Der Moosbüffel mit den vielen Talenten

Der Mann versteht es zu arbeiten, aber auch zu feiern. Der Jäger, Unternehmer und frühere Politiker Egon Lechner hat 85. Geburtstag gefeiert.

Erding – Er ist immer noch von einer beneidenswerten geistigen wie körperlichen Verfassung. Sein Humor hat ihn nicht verlassen, seine Augen blitzen unvermindert: Am Donnerstag hat Egon J. Lechner 85. Geburtstag gefeiert – in kleiner Runde im Empl-Keller in Erding. Dieses Anwesen in der Altstadt hat für die Familie eine besondere Bedeutung: Es ist das Geburtshaus seiner Gattin Rita und der Sitz Lechners diverser Firmen.

Den meisten ist Lechner als Gründer des E & C-Marktes in Erding-West bekannt, das erste große Einkaufszentrum in Erding auf der grünen Wiese. Lechner war aber auch politisch aktiv, bei den Freien Wählern. Der Kreisrat war es, der mit Armin Grein 1972 den FW-Landesverband gegründet und den Namen Freie Wähler erfunden hat.

Bei der gemütlichen Runde im Empl-Keller – große Feiern mit den Jägern und seinen Mitarbeitern folgen – erzählte Lechner aus seinem Leben. Fröhlich erinnerte er daran, dass er als Kind der Freisinger Siedlung von den Altersgenossen aus der Innenstadt stets als Moosbüffel beschimpft wurde. „Der Stadtkern mit seinen vielen Handwerksbetrieben war damals für uns ein einziger großer Spielplatz. Schee war’s.“

Die „Demarkationslinie“ sei die Freisinger Brücke gewesen. Und die überwand der Jubilar endgültig, als er 1963 Faschingsprinz der Narrhalla wurde. Seine Prinzessin: eine gewisse Rita Empl. Die Regentschaft mündete in der Ehe, 2013 feierten die beiden Goldene Hochzeit.

Lechner ist heute vor allem als ein Mann der Wirtschaft und Veranstalter internationaler Jagdreisen bekannt, beruflich schlug der 85-Jährige aber zunächst einen anderen Weg ein: Er wurde Volksschullehrer und in Maria Thalheim jüngster Rektor Bayerns. Schließlich wechselte er auf die Funktionärsseite, erst beim Bayerischen Lehrerverband, danach als Hauptpersonalrat im Kultusministerium. In dieser Funktion traf Lechner den US-Präsidenten Dwight Eisenhower. „Diesen Handschlag werde ich nie vergessen“, berichtete er.

Aber auch in der Heimat engagierte sich der Jubilar: als Mitbegründer von Lebenshilfe und Lions Club. Unter anderem dafür erhielt er das Bundesverdienstkreuz.