Ein Stadtturm mit vielen Geheimnissen

Von: Gerda Gebel

Noch funktionsfähig, aber seit 1994 stillgelegt: Das gut 100 Jahre alte Uhrwerk im Stadtturm, das mit einer Handkurbel täglich aufgezogen werden musste, wie es Türmerin Doris Bauer hier demonstriert. © Peter Gebel

163 Stufen führen auf Erdings höchstes Gebäude. Er ist eines der ältesten und das höchste Gebäude Erdings und überragt viele Bauwerke um Längen. Bewohner und Besucher haben den Stadtturm immer im Auge und doch birgt er so manches Geheimnis. Wir haben uns mit Türmerin Doris Bauer auf Spurensuche begeben.

Erding – Groß war das Interesse am Stadtturm bei einem Vortrag des Historischen Vereins, in dem Bauer alle, denen der Aufstieg zu mühsam ist, auf eine „Turmführung im Sitzen“ mitnahm.

Die Stadt Erding wurde 1228 gegründet. In den Jahrzehnten danach, spätestens um 1300 wurde auch der Stadtturm erbaut – noch vor der benachbarten Stadtpfarrkirche St. Johannes, die erst im 15. Jahrhundert geweiht wurde. Wahrscheinlich stand an ihrer Stelle eine ältere Vorgängerkirche.

Anfangs hatte der Turm sieben Geschosse. Im 15. Jahrhundert wurde er aufgestockt – mit einer Glockenstube und Türmerwohnung. Gesichert ist die Höhenangabe von 51,8 Metern bis zur Spitze des Kreuzes, die sich Doris Bauer von dem vermessenden Architekten hat bestätigen lassen.

Erbaut wurde der Stadtturm als Campanile, also alleinstehender Turm, wie er auch in Venedig auf dem Markusplatz steht. Erst 1562 bekam er als Anbau die erste Schrannenhalle, die im ersten Stock das Erdinger Rathaus beherbergte. Zu Schaden kam der Turm bei Überfällen durch die Schweden 1632 und 1634 sowie durch französische Truppen 1648. Schon drei Jahre später wurde er mithilfe des Bierpfennigs wieder zur vollen Größe aufgebaut. Als die Schrannenhalle 1866 abgerissen wurde, stand der Stadtturm bis zur Fertigstellung der neuen Schrannenhalle wieder ganz allein neben der Stadtpfarrkirche. Ein Zustand, von dem leider kein Foto erhalten blieb, wie Bauer bedauert.

Historische Ansicht: der Stadtturm mit der alten Schrannenhalle, etwa aus dem Jahr 1860. © Museum Erding

Die Türmerin schließt nun die unscheinbare Eingangstür auf und führt die Besucher über einige alte Stufen durch die 1,75 Meter dicke Mauer ins Turminnere. Eine schmale Holzstiege führt nach oben, das Geländer sieht relativ neu aus. So wurden früher ganze Schulklassen durch den Turm geführt – ohne diese Absicherung, wie sich mancher Erdinger erinnert.

Schon in der zweiten Etage wartet eine Attraktion, nicht nur für Technik-Fans. Das gut 100 Jahre alte Uhrwerk wäre noch funktionsfähig, wurde aber 1994 stillgelegt – zugunsten eines funkgesteuerten Uhrwerks, das auch die Sommer- und Winterzeit automatisch umstellt. Das alte Uhrwerk hatte eine Laufzeit von 26 Stunden und musste einmal am Tag manuell aufgezogen werden, wie die Türmerin mit einer Handkurbel demonstriert. Das Uhrwerk fasziniert mit seinen großen Zahnrädern noch heute. Um dem Rost zu begegnen, wird es von Bauhofmitarbeitern gepflegt.

Im nächsten Stockwerk weist Bauer auf die erst 1968 eingezogene Betondecke hin, die die Schwingung des Stadtturms beim Glockengeläut reduziert. Bis zu 20 Zentimeter habe der Turm früher geschwankt, was nach Erzählungen wohl ziemlich gruselig für die Besucher war.

Weiter geht es zum beeindruckenden Glockenstuhl. Sechs Glocken hängen hier in unterschiedlichen Größen und vermitteln ein Gefühl von Zeitlosigkeit. Die älteste ist die Arme-Seelen-Glocke, die 1651 vom Münchner Bernhard Ernst gegossen wurde und bei Requiems geläutet wird. Sie allein durften die Erdinger behalten, alle anderen Glocken aus der Glockengießerei Bachmair mussten im Zweiten Weltkrieg zum Einschmelzen abgeliefert werden. Erhalten sind nur noch die Original-Klöppel.

Fünf Glocken sind neueren Datums. Sie hat Bachmairs Nachfolger Karl Czudnochowsky nach dem Krieg gegossen – aus dem von ihm erfundenen Material Euphon. Das hatte viele Vorteile. Ohne Zinn war die Herstellung billiger, die Euphon-Glocken hatten einen schönen Klang und das Material war nicht weiterzuverwenden. Es konnte also nicht eingeschmolzen werden. Nur im Vollgeläut sind alle sechs Glocken zusammen zu hören. Es erschallt nur an hohen kirchlichen Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern.

