Nach Brand einige Läden immer noch zu

Egger-Zentrum: Betrieb unter anderem in Postfiliale, Eisdiele und ADAC lahmgelegt

Von Hans Moritz schließen

Der Brand im Egger-Zentrum an der Dorfener Straße hat auch eine Woche danach noch Auswirkungen, denn einige Geschäfte in der Passage sind noch nicht wieder geöffnet.

Erding - Dazu gehören unter anderem die Post, die ADAC-Geschäftsstelle und die Eisdiele. Wann sie wieder aufsperren können, steht noch nicht fest.

Wie berichtet, waren vergangenen Donnerstag zwei Putzmaschinen in Brand geraten – offenbar wegen eines technischen Defekts. Der Rauch verbreitete sich in der Passage rasend schnell, die Geschäfte mussten evakuiert werden. Auch der Friseurladen war von der starken Rauchentwicklung betroffen. Dessen Inhaber Thomas Roth kann seine Kunden wenigstens in seiner Filiale im E+C am Rennweg begrüßen. So steht es auf einem Zettel an der Ladentür.



Nur einen Tag geschlossen war das Cineplex-Kino, das einen separaten Zugang zum Obergeschoss hat. Dort läuft der Betrieb ganz normal. Seit Dienstag ist auch der Edeka-Markt wieder geöffnet.



Bis auf weiteres geschlossen bleibt die Post, wie auf einem Aushang zu lesen ist. Dort steht auch: „Alle Pakete werden nochmals zugestellt.“ Postbank-Kunden werden auf die Filiale in Freising verwiesen. zie