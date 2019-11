Ein Blumenkorso zum 80. Erdinger Herbstfest

Termin ist der 30. August 2020

von Hans Moritz schließen

as Erdinger Herbstfest feiert nächstes Jahr 80. Jubiläum. Aus diesen Anlass wird am Sonntag, 30. August 2020, also am ersten Festwochenende, ein Blumenkorso durch die Altstadt stattfinden. Das beschloss gestern Nachmittag der Volksfestausschuss des Stadtrats.