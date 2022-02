„Eden für jeden“

Von: Hans Moritz

Der Boden ist schon bereitet: Auf dieser 800 Quadratmeter großen Fläche an der Flurstraße in Klettham soll der „Bürger-Garten“ ab dem Frühjahr entstehen. © Günter Herkner

Klettham - Die Bürger im Erdinger Stadtteil Klettham haben viele Ideen, ihren Stadtteil attraktiver zu machen. Die neueste: ein Bürger-Garten an der Flurstraße.

„Urban Gardening“ steht derzeit hoch im Kurs – Garteln mitten in der Stadt. Dieses Projekt nimmt nun das Quartiersmanagement Klettham-Nord (QMK) in Angriff. Nach dem Bürgerbüro und dem samstäglichen Wochenmarkt an der Friedrichstraße ist es das dritte größere Vorhaben des QMK, das von der Stadt Erding und dem Büro Planwerk eingerichtet worden ist.

QMK-Chefin Steffi Auer berichtet, dass die Idee eines Gemeinschaftsgartens mit Hochbeeten aus der Bevölkerung gekommen sei. „Wir haben das gerne aufgegriffen“, sagt Auer – und verrät dabei den wohlklingenden Namen des Projekts: „Eden für jeden“. Mit Beginn der Pflanzzeit in wenigen Wochen soll es losgehen. Das QMK organisiert gerade die Hochbeete und ist dazu unter anderem mit dem Fendsbacher Hof, der Einrichtung für Behinderte in der Gemeinde Pastetten, im Gespräch.

Die Vorarbeiten sind laut Auer abgeschlossen. „Zunächst einmal mussten wir ein passendes Grundstück finden“, berichtet sie. Dies entdeckte das QMK an der Flurstraße zwischen der Siglfinger Straße und der Sportanlage von Rot-Weiß Klettham. 800 Quadratmeter stehen den künftigen Gartlern zur Verfügung. „Es musste auch eine Wasserversorgung zur Verfügung stehen“, so Auer weiter.

Das Prinzip von „Eden für jeden“ ist denkbar einfach: „Jeder Bürger kann ein Hochbeet nutzen, vermutlich gegen eine sehr geringe Gebühr beziehungsweise Pacht“, erklärt die Quartiersmanagerin. „Was er oder sie dann zieht, bleibt jedem selbst überlassen. Er oder sie darf es dann auch für den Eigenverbrauch ernten.“

Hochbeete vom Fendsbacher Hof könnten die Bürger-Gärten genutzt werden. © Fendsbacher Hof

Auer denkt nicht nur an die Bürger aus Klettham-Nord. „Da kann jeder aus Erding mitmachen“, wirbt sie. Denn Ziel von „Eden für jeden“ sei ebenso wie das des QMK, Menschen zusammenzubringen. Sie geht sogar noch weiter: „Wir sprechen auch Schulklassen und Kita-Gruppen an, ein Beet zu übernehmen. Da können die Kinder viel lernen.“

Das Quartiersmanagement Klettham-Nord besteht seit November 2020 und wird von einem Bund-Länder-Städtebauprogamm gefördert. Seit Kurzem gibt es öffentlich zugängliche Bücherkisten. Regelmäßig werden Nordic-Walking-Kurse und Stadtteilspaziergänge angeboten. Der Austausch erfolgt in Beiratssitzungen. Ein Ergebnis daraus: neue Sitzbänke.

Interessenten am Hochbeet-Gartenprojekt wenden sich an das Quartiersmanagement Klettham-Nord, Tel. (01 76) 7 04 58 56 64, info@qm-klettham-nord.de oder stefanie.auer@erding.de. Alle Infos auf der Homepage. www.qm-klettham-nord.de. Das Bürgerbüro an der Friedrichstraße 11 a ist mittwochs von 11 bis 13 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.