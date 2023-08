Ein Oldtimer wird elektrisch: Erdinger Brüder Fragner statten US-Schulbus mit Batterie aus

Von: Wolfgang Krzizok

Den zum Elektro-Bus umgebauten Oldtimer zeigt Christian Fragner. © Krzizok

Ein innovatives Projekt haben die Erdinger Brüder Christian und Peter Fragner auf die Beine gestellt: Ab sofort ist ein elektrischer Oldtimer-Bus beim Dinner-Hopping in München unterwegs.

Erding – Die Betreiber der Bus-Bar-Flotte haben einen ihrer Busse von Diesel auf Elektro umgerüstet, sind damit ab sofort beim Dinner-Hopping in München unterwegs – und mächtig stolz auf ihre Idee. Allerdings haben sie auch Grund zur Klage, da sie keinerlei staatliche Förderung erhalten haben. „Nachhaltigkeit wird leider nicht belohnt“, bedauert Geschäftsführer Christian Fragner.

Die Idee mit der Bus-Bar entstand aus einer Leidenschaft der Brüder für amerikanische Fahrzeuge und speziell für die auffälligen, gelben Schulbusse. Daraus entwickelten die Fragners vor rund 20 Jahren die Bus-Bar – eine rollende Kneipe. Mittlerweile umfasst die Flotte 15 Busse an sieben Standorten in Deutschland. Die Idee zum Dinner-Hopping sei vor 15 Jahren bei einem Event der Postbank entstanden, berichtet Christian Fragner: „Die hatten gemeint, sie wollen bei der Tour mit der Bus-Bar an drei verschiedenen Lokalen Halt machen und was essen, und so ist es halt nach und nach gewachsen.“

Jetzt haben die Fragners einen weiteren innovativen Schritt gemacht, denn sie haben ihren 40 Jahre alten Crown Supercoach Oldtimer Bus in einen Elektro-Bus umgebaut, der ab sofort auf der Dinner-Hopping-Tour durch München unterwegs ist. „Wir haben das Projekt vor zwei Jahren gestartet“, erzählt Christian Fragner. „Wir wollten auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.“

Durch den Umbau des Oldtimers zu einem Elektro-Bus werde nicht nur der CO2-Ausstoß auf null reduziert, sondern auch der Lärmpegel während der Touren deutlich minimiert. Im Moment sei man bei einer Reichweite von knapp 200 Kilometern. „Und wir haben auch im Winter keine Probleme, denn wir haben ein Blockheizkraftwerk eingebaut, und wenn der Bus geheizt wird, wird gleichzeitig die Batterie geladen“, erklärt Christian Fragner und ergänzt: „Moderne Busse haben Diesel-Heizungen, wir haben uns eine Lösung einfallen lassen, die sehr umweltfreundlich ist.“ Es müsse nicht immer eine Neuanschaffung sein, sondern die Umrüstung von bestehenden Fahrzeugen sei oft die bessere Alternative, denn hierdurch würden erhebliche Rohstoffe und Energie für die Produktion neuer Fahrzeuge eingespart. Er hofft, dass der Oldtimer noch weitere 40 Jahre fährt.

Beim Umbau des historischen US-School-Bus wurde der alte Detroit-Diesel-Motor gegen einen E-Motor ausgetauscht. © Verkehrsunternehmen Fragner

„Wir sind stolz, dass wir dieses einzigartige Projekt realisieren konnten. Der umweltfreundliche Umbau unseres Oldtimers zeigt, dass Tradition und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sind“, betont Christian Fragner. „Wir wollen ein tolles Erlebnis in München bieten und auch ein Zeichen setzen, dass die Zukunft der Mobilität grüner und sauberer sein kann.“

Was ihm außerdem wichtig ist: dass die Batterien im Bus nicht brennen können. „Lithium-Eisenphosphat-Zellen sind nicht explosiv und halten selbst extremen Temperaturen sowie Beschädigungen stand“, erklärt Christian Fragner. „Das unterscheidet sie von konventionellen Lithium-Ionen-Batterien, die bei Überhitzung oder bei äußerer Einwirkung das Risiko der Zündung haben.“ Zwei weitere Gründe würden für den Lithium-Eisenphosphat-Speicher (LiFePO4) sprechen: die lange Lebensdauer, denn nach 10 000 Ladezyklen liege die Kapazität oft noch immer bei über 75 Prozent, und die gute Umweltbilanz, denn Lithium-Eisenphosphat-Speicher könnten zum Großteil recycelt werden.

„Gut, dass ich Elektro-Maschinenbauer gelernt habe, das hat die Sache zumindest ein wenig einfacher gemacht“, meint Christian Fragner schmunzelnd, wird dann aber ernst: „Wir haben sehr viele Förderanträge gestellt und nichts bekommen“, meint er kopfschüttelnd. „Wenn wir uns einen neuen Bus gekauft hätten, dann hätten wir 50 Prozent Förderung gekriegt – das verstehe wer will.“ Gut, dass er und sein Bruder Unterstützung aus der Wirtschaft gehabt hätten, explizit erwähnt er die Firmen Huber Technik, KBS, Erdinger Weißbräu, Katzdobler-Mannheimer und Radio Charivari.

Die Testphase des Elektro-Busses betrage jetzt erst einmal sechs Monate, ab September geht zudem eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Firmengelände in Betrieb, die an einem Tag drei Elektro-Busse laden könne. Christian Fragner ist jedenfalls zuversichtlich, und er verspricht: „Ich bin mir sicher, dass dies nicht der letzte Umbau war.“

Alle Informationen über die Bus-Bar und das Dinner-Hopping sind unter https://dinnerhopping.eu zu finden.