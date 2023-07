Ein Blick auf Jahrtausende von Leben

Die Steinplastik eines Greifs oder einer Sphinx, Keramikbeigaben, das Reihengräberfeld in Langengeisling im Senkrechtluftbild, einen Geweihstift für Sattelbogenbefestigung und eine Keramikscherbe zeigt das Bild (v. l.). © .: Museum ERDING

Das 8. Sommer-Symposium, das am Samstag, 15. Juli, im Museum Erding stattfindet, vermittelt neueste Archäologie-Erkenntnisse

Erding – Unter dem Titel „Gut gesattelt!“ befassen sich Expertinnen und Experten beim 8. Archäologischen Sommer-Symposium am Samstag, 15. Juli, von 10 bis 18 Uhr im Museum Erding mit den neuesten Erkenntnissen zur Erforschung der Römerzeit, der Spätantike und des Früh- und Hochmittelalters in Erding.

In dem Zusammenhang erläutern Referenten der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, von Grabungsfirmen, der Anthropologischen Staatssammlung und weiteren Projektpartnern Ausgrabungen zum römischen Friedhof und der Steinarchitektur in der Kiesgrube Kaiser in Eichenkofen, das 2022 zu Teilen freigelegte Reihengräberfeld aus Langengeisling, die vor einigen Jahren entdeckte merowingerzeitliche Grabgruppe aus dem Baugebiet Poststadl sowie eine erst vor wenigen Wochen am Rennfeldweg freigelegte spätantike Grabgruppe.

Höhepunkt der Tagung sind Vorträge zum frühmittelalterlichen Kammergrab mit Sättelbeigaben aus Aufhausen-Bergham, das Ende der 1990er Jahre entdeckt und ausgegraben wurde.

Die Stadt Erding unterstützt die archäologische Forschung durch das von Prof. Bernd Päffgen geleitete Forschungsprojekt „Erding im ersten Jahrtausend“ durch Drittmittel. Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos.

Die Vorträge des Sommer-Symposiums im Überblick: 10 Uhr: Begrüßung durch Museumsleiter Harald Krause 10.45 Uhr: Erste Ergebnisse der Ausgrabungen in der villa rustica der Kiesgrube Kaiser bei Eichenkofen mit Brandgräberfriedhof (Ulrich Schlitzer und Dr. Martina Pauli) 11.15 Uhr: Eine neu entdeckte spätantike Grabgruppe neben der römischen Sempttalstraße am Rennfeldweg in Erding (Stefan Biermeier) 11.45 Uhr: Der Prunkkamm aus dem Reihengräberfeld von Altenerding/Klettham (Josef Joachim Juergens) 14 Uhr: Zuwanderung nach Erding im 5. Jahrhundert nach Christus.: Nachweis von Migration durch bioarchäologische Untersuchungen (Dr. Michaela Harbeck) 14.30 Uhr: Alt beraubt! Das frühmittelalterliche Kammergrab einer Reiterin von Aufhausen/Bergham im aktuellen Licht der Forschung (Prof. Dr. Bernd Päffgen) 14.40 Uhr: „Ein Sattel ist ein Sattel ist ein Sattel!? Rekonstruktion der frühmittelalterlichen Sättel mitsamt Reitzubehör aus dem Kammergrab aus Aufhausen/Bergham“ (Bettina Keil) 16.15 Uhr: Ausgrabungen im Reihengräberfeld von Langengeisling (Ulrich Schlitzer) 16.30 Uhr: Männer, Frauen & Kinder – der anthropologische Befund im Reihengräberfeld Langengeisling (Dr. Nadine Carlichi-Witjes) 16.45 Uhr: Die merowingerzeitliche Grabgruppe aus dem Neubaugebiet Erding-Poststadl (Dr. Jakob Leicht) 17.15 Uhr: Die Stadt Erding im Spätmittelalter aus archäologischer Sicht - was Keramikscherben verraten (Dr. Marc Miltz). red