Eichenkofen begrüßt seinen Maibaum

Von: Hans Moritz

Alle packen an, damit es heuer wieder einen Maibaum in Eichenkofen gibt. Vor dem „Einparken“ im Doier-Hof stellten sich Jung und Alt zum Foto auf. © Perzl

Das Prachtstück ist da: Mit vereinten Kräften haben die Eichenkofener ihren Maibaum eingeholt. Die Fichte misst knapp 30 Meter.

Eichenkofen - Viel Muskelkraft war nötig, um eine von Thomas Ippisch gestiftete knapp 30 Meter lange Fichte aus dem Wald zu holen und zum Doier-Hof zu bringen.



Jetzt heißt es aufpassen und anpacken für die Mitglieder der Eichenlaub Schützen und der SpVgg Eichenkofen, damit der Maibaum am Montag, 1. Mai, ab 13 Uhr am Dorfplatz nach alter Tradition von Hand und mit Schwaiben aufgestellt werden kann. Sobald der Baum steht, zeigen die kleinen Neikofner ihren traditionellen Bandltanz. Vor dem Aufstellen findet um 11.30 Uhr eine Maiandacht mit Pfarrer Richard Greul statt. Zum Mittagstisch ab 11 Uhr gibt es auch diesmal wieder Hirsch und Wildsau vom Grill, zubereitet von Schlotts Küchenteam. Dazu werden noch diverse Grillspezialitäten sowie Käse zur Auswahl angeboten. Obligatorisch der Kaffee, Kuchen oder einen Kiache.



Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Stadtkapelle Erding. Derweil können sich die kleinen Maibaumfreunde beim bunten Spieleprogramm oder in der Hüpfburg austoben. Auch zu den Veranstaltungen während der Maibaumwachzeit sind alle Bürger willkommen. Am Freitag, 21. April, findet die Inflations-Party 21 Uhr mit DJ Gotz statt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Rüscherl-Happy-Hour ist von 22 bis 23 Uhr. Frühschoppen ist am Sonntag, 23. April, ab 10 Uhr. Kesselfleisch gibt’s am Mittwoch, 26. April, ab 19 Uhr. Für das Dart-Turnier ab 14 Jahren am Freitag, 28. April, ab 18 Uhr, ist eine Anmeldung bei Michi Neumüller erforderlich. Startgebühr: 10 Euro. Ein Italienischer Abend mit Pizza und Wein am Samstag, 29. April, ab 19 Uhr, runden das Maibaumwachprogramm ab. (pg)