Ein Hauch Las Vegas in Erding

Von: Alexandra Anderka

Mit ihrer Großillusion brachten Jay Niemi (r.) und Jade das Erdinger Publikum zum Staunen und Grübeln. © Peter Bauersachs

Fünf Meistermagier verblüffen in der Show von Luke Dimon „Pure Illusion“ in der ausverkauften Stadthalle in Erding. Neben Klassikern waren auch ganz neue Herangehensweisen an die Zauberei dabei.

Erding – Papageien, die aus dem Nichts auftauchen, schwebende Stühle, träumerische Tänze, ein verblüffender Mundakrobat und ein Moderator, der über sich selbst lachen kann – all das und noch viel mehr war am Mittwochabend bei „Pure Illusion“ geboten. Bereits zum neunten Mal fand die Show der Meistermagier unter der Regie von Luke Dimon in der ausverkauften Stadthalle Erding statt. Der Forstinninger, selbst Deutscher Meister der Zauberkunst, saß an diesem Abend hinter dem Mischpult und überließ seinen fünf preisgekrönten Kollegen die Bühne.

Durch die Show führte Desimo. Der Magier des Jahres 2019 und Weltmeister der Comedy-Zauberei, hatte das anfangs etwas träge Publikum mit seinem Wortwitz und seinen kleinen, lustigen und wirkungsvollen Zaubertricks ganz schnell auf seiner Seite.

Zauberei der etwas anderen Art, nämlich mit seinem Mund, zeigte Robeat. Der menschliche Drumcomputer ist amtierender Europameister im Beatboxen und brachte nur alleine mit Mund, Zunge, Kiefer und Hals eine ganze Sound-Maschine mit auf die Bühne. Der 34-Jährige legte aber noch eins drauf: Zu den Beats erzeugte er bekannte Melodien und präsentierte diese in unterschiedenen Stilrichtungen von Hip-Hop über Walzer bis Volksmusik. Beim jungen Publikum – das gut vertreten war – kam der Beatboxer besonders gut an, viele baten ihn nach der Show um ein Autogramm oder ein Selfie.

Visuelle Magie und Tanz standen im Mittelpunkt der beiden frisch gebackenen Meister der Zauberkunst: Jaana Felicitas und Lukas Brandl. Erstere, als Frau in der Zauberkunst noch deutlich unterrepräsentiert, gab sich ein tänzerisches Stelldichein mit einem schwebenden Stuhl und ließ die Zuschauer träumen. Mit ihrer Bühnenkunst bewies sie beeindruckende Körperbeherrschung und erzeugte unerklärliche Bilder.

Ihr Kollege Lukas Brandl aus München präsentierte eine Mischung aus Ausdruckstanz, Jonglage und atmosphärischer Magie. Der Schauspieler und Zirkusartist bricht mit den Klischees der Zauberkunst und entführt das Publikum in eine mystische Welt.

Charmant und spitzbübisch kam Juno daher. Schnell flogen dem Marburger die Herzen des Publikums zu, denn er verblüffte nicht nur mit seiner virtuosen Fingerfertigkeit, sondern unterhielt die Zuschauer mit seiner liebenswerten Art. Seit 1988 verzaubert Juno, der Musikwissenschaft und Kunstgeschichte studiert hat, ohne viele Requisiten sein Publikum und hat sich in der deutschen Zauberszene einen Namen gemacht. Desimo bezeichnete ihn als „Vorbild für viele Zauberkünstler“.

Einen Hauch von Las Vegas brachten Jay Niemi und seine Partnerin Jade nach Erding. In der ersten Hälfte erstaunte das Duo mit einer Großillusionsdarbietung. Augenscheinlich nur auf einen Eisenstab gestützt schwebte Jade knapp zwei Meter über dem Boden. Selbst wenn klar war, dass ein Trick dahintersteckte, demonstrierte Jade eine imposante Körperbeherrschung.

Als fulminantes Finale zauberte Jay Niemi schließlich Tauben aus Tüchern und Papageien aus dem Nichts, die Runden über das staunende Publikum drehten.