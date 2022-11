Ein Mannheimer in Oberbayern

Comedian Bülent Ceylan gastiert in der Erdinger Stadthalle – und genießt jede Sekunde

Was gibt es Schöneres für einen Künstler, wenn am Ende der Vorstellung sich das Publikum erhebt und minutenlang Applaus spendet?

Erding – Diese ungewöhnliche Ehrerbietung widerfuhr Comedian Bülent Ceylan in der ausverkauften Erdinger Stadthalle.

„Einfach genial, von Anfang bis zum Ende“, schwärmten die Erdinger Daniela und Achim Pfaffinger nach der Show. „Es ist ganz was anderes, sowas live zu sehen statt im Fernseher.“ Und auch Harald Riederle war begeistert. „Mir hat es sehr gut gefallen, vor allem der Mix aus Comedy und Musik – also ich hab in einer Tour gelacht“, sagte der Erdinger. Simone Reich-Obermeier fand den Start „supergut, von Null auf Hundert in drei Sekunden, das fand ich richtig, richtig stark. Ich habe noch nie bei einem Comedian so gelacht wie im ersten Teil, und vor allem die Inertaktion und Improvisation mit dem Publikum fand ich super.“ Der zweite Teil sei dann „ganz nett“ gewesen, sagt die Forsternerin, die auf die Lieder am Schluss „gerne verzichten hätte können – was nicht heißen soll, dass er keine gute Stimmung hat, aber die hätte ich nicht gebraucht.“

Von der ersten Sekunde springt der Funke aufs Publikum über. „Ich weiß, wo ich bin“, meint der 46-jährige Mannheimer und stimmt das Erdinger-Weißbier-Lied an. „Ihr redet so geil“, sagt er lachend und haut einige bairische Wörter raus, wie zum Beispiel „brunzn“, das er immer wieder mal einbaut. Er amüsiert sich über den Begriff „Wuist a Fotzn“ und meint: „Das sagen bei uns höchstens Zuhälter.“

Und dann legt der Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters los. Dass es dabei auch mal schlüpfrig wird, ist vorauszusehen, denn schließlich heißt Bülent Ceylans Programm „Luschtobjekt“. Man merkt dem 46-Jährigen an, wie viel Spaß er hat. Permanent interagiert er mit dem Publikum und versucht schließlich, einen Zuschauer, der mit seiner langjährigen Freundin gekommen ist, zu einem Heiratsantrag zu überreden – alledings ohne Erfolg.

Schließlich präsentiert der Mannheimer Comedian auch seine Kunstfiguren. Da ist zum einen Thor, der erzählt, dass seine Babysitterin quasi eine „Thorhüterin“ war und er ein „Döner- – äh – Donnergott“ ist. Als nächstes ist der türkische Prolet Hasan dran, der von seiner Geburt erzählt, und dass seine Hebamme praktisch eine „Hebebühne“ war. Ihre Umhängetasche, eine „Kanackentasche“, habe sie von einem Albaner bekommen. „Albaner sind sehr nett“, stellt Hasan grinsend fest. „Die kommen immer zu fünft, wenn du ein Problem hast.“

Nach der Pause geht das fröhliche Wechselspiel mit dem Publikum weiter. Dann erzählt er, wie er von seinem Vater aufgeklärt wurde und schwenkt über zu seiner nächsten Kunstfigur Anneliese, „denn jeder Mann hat eine Frau in sich“.

Schließlich steht dann auch noch der „öko-sexuelle Hausmeister Mompfred“ auf der Bühne und erzählt von seinem „Integrationsunterricht für Migranten“, denen er unter anderem die verschiedene Bedeutung von „Tun-Wörtern“ an einem einfach Beispiel erklärt: „Wenn Klimakleber die Straße blockieren, kann man sie entweder umFAHREN, oder UMfahren.“

Am Schluss frönt Ceylan, der 2019 bei „The Masked Singer“ Dritter geworden ist, seiner Sangesleidenschaft und präsentiert live Songs von Cat Stevens bis Rammstein. Unter riesigem Jubel wünscht er allen Gottes Segen („Ich war schon immer ein Christ“) und meint: „Ich glaube, ich muss nochmal nach Erding kommen.“ Die Erdinger würde es freuen.