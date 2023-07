Egger Zentrum in Erding: Geschäfte monatelang dicht

Brand hat schwerwiegende Folgen - Gutachter vor Ort

Von Gabi Zierz schließen

Die meisten Geschäfte im Erdgeschoss der Egger Zentrums in Erding werden in den nächsten Wochen und Monaten geschlossen bleiben. Der Brand Ende Juni hat weitreichende Folgen für sie.

Erding – Hiobsbotschaft für die Geschäfte im Erdgeschoss des Egger Zentrums an der Dorfener Straße und ihre Kunden: Fast alle bleiben nach dem Brand bis auf weiteres geschlossen. Manche gehen von einigen Monaten aus. Nur der Edeka-Markt hat geöffnet. Auch das Kino und das Lokal im Obergeschoss sind nicht betroffen.

Zwei Wochen liegt der Brand in dem Gebäude nun zurück. Wie berichtet, waren am 22. Juni zwei Reinigungsmaschinen in Brand geraten – offenbar wegen eines technischen Defekts. Der Rauch verbreitete sich in der Passage rasend schnell, die Geschäfte mussten evakuiert werden. Derzeit sind Fachleute vor Ort, um den Schaden zu begutachten.

Durch die starke Rauch- und Rußentwicklung und deren gesundheitsgefährdende Rückstände ist auch die Postbank-Filiale in Mitleidenschaft gezogen worden. „Dies macht einen umfangreichen Austausch von Einbauten und Mobiliar in der Filiale erforderlich, bevor wir sie wieder öffnen können. So muss beispielsweise die Deckenkonstruktion vollständig erneuert werden“, erklärt Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier auf Anfrage unserer Zeitung. Kurzfristig werde man deshalb nicht wieder öffnen können. Ein genauer Zeitpunkt könne erst genannt werden, „wenn der gesamte Schaden untersucht und alle erforderlichen Arbeiten festgelegt sind“.

Sobald ein Eröffnungstermin absehbar sei, würden die Kunden per Aushang und über den Filialfinder auf www.postbank.de/filialen informiert. Rittmaier verweist auch auf eine interaktive Karte im Internet, auf der man sich den Weg zur nächsten Filiale zeigen lassen kann. Diese zeige auch diejenigen Partnerfilialen, „die neben Postdienstleistungen auch einfache Bankdienstleistungen der Postbank (Ein- und Auszahlungen, Überweisungen abgeben) anbieten“.

Eine solche Partnerfiliale gebe es beispielsweise in Altenerding, Zugspitzstraße 63, bei Erdings Restposten. Wer eine Filiale mit Vollsortiment braucht, muss nach Freising (Bahnhofsplatz) fahren. All diese Infos vermissen Postkunden seit der Schließung vor Ort. Einige von ihnen tauschen sich kritisch in den Sozialen Netzwerken aus und bemängeln den Service.

Weiter teilt Rittmaier mit, dass „Sendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit lagen, den Empfängern erneut zugestellt werden“. Was nicht zugestellt werden konnte oder kann, lege die Deutsche Post bei einer Partner-Filiale zur Abholung bereit (Benachrichtigungskarte). Ergänzend erklärt DHL auf Anfrage, dass Pakete auf andere Filialen beziehungsweise Packstationen umgeleitet und die Kunden entsprechend benachrichtigt werden.

„Postfachkunden, die täglich nur wenige Sendungen erhalten, bekommen diese an die hinterlegte Adresse zugestellt“, informiert Rittmaier weiter. Für größere Mengen sei vorübergehend eine Postfachanlage im Zustellstützpunkt, Dachauer Straße 63 (nahe Kaufland) eingerichtet worden.

Der ADAC rechnet damit, dass die Sanierung seiner Geschäftsstelle im Egger-Zentrum sechs bis acht Monate dauern kann. Die Räume seien stark verraucht und verrußt. So lange will er sich mit einer provisorischen Geschäftsstelle behelfen und diese auf dem Parkplatz einrichten – in einem Container und einem amerikanischen Schulbus. „Das sollte bis Ende nächster Woche klappen“, kündigte Rafael Freckmann vom ADAC Südbayern an.

Neben der Eisdiele, dem Druckservice Oberländer und dem Mobilestore ist auch der Friseurladen im Erdgeschoss von den Brandfolgen betroffen. Inhaber Thomas Roth kann zumindest auf seine Filiale im E+C am Rennweg ausweichen und sagt: „Ich stelle mich auf die nächsten Wochen ein.“

Mehr Glück hatte der Edeka im Erdgeschoss. Er konnte bereits fünf Tage nach dem Brand wieder öffnen. Bis dahin sei rund um die Uhr geputzt worden, berichtet stellvertretende Marktleiterin Tanja Huber. Tagsüber reinigten die Kollegen vor allem den besonders betroffenen Eingangsbereich, nachts war ein externes Putzteam im Einsatz. „Wir sind vom Gesundheitsamt kontrolliert worden. Dann konnten wir wieder aufsperren.“