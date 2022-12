„Schwerpunktversorger“: Klinikum Erding muss wegen Geldnot und Bundespolitik Plan auf Eis legen

Von: Hans Moritz

Gar nicht rund läuft es finanziell am Klinikum Erding. Dennoch will der Landkreis im kommenden Jahr rund zehn Millionen Euro investieren. © Hans Moritz

Das Klinikum Erding wird wohl erstmal nicht zum „Schwerpunktversorger“. Gründe seien die desolate finanzielle Situation und die Krankenhausreformpläne.

Erding – Landkreis und Klinikum verfolgen ihr ehrgeiziges Ziel, zum „Schwerpunktversorger“ in der Krankenhauslandschaft aufzusteigen, vorerst nicht weiter. Das sagte Direktor Dr. Dirk Last im Kreisausschuss. Dafür nannte er in der Haushaltsdebatte zwei Gründe: einmal die desolate finanzielle Situation – 15 Millionen Euro Defizit heuer, 16 Millionen Euro voraussichtlich 2023 – zum anderen die Krankenhausreformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Der will nun eine dreistufige Struktur: lokale, vor allem ambulant agierende Krankenhäuser, Regional- und Maximalversorger. „Unser Ziel ist, auf jeden Fall in der zweiten Stufe zu bleiben“, so Last, nämlich – wie bisher – Grund- und Regelversorger. Alles andere sei im Moment illusorisch, meinte auch Landrat Martin Bayerstorfer (CSU). Als Hauptgründe für die Schieflage nannte er einmal mehr die Folgen der Corona-Pandemie, die seit Sommer nicht mehr ausgeglichen werden, sowie den aufgrund Personalmangels teilweise nur eingeschränkten Betrieb. Für 2023 sieht es nicht besser aus: Allein die Personalkosten steigen von 62,4 auf 69 Millionen Euro – „und das ohne Stellenmehrung“, wie Bayerstorfer bedauerte.

Die Pläne, Schwerpunktversorger zu werden, „rücken in weite Ferne“, so Last. Was das für die seit Jahren gewünschte kinderheilkundliche Abteilung bedeutet, kam nicht zur Sprache. „Wir wollen aber weiter an dem Anspruch festhalten, dass kein Patienten den Landkreis verlassen muss.“

Daher halte man auch an der Schmerztherapie in Erding fest. Last kündigte eine „Neuausrichtung unserer Kompetenzen“ an. Bis Juli solle ein Konzept stehen. Ein erstes Treffen der Chefärzte stand am Montagabend an. Gemütlich dürfte nur das Ambiente gewesen sein: Die Runde versammelte sich im Bauernhausmuseum.

Der Krankenhausdirektor wies auf Bereiche wie Notaufnahme oder die Geburtshilfe hin, die immer defizitär bleiben würden. Bayerstorfer stellte klar, dass beide Abteilungen nicht zur Disposition stünden, „auch wenn reihum Kreißsäle geschlossen werden – bei uns nicht“.

Dennoch wird der Landkreis 2023 viel Geld ins Klinikum investieren, darunter 7,8 Millionen Euro für Neu- und Umbaumaßnahmen an den Standorten Erding und Dorfen sowie 2,03 Millionen Euro für Medizintechnik und IT.

Eine Hoffnung hat Last noch: Lauterbach hat angekündigt, die Krankenhausfinanzierung zu reformieren, sodass den Häusern mehr Geld etwa für die Notaufnahmen zur Verfügung steht. Auch deshalb wurde der Etatentwurf noch nicht beschlossen, sondern im Ausschuss nur zur Kenntnis genommen. „Wir hoffen, dass Anfang 2023 belastbarere Zahlen vorliegen“, so Bayerstorfer, „und mehr Geld vom Bund fürs Klinikum“. Der Haushalt soll erst im ersten Quartal beschlossen werden.

Doch allzu viel Einsparpotenzial in dem 275-Millionen-Euro-Zahlenwerk – 222,6 im Verwaltungs- und 52 im Vermögenshaushalt – gibt es nicht mehr. Denn vor allem an den größten Stellschrauben kann die Politik nicht drehen. Hohe Steigerungsraten verzeichnen etwa die Jugendhilfe mit 23,5 Millionen Euro Zuschussbedarf – 2,8 Millionen Euro mehr als heuer – sowie der Bereich Soziales mit 31,7 Millionen Euro (plus 3,6 Millionen).

In den ÖPNV fließen 6,2 Millionen Euro. 4,95 Millionen Euro waren es heuer.

Weil immer mehr Flüchtlinge kommen – aktuell sind es laut Landrat 2300, knapp 1000 mehr als in der ersten Welle 2025/16 – und das neue Bürgergeld umgesetzt werden muss sowie auch das Jugendamt immer mehr Arbeit hat, müssen 29 neue Stellen geschaffen werden. Im Haushalt abgebildet ist nur die Hälfte, „weil es unwahrscheinlich ist, dass wir alle Stellen auch besetzen können“, so Bayerstorfer. Und für das vorhandene Personal sei eine fünfprozentige Tariferhöhung eingepreist – ohne die geplante bessere Beamtenbesoldung und den Inflationsausgleich.

Bereits eingespart sind über sieben Millionen Euro, weil alle (Bau-)Projekte, die noch nicht begonnen worden sind, vorerst aus dem Etat gestrichen wurden.

Bürgermeister-Sprecher Hans Wiesmaier (CSU) lobte die Sparbemühungen, wies aber darauf hin, dass viele Gemeinden dennoch finanziell überfordert seien. Die Kreisumlage – das Geld, das die Gemeinden an den Landkreis abführen müssen – sei in den vergangenen zehn Jahren um das Doppelte gestiegen. Viele Kommunen, so Wiesmaier, wüssten nicht, wie sie ihre Haushalte aufstellen sollen. Ob es weitere Kürzungen gibt, zeigt sich im Januar.