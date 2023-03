Eat Park Erding schließt

Von: Gerda Gebel

Abschied vom Eat Park nehmen schon bald Inhaber Markus Dittrich und seine Lebensgefährtin Nadine Bichlmaier mit Sohn Valentin. © gerda Gebel

Der Imbiss an der Münchener Straße in Erding sperrt nach zwölf Jahren zu. Eine Abschiedsfeier ist am 17. März geplant.

Erding – Ob der morgendliche Cappuccino oder die Currywurst zur Mittagspause – auf ihre Gewohnheiten müssen die Kunden des Eat Park an der Münchener Straße schon bald verzichten. Inhaber Markus Dittrich schließt seinen Imbiss-Kiosk in zwei Wochen.

Seit beinahe zwölf Jahren betreibt Dittrich den Eat Park Erding in den Räumen der ehemaligen Getränkequelle gegenüber des Erdinger Anne-Frank-Gymnasiums. Zugute kam dem gelernten Großhandelskaufmann seine Erfahrung aus dem Betrieb des Altenerdinger Bahnhofs-Kiosks, den er fünf Jahre lang geführt hatte. Das Konzept des Kiosks mit Imbissecke lockte Stammkunden an, allen voran die Schüler aus den drei umliegenden Schulen, die sich mittags mit Pommes oder Burgern stärken. „Dazu kommen viele Handwerker, die sich zur Brotzeit einen Kaffee mit Leberkässemmel oder eine Currywurst bestellen“, erzählt der 53-jährige Betreiber. Essen zum Mitnehmen holen auch häufig Mitarbeiter der Stadt, Landratsamt und BRK. Gern besucht wird der Eat Park auch von den Mitgliedern des Fischereivereins Erding, denn hier werden auch die Tageskarten zum Fischen ausgegeben.

Vor Ort finden 50 Gäste Platz. „Manche Gäste kommen auch nur, um ein bisschen Ansprache zu haben“, weiß Dittrich und erzählt, dass sich im Eat Park schon einige Paare gefunden haben. Auch er selbst und seine Lebensgefährtin Nadine Bichlmaier haben sich vor acht Jahren im Eat Park kennengelernt, als die 27-Jährige sich regelmäßig ihre Frühstückssemmel holte. Mittlerweile unterstützt sie ihren Partner im Verkauf, und auch der gemeinsame Sohn Valentin (6) ist häufig im Geschäft.

Den Entschluss, seinen Eat Park zu schließen, hat sich Dittrich nicht leicht gemacht. Mehr Zeit mit der Familie möchte er verbringen, denn momentan steht er unter der Woche täglich von 9 bis 18 Uhr im Laden, am Wochenende stehen Bestellungen, Büro und Reinigung auf dem Programm.

Schwierige Zeiten seien für ihn mit Corona und danach den Preissteigerungen angebrochen. „Der Imbiss muss ja für die Kunden auch erschwinglich sein“, gibt er zu bedenken. Problematisch für einen kleinen Betrieb seien auch die immer neuen behördlichen Auflagen wie zum Beispiel bei der Einwegverpackung, meint der Erdinger, der sich erst einmal eine Verschnaufpause gönnen will –und danach eventuell in Richtung Gartenbau gehen möchte. Die Räume werden dem Vernehmen nach vom benachbarten Vietnam-Restaurant Huong Viet für sein Abholgeschäft übernommen.

Ausstand

Markus Dittrich möchte sich bei seinen Stammkunden für ihre Treue bedanken und wird seinen Ausstand am Freitag, 17. März, zünftig feiern.