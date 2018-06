Dreimal die Traumnote 1,0

Hochspannung am Freitag am Anne-Frank- und Korbinian-Aigner-Gymnasium. 174 Abiturienten haben ihre Abschlussnoten bekommen. Für drei davon gab es die 1,0.

Anne-Frank-Gymnasium:Mit Wasserpistolen und Bier bewaffnet standen die Abiturienten in der Aula und warteten darauf, dass die Oberstufenkoordinatoren Elisabeth Ringler und Alexander Wolf ihre Tore öffneten, um ihnen die Abiturnoten mitzuteilen. Vier Schüler stachen dabei heraus:Samuel Pfanzelt (17) und Lena Hailer mit einer 1,0 undRebecca Kaniaund Michelle Novotny (alle 18) mit 1,1.

„Völlig überrascht, dass es so gut ausgefallen ist“, gibt sich Pfanzelt. 296 von 300 Punkten hat er erreicht. „Das ist viel besser als ich erwartet hatte.“ Die Vorbereitungszeit sei zwar anstrengend, aber nicht stressig gewesen. „Mir hat das Lernen Spaß gemacht. Gerade Latein interessiert mich sehr. Allgemein bin ich sehr ehrgeizig und wissbegierig.“ Das Ziel sei aber vorher nicht gewesen, die 1,0 zu erreichen. „Ich wollte einfach mein Bestes geben.“ Nun will er erst mal Sport treiben und sich aufs Musikmachen konzentrieren. Ab Oktober möchte er dann studieren. Was und wo, weiß er aber noch nicht genau. „Ich wollte erst einmal Abitur machen.“

+ Auf Händen getragen wird Samuel Pfanzelt (1,0) von den anderen Top-Abiturientinnen des Anne-Frank-Gymnasiums, Rebecca Kania (1,1, l.) und Michelle Novotny (1,1, r.). Lena Hailer (1,0) freut sich ebenfalls über ihre Spitzennote. © Mebarki Hailer hingegen hat ihren Studiengang bereits fest im Auge. „Ich möchte Gymnasiallehramt auf Mathe und Englisch in München machen.“ Sie gibt schon seit geraumer Zeit Nachhilfe. Auch sie hat nicht erwartet, das Abitur mit der 1,0 abzuschließen. „Ich bin wahnsinnig froh, dass es so gut geworden ist. Vor allem freue ich mich aber mit meinen Mitschülern.“ Die Lernzeit war für sie zwar anstrengend, aber sie hat versucht, sich keinen Druck zu machen. „Ich habe mir kein Notenziel gelegt und auch nie ausgerechnet, auf welchem Schnitt ich bin.“ Nun werde sie erst mal eine Woche nach Dublin fahren, um sich vom Abistress zu erholen.

Seit Ostern vorbereitet hat sich Novotny. „Vier bis fünf Stunden täglich.“ Gelohnt hat es sich, denn mit 1,1 stehen die Chancen aufsWunschstudium Medizin nicht schlecht. Dennoch hat sie während der Prüfungsphase noch einen Medizinertest in Rosenheim absolviert. Ein paar Tage vor- und nachher standen die schriftlichen Abiturprüfungen ins Haus. „Aber ich habe nicht wirklich auf den Medizinertest gelernt.“ Nun sei sie froh, dass sie auf dessen Ergebnis nicht unbedingt angewiesen ist. Für Novotny steht fest, dass sie in der Umgebung studieren wird.

Etwas weiter weg zieht es wohl Kania. „Ich will nach Passau, um dort Jura zu studieren. Dort gibt es eine internationale Richtung, die mich sehr interessiert. Außerdem gefallen mir die Uni und die Stadt. Da ist es nicht so unpersönlich wie in München.“ Nun werde sie erst mal mit dem Interrail durch Spanien fahren und natürlich die Abifahrt nach Korfu mitmachen.

Für fünf Schüler der insgesamt 124 Abiturienten ist der Stress allerdings noch nicht beendet, denn sie müssen noch in die Nachprüfung. Dennoch war Koordinatorin Wolf zufrieden. „Wir haben einen Schulschnitt von 2,12. Das ist etwas besser als der Bayernschnitt.“ Insgesamt haben 47 Schüler eine Eins vor dem Komma. (Ilies Mebarki)

Korbinian-Aigner Gymnasium: Fünf Schüler müssen zittern

-Korbinian-Aigner-Gymnasium: Die KAG-Schüler mussten am Freitag die meiste Geduld der Abiturienten im Landkreis aufbringen. Denn für sie gab es die Noten erst ab 16 Uhr. Für fünf der 150 Schützlinge war danach klar, dass das Zittern weitergeht. Ob sie bestanden haben, entscheidet sich erst in den Nachprüfungen. Der vorläufige Schnitt am KAG liegt bei 2,20.

Ums Durchkommen musste Annamaria Scherzl (18) beileibe nicht zittern. „Aber mit einer 1,0 habe ich auf gar keinen Fall gerechnet“, sagt die Poingerin, die wegen des musischen Zweigs in Erding zur Schule geht. Einen solchen gibt es auf dem Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben nämlich nicht. Posaune spielt sie zum Beispiel gerne, aber auch Fußball in der Damenmannschaft des TSV Poing. Sport ist ohnehin ihr Geheimrezept für die Prüfungen gewesen. Gar nicht mal so viel lernen, sondern vor allem den Kopf freikriegen beim Radfahren. „Schulzeug weg – einfach auspowern, so ein bis eineinhalb Stunden lang“, sagt Scherzl, die nicht nur in Sachen Fußball in eine Männerdomäne einbricht. Ab Oktober will sie nämlich an der TU München Maschinenbau studieren.

Eine 1,1 hat Jan Hinrichsen (17) im Zeugnis stehen. „Nach der zehnten Klasse hätte ich noch alles mit einer Eins vor dem Komma unterschreiben“, sagt er zufrieden mit sich. Auch für ihn ist unermüdliches Pauken nicht der Schlüssel zum Erfolg. „Sich in den Unterricht einbringen – da nimmt man am meisten mit“, meint der Eichenrieder, der sich gerne mit Freunden trifft und „FIFA“ auf der Spielekonsole zockt. Jetzt freut er sich erst mal auf die Abschlussfahrt nach Korfu vom 8. bis 18 Juli. Und danach? „Da habe ich eigentlich noch überhaupt keinen Plan. Aber ich interessiere mich für Medizin, Naturwissenschaften und Latein.“

Hinter Scherzl und Hinrichsen schart sich ein Sextett mit der Note 1,2. Trixi Rahnsch und Luisa Breiner(17) aus Oberneuching arbeiten ab Montag bis Ende August in der Münchner Staatsbibliothek. Während es Rahnsch dann im September für mindestens drei Monate auf ein Gestüt nach Island zieht, will Breiner den Medizinertest bestehen, wofür sie sich „einigermaßen gute Chancen“ ausrechnet. Eine 1,2 haben auch Sophia Reichenauer(18) aus Forstern Katharina Grabowski(18) aus Erding. Letztere zieht es nun zum „Biomedical Science“-Studium ans University College in London. Die Erdingerin Lara Bartoleit (18) will dagegen lieber eine Zeit lang nach Spanien, um neben Englisch und Französisch eine weitere Fremdsprache in Angriff zu nehmen. Dann geht’s vermutlich zum Psychologie-Studium in ihrer Heimatstadt Hamburg. Florian Hamberger (17) aus Eichenried studiert ab Oktober Informatik an der TU München. (Markus Schwarzkugler)