin sicher: Influencer heißen deshalb so, weil sie mit geistiger Influenza zu tun haben.“ Im nächsten Jahr will Django wiederkommen. „Manche warten schon darauf und haben die Zeitung abbestellt. Denn von mir erfahren sie eh am besten, was so übers Jahr passiert ist.“

