Ein Gitarren-Buch von A bis Z

Von: Alexandra Anderka

Ein großes Herz für Gitarren hat Bewie Bauer. Jetzt hat er ein kurzweiliges Buch über seine Leidenschaft geschrieben. Die Gitarre als Weihnachtsbaum © Bewie Bauer

Bewie Bauer schreibt in seinem neu erscheinen Büchlein 26 Anekdoten über die Liebe zu seinem Instrument

Erding/München – Spätestens seit Bewie Bauer als Karl-Lauterbach-Parodist im BR Fernsehen bei Grünwalds Freitags-Comedy zu Gast war, ist der gebürtige Erdinger eine feste Größe in der bayerischen Comedy- und Kabarett-Szene. Seine Fans wissen, dass er zudem eine große Leidenschaft für E-Gitarren hegt. So verheimlicht er nicht, dass er seit Jahren an GAS leidet, dem Gitarren-Anschaffungs-Syndrom, und deutlich mehr Gitarren zu Hause hat, als Kochtöpfe. In jungen Jahren wollte Bauer Rockstar werden. So ganz hat das nicht geklappt, aber dafür hat er auf dem Weg zum gescheiterten E-Gitarristen jede Menge erlebt.

Diese Erlebnisse verarbeitet Bewie alias Martin Bauer in 26 kurzweiligen Anekdoten von A bis Z. Laut Bauer ist sein Buch die ideale Lektüre und das perfekte Geschenk für alle Gitarristen und solche, die es werden wollen. Aber auch für Nicht-Musiker ist das 60-Seiten umfassende Büchlein sehr unterhaltsam, so erfährt der Leser beispielsweise unter B wie Band-Bus, warum man auch als Nichtmusiker ein geschätztes Bandmitglied werden kann. Unter E wie Effektgerät gibt Bauer sogar Tipps für Weihnachten, denn Effekte bei der E-Gitarre leuchten und blinken fast genauso gut wie ein geschmückter Weihnachtsbaum.

Das Buch mit dem Titel „Lassen Sie mich durch, ich bin E-Gitarrist!“ ist ab sofort auf Bauers Homepage erhältlich und überall bestellbar, wo es Bücher gibt. Wir unterhielten uns mit dem 47-jährigen Wahlmünchner.

Herr Bauer, wann ist die Idee mit dem Büchlein entstanden?

Ach, schon vor drei Jahren. Da habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Die auftrittsfreie Zeit während der Pandemie hat mich dann dazu veranlasst, das Büchlein auch wirklich zu vollenden.

Welche war Ihre erste Geschichte?

Die, in der ich beschreibe, wie ich Rockstar werden wollte, das ist übrigens auch meine Lieblingsgeschichte.

Die hat ja auch Bezug zu Ihrer alten Heimat Erding.

Stimmt, unser erstes Konzert als Band haben wir im Anne-Frank-Gymnasium gegeben. Wir waren uns damals alle sicher, dass wir groß rauskommen werden. Der Kunstlehrer hat mich viel später mal getroffen und mir gesagt, dass ihm beim Sound-Check schon klar gewesen sei, dass das nichts wird.

Welcher Buchstabe war der schwierigste?

Das Y. Da habe ich mich für Yoko Ono entschieden, denn in jeder Band gibt es so eine Yoko Ono, egal welchen Geschlechts, die Unruhe reinbringt und zu Bandkrisen führt. Letztlich stehen oft zwei Fragen im Raum: Wirft die Band den Gitarristen samt Yoko Ono raus oder wirft der Gitarrist seine Freundin raus? Manchmal passiert sogar beides und am Ende wird die Ex-Freundin die neue Frontfrau der Band.

Haben Sie Feuer gefangen am Bücherschreiben?

Ja, ich hätte da schon noch ein paar Ideen, wie „Lassen Sie mich durch, ich bin Hundebesitzer“ oder „Lassen Sie mich durch, ich bin Kaffee-Junkie“. Das Format ließe sich also durchaus noch ausweiten.