Ein Film über mutige Wegbereiterinnen

Von: Alexandra Anderka

Sprachen aus eigener Erfahrung über die Rolle der Frauen in der Politik: Prof. Ursula Männle, Staatsministerin a.D., und Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Soziales und Arbeit, nach dem Film im Cineplex. © Alexandra Anderka

Erding - Die Hanns-Seidel-Stiftung zeigt im Cineplex die Doku „Die Unbeugsamen“ ein Film über Frauen in der Politik. Im Anschluss diskutierten die Zuschauer mit Prof. Ursula Männle, Staatsministerin a.D., und Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Soziales und Arbeit. Am Vormittag hatte sich bereits die Herzog-Tassilo-Realschule des Themas angenommen.

„Ich bin der Meinung, dass es in der aktiven Politik ohne die Vermittlung der Frau überhaupt nicht geht, weil die Männer eine starke Neigung haben, sich zu zanken, und die Frauen eine ebenso starke, sich zu versöhnen.“ Mit diesem Zitat von Marie-Elisabeth Lüders, erste weibliche Bundesabgeordnete von 1953 bis 1961, beginnt der Dokumentar-Film „Die Unbeugsamen“, zu dem die Hanns-Seidel-Stiftung am Montagabend ins Cineplex-Kino geladen hatte. Unter den Gästen waren Prof. Ursula Männle, Staatsministerin a. D, die selbst im Film mitgewirkt hat, und Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales.

Im Anschluss an die Vorführung diskutierte das Publikum unter der Moderation von Margarethe Stadlbauer von der Hanns-Seidel-Stiftung über die Rolle und Gleichbehandlung der Frauen in der Politik.

Schon am Vormittag waren Männle und Stadlbauer zusammen mit Sabine Trettenbacher, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Erding, in der Herzog-Tassilo-Realschule, um sich den Fragen der Zehntklässler, die zuvor den Film gesehen hatten, zu stellen.

Politikerinnen wurden von männlichen Kollegen verhöhnt

Trotz der lauen Temperaturen an diesem Frühlingsabend war der Kinosaal gut gefüllt, vorwiegend mit Frauen, aber auch einige Männer waren unter den Zuschauern.

Die Dokumentation „Die Unbeugsamen“ erzählt von Frauen, die gegen viele Widerstände Politikerinnen geworden sind und sich in der Bonner „Männerepublik“ Gehör verschafften. Regisseur Torsten Körner porträtiert Politikerinnen aller Parteien, darunter Herta Däubler-Gmelin, Christa Nickels und Rita Süssmuth. Er holt sie dafür vor die Kamera, verwendet aber auch Filmmaterial aus dem Archiv zu zentralen Debatten, wie dem Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Helmut Schmidt, zum Nato-Doppelbeschluss (1983) oder zur Wehrmachtsausstellung (1997). Er berichtet, wie Politikerinnen damals verhöhnt, verniedlicht und sexuell belästigt wurden.

Der Film passt aber nicht in die Kategorie „#MeToo“. Er zeigt noch mehr – charismatische Frauen mit jeder Menge Mut, Energie und Entschlossenheit, aber auch Witz, Humor und Empathie – eine davon ist Prof. Ursula Männle.

Claus Langheinrich aus Lengdorf bezeichnete den Film im Anschluss als „ein Lehrstück, was in den vergangenen Jahren geschehen ist.“ Und er erinnerte an die vielen starken Frauen auch in anderen Bereichen.

Steffi Irmscher-Grothen, Leiterin des Frauenhauses Erding, zeigte sich ebenfalls beeindruckt, was die Politikerinnen alles erreicht hätten, umso unverständlicher sei es für sie, weshalb aktuell gerade für das Frauenhaus Fördermittel gestrichen würden. Staatsministerin Scharf meinte dazu, dass in Bayern drei Millionen Euro geflossen seien, gab ihr aber Recht: „Wir brauchen da sehr viel mehr.“

Die Quote ist eine scheußliche Krücke, aber sie hilft, Frauen eine Chance zu geben, sich zu beweisen.

Männle und Scharf betonten im Gespräch, dass all das Erkämpfte auch erhalten werden müsse, und ließen dabei oft das Wort Frauenquote fallen, was wiederum Lisa Schießer (28) aus Erding missfiel: „Mir geht es mehr um das Geeignetsein, nicht darum, dass Frauen bevorzugt werden.“ Männle stimmte ihr zu: „Als ich in der Politik anfing, war ich ganz Ihrer Meinung. Alles, was mit Quote zu tun hat, wertet die Inhaberin des Amtes ab.“ Doch sie habe aus Erfahrung gelernt, dass – „vornehmlich im politischen Bereich“ – oft die Leistung nicht ausschlaggebend sei. „Listen werden nach Ortsteilen oder Verbänden aufgestellt“, monierte sie. „Die Quote ist eine scheußliche Krücke, aber sie hilft, Frauen eine Chance zu geben, sich zu beweisen.“

Männle kam auf Nachfrage noch einmal auf den Vormittag an der Realschule zu sprechen. Die 78-Jährige zeigte sich beeindruckt: „Gerade die jungen Männer haben ernsthafte Fragen gestellt, konnten gar nicht glauben, welche Rolle die Frau in der Politik vor noch gar nicht allzu langer Zeit gespielt hat.“

Viele seien sehr sensibel an dieses Thema rangegangen. „Das haben auch die Mütter in der Hand. Die Erziehung unserer Generation trägt da vielleicht schon Früchte“, meinte Monika Poppel aus Moosinnig, selbst Mutter von drei Söhnen.