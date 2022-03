Schütze mit Leib und Seele: Trauer um Franz Burgholzer

Franz Burgholzer Der Gau-Ehrenschützenmeister verstarb überraschend im Alter von 75 Jahren. © Gabriele Gams

Erding - Seine Leidenschaft gehörte dem Schützenwesen: Franz Burgholzer (75) war der prägende Mann in den vergangenen Jahrzehnten im Schützengau Erding. Jetzt ist er verstorben.

Es ist eine Nachricht, die die Schützen im Landkreis Erding schockiert: Franz Burgholzer, langjähriger Gauschützenmeister des Schützengaus Erding, ist tot. Der Altenerdinger starb am Sonntag nach kurzer Krankheit unerwartet im Alter von 75 Jahren.

Die Schützen aus dem Gau Erding verlieren mit ihm einen engagierten und hoch geschätzten Kameraden. Burgholzer hatte sich seit den 1960er Jahren im Gauschützenmeisteramt engagiert. Auch bei vielen anderen Vereinen und Verbänden war er Mitglied. Seine Leidenschaft aber galt dem Schützenwesen. Er verfügte über ein großes Fachwissen und interessierte sich sehr für die Historie des Schützenwesens. In vielen Antiquariaten suchte und fand er Bücher darüber.

Franz Burgholzer wurde am 24. April 1946 in Erding geboren. Nach der Wirtschaftsschule absolvierte er eine Ausbildung bei der Stadt München und blieb dort als Rechnungsprüfer bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2006 tätig.

Sehr früh begann sein Wirken bei den Schützen. Bereits 1963 trat er Hubertia Altenerding und Edelweiß Tading ein. Kaum eingetreten, übernahm er 1965 als Schriftführer bereits Verantwortung bei Hubertia Altenerding und führte den Verein von 1977 bis 1980 als Schützenmeister. Der Gau wurde auf den jungen Burgholzer aufmerksam. 1968 wurde er als Kassenprüfer ins Gauschützenmeisteramt gewählt. Zwei Jahre später übernahm er das wichtige Amt des Gaukassiers.

Von vielen Gauschießen erzählte er immer wieder gerne, als es noch keine Auswertmaschinen gab und alles von Hand erstellt werden musste. Ein Höhepunkt war die Gaufahnenweihe 1982. Ein Jahr später übernahm Burgholzer von Kaspar Wiest das Amt des Gauschützenmeisters.

In dieser Zeit gab es einige Meilensteine: So schaffte der Gau auf sein Betreiben hin eine EDV-Anlage zur Mitgliederverwaltung an. Zweimal in Burgholzers Zeit im Gauschützenmeisteramt richtete der Gau den Bezirksschützentag aus – 1976 in Grünbach im damals neugebauten Schützenheim und 2003 in der Stadthalle Erding.



Mit großem Engagement wurde auch das 75. Gau-Jubiläum 1997 gefeiert. Es gab einen beeindruckenden Schützenzug beim Herbstfest und eine sehenswerte Ausstellung im Frauenkircherl. Dafür steuerte Franz Burgholzer viele Exponate bei.

1979 wurde unter seiner Ägide die SSG Sempt Erding gegründet. Der Leistungsverein sollte Schützen die Möglichkeit bieten, Mannschaften für Meisterschaften zu bilden. Ihn gibt es bis heute.

Franz Burgholzer war auch der Wegbereiter des Auflageschießens im Gau und schoss selbst mit Begeisterung aufgelegt mit der Luftpistole, seit er 2013 Buchenlaub Buch beigetreten war. Mehrmals war er auch Schützenkönig. „Bei den Buchenlaub-Schützen ist er derzeit amtierender Luftpistolenkönig“, erzählt Schützenmeister Anton Feichtlbauer.

Besonders am Herzen lagen Burgholzer die alljährlichen Gauausflüge, die stets ausgebucht waren. Nach dem letztjährigen Ausflug meinte er im Bus: „Den 40. Ausflug 2022 organisiere ich noch, dann ist Schluss.“ Dieser Ausflug war ihm nicht mehr vergönnt.

Nach 34 Jahren – es ist die längste Amtszeit eines Gauschützenmeisters im Schützenbezirk Oberbayern – gab Franz Burgholzer das Amt 2017 an Klaus Waldherr ab. Für seine Verdienste erhielt er viele Ehrungen. So wurde er zum Gau-Ehrenschützenmeister und zum Bezirksehrenmitglied ernannt. Eine der höchsten Auszeichnungen, das Protektorabzeichen in Gold, verlieh ihm der Protektor der Schützen, Herzog Franz von Bayern.

Alle seine Ämter und Tätigkeiten aufzuzählen, ist ein schwieriges Unterfangen. Zu erwähnen ist sicher Franz Burgholzers politisches Engagement für die SPD, das in jungen Jahren begann. Er gehörte vor der Gebietsreform dem Gemeinderat Altenerding an. Danach war er von 1978 bis 1984 und von 1990 bis 1996 Stadtrat in Erding. Auch bei der Feuerwehr Altenerding engagierte er sich viele Jahre als Maschinist und Gruppenführer.

In Buch am Buchrain fühlte sich Franz Burgholzer nicht nur bei den Buchenlaub-Schützen wohl. Dort fand er auch sein privates Glück mit Lebensgefährtin Marianne Köck. Sie teilte seine Leidenschaft für das Schützenwesen und war viele Jahre als 2. Gausportleiterin im Gauschützenmeisteramt tätig.

Nachdem beide 2017 ihre Ämter aufgegeben hatten, nutzten sie die freie Zeit fürs Reisen. Viele Jahre hatte bei Franz Burgholzer das Privatleben hinter dem Schützenwesen zurückstehen müssen, deshalb genoss das Paar die Zeit ohne die vielen Termine.

Es war für alle überraschend, dass Franz Burgholzer am vergangenen Sonntag mit 75 Jahren für immer seine Augen schloss. Weggefährten beschreiben ihn als besonderen Menschen, als „lebendes Lexikon“ und stets hilfsbereit, „wenn man irgendetwas gebraucht hat“. Man habe gut mit ihm zusammenarbeiten und auch streiten können, wenn es um die Sache ging.

Franz Burgholzer hinterlässt nicht nur bei seiner Lebensgefährtin und den Schützen eine große Lücke, sondern in vielen Vereinen. Sie alle werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Trauerfeier für Franz Burgholzer findet am Dienstag, 22. März, um 10 Uhr in der Altenerdinger Pfarrkirche Mariä Verkündigung statt. Anschließend wird er im Friedhof zu Grabe getragen. GABRIELE GAMS