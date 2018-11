Obacht vor ominösen Rechnungen

E-Mail Account von SPD-Stadtrat wurde gehackt

Erding – Horst Schmidt, Fraktionschef der SPD im Erdinger Stadtrat und auch Kreisrat, verschickt neuerdings Rechnungen an alle möglichen Personen in seiner E-Mail-Kontaktliste. Nun ist der Kommunalpolitiker nicht etwa in Geldnot geraten, sondern er ist das Opfer von Hackern geworden.