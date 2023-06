Dorfen jubelt: B15-Brücke ab 1. Juli offen

Von: Hans Moritz

Bald zu Ende ist die Großbaustelle in Dorfen. © Hermann Weingartner

Auf diese Nachricht hat nicht nur Dorfen seit Monaten gewartet. Jetzt ist es offiziell: Die neue B15-Brücke über die Isen wird am Samstag, 1. Juli, für den Verkehr freigegeben.

Dorfen - Dies soll gegen 8 Uhr erfolgen, teilte Christian Mattmann vom Staatlichen Bauamt Freising am Montagnachmittag mit.

Doch diese Woche gibt es noch einiges zu tun: „Als letzte Arbeitsschritte werden in den nächsten Tagen noch die Asphaltdeckschicht und die bituminösen Fahrbahnübergänge zwischen der Brücke und der Straße hergestellt“, erläutert Mattmann. Diese Übergänge dienten dazu, die Temperaturausdehnungen des Brückenbauwerkes auszugleichen.



Doch am Samstag können noch nicht gleich alle Sperrungen wieder aufgehoben werden: Nach der Verkehrsfreigabe wird, so Mattmann weiter, die endgültige Fahrbahnmarkierung hergestellt, die die gelben Streifen ersetzt. Und es werden noch Arbeiten in der Mühlangerstraße ausgeführt sowie im Herzoggraben die Baustelleneinrichtung zurückgebaut. Die Zufahrten von der B 15 sind also zunächst noch nicht oder nur eingeschränkt möglich. Auch der Abbau der weiträumigen Umfahrung wird laut Baubehörde einige Tage in Anspruch nehmen.



Die Bauarbeiten hatten vor über einem Jahr, im Mai 2022, begonnen und hätten eigentlich im Dezember abgeschlossen sein sollen. Doch der Untergrund in der Isen erwies sich als härter als angenommen. Das sorgte immer wieder für Verzögerungen und wachsenden Unmut bei den Dorfenern, den Stadträten und vor allem den Einzelhändlern. ham