Ein Leben für Natur und Integration: Roswitha Bendl zu Gast in der Reihe „Erding erzählt“

Roswitha Bendl (77) ist zu Gast im Museum © archiv

Roswitha Bendl ist als Lehrerin und Engagierte in der interkulturellen Arbeit und Umweltpolitik vielen Erdingern gut bekannt. Die 77-jährige ist zu Gast im Museum Erding in der Reihe „Erding erzählt“, in der Erdinger Persönlichkeiten über ihr Leben sprechen.

Erding – Roswitha Bendl erzählt über ihre behütete Kindheit und Jugend im München der Nachkriegszeit und den späteren Umzug nach Erding. Sie studierte Katholische Theologie und Anglistik und unternahm mit ihrem Mann Hermann viele Reisen nach England. Roswitha Bendl jonglierte ihr vielseitiges Leben in der Schule und der Familie, in vielen Ehrenämtern und der Kommunalpolitik. Ihre Themen Integration, Umweltbewusstsein und Gleichberechtigung, für die sie sich schon lange einsetzt, begleiten sie auch noch in ihrer nachberuflichen Zeit.

Zu der Veranstaltung laden das Kreisbildungswerk und das Museum Erding gemeinsam am Donnerstag, 20. April, von 17 bis 19 Uhr ein. Tickets für das Erzählcafé mit Roswitha Bendl zu fünf Euro sind ab sofort im Museum Erding (Öffnungszeiten dienstags bis samstags jeweils von 13 bis 17 Uhr) erhältlich. Einlass ist ab 16 Uhr. Den musikalischen Rahmen gestaltet die Kreismusikschule Erding. Es spielt der 18-jährige Gitarrist David Heinrigs aus der Gitarrenklasse von Dieter Geitz.