Unter dem Jahr hat jede Glocke ihre Aufgabe: So wird die 4300 Kilogramm schwere Salvatorglocke stündlich angeschlagen, die Heimkehrerglocke mit 1650 Kilogramm erklingt jede Viertelstunde. Sie wurde gestiftet für die nicht zurückgekehrten Soldaten. Die 2000 Kilogramm schwere Marienglocke ruft zum Gottesdienst und ist während der Wandlung sowie am Samstag um 15 Uhr zu hören.

Morgens, mittags und abends ist die Josephsglocke (630 kg) zu hören, die Angelus-Glocke (490 kg) wird zum Abendgebet angeschlagen. Der Viertelstunden- und Stundenschlag erfolgt mit einem schweren Metall-Hammer, der am Glockenrand angebracht ist. Welche Glocke wann zum Einsatz kommt, ist in einer Läuteordnung geregelt. Kaum vorstellbar für den Besucher, wie laut es hier im Glockenstuhl bei Vollgeläut sein mag, wenn einen schon der Stundenschlag zusammenzucken lässt.

Der tapfere Turmbesteiger nähert sich nun der siebten Etage, wo sich die Türmerwohnung befindet. Sie diente dem Türmer einst als Unterkunft, der hier in dem als Wachturm konzipierten Stadtturm seinen Dienst versah. Seine Hauptaufgabe war die Warnung vor sich nähernden Gefahren, aber auch die Feuermeldung. Erspähte er einen Brandherd, so schlug er Alarm – mit den Glocken oder einem Horn.

Mit einer Fahne oder bei Dunkelheit mit einer Laterne zeigte er den herbeieilenden Bürgern die Richtung der Feuergefahr an. So sind auf den Fensterbänken noch eingravierte Richtungslinien samt Nummern zu erkennen. Sie entsprachen signifikanten Bauwerken wie Kirchen im Umfeld, mit denen der Türmer den Gefahrenort näher bezeichnen konnte.

Der Türmer hatte meist noch eine Wohnung in der Kirchgasse und ging tagsüber einer anderen Arbeit nach, denn die Türmertätigkeit war schlecht bezahlt. Sie galt als unehrenhafter Beruf wie der Nachtwächter und der Henker, erzählt Bauer. Die Türmer früherer Zeit stammten oft aus dem „fahrenden Volk“ und hatten anfangs keine Bürgerrechte. Sie waren oft musikalisch und spielten ein Instrument. Dadurch wandelte sich der Beruf und gewann mehr Ansehen.

Letzte Türmerin in Erding war Anna Wimmer (oder Weilbacher, dazu gibt es unterschiedliche Angaben). Sie zog im April 1928 aus der Türmerwohnung aus. Diese hatte sie mit ihrem Sohn, der Schwiegertochter und den beiden Enkelinnen bewohnt.

Das Leben mit einer fünfköpfigen Familie in luftiger Höhe ohne Heizung, ohne Wasser und sanitäre Einrichtungen war eine Herausforderung. Von der Nahrung über Wasser bis zum Heizmaterial war alles über die 163 Stufen hochzutragen. Für dringende Bedürfnisse diente ein Eimer, der bei eisigen Temperaturen auch einfrieren konnte . . .

Belohnt für diese Mühen wurden die Bewohner jedoch mit einer traumhaften Aussicht auf die Stadt, weshalb die Wohnung nicht unbewohnt blieb. Bis zur Geburt ihres Sohnes Max (später Fotograf in Erding) lebten dort Max und Regina Käser von 1928 bis 1932 für eine Monatsmiete von fünf Reichsmark. „Es war die schönste Zeit meines Lebens“, wird Regina Käser zitiert.

Lange Jahre war die Türmerwohnung das Zuhause von Sebastian Schollwöck, ein alleinstehender Schreiner, der dort mit seinem kleinen Hund lebte. In einer kleinen Kammer hielt Schollwöck auch einige Meerschweinchen im Turm, die kleinen Öffnungen in der Tür sind heute noch zu sehen.

Angeblich handelte er auch mit dem zuhauf anfallenden Taubenkot, der als Dünger begehrt war. Als Lohn erhielt Schollwöck Kohlen zum Heizen. Er verließ die Wohnung nicht freiwillig, sondern musste 1965 zwangsgeräumt werden. Der Bauhof hatte 40 Zentner Kohlen abzutransportieren. Danach wurde die Wohnung saniert und steht leer. Nur eine kleine hölzerne Anrichte blieb erhalten. Und zwei große Eisenringe an der Wand dienen als Halterung für die Kirchenfahne, die an hohen Feiertagen aus dem Fenster gehängt wird.

Von dort genießt man eine grandiose Aussicht. Der Blick fällt auf die Lange Zeile hinunter bis zum Kronthaler Weiher, nach Westen sieht man die Stadtpfarrkirche von oben, dazu Klettham mit Sparkasse, Landratsamt bis hinüber zum Westpark, den Tower am Flughafen. Sogar der Freisinger Domberg ist zu erkennen. Grün wird es Richtung Süden, wo der Stadtpark in allen Schattierungen leuchtet.

Bei Fön hat man eine fantastische Bergsicht, schwärmt Doris Bauer, für die die Aussicht zu jeder Jahreszeit ihre Besonderheiten hat. Sie hat die Turmführungen 2008 von Helmut Pieroth übernommen und war seitdem unzählige Male auf dem Stadtturm, der kein Kirchturm ist. Der Durchgang zwischen Kirche und Turm hat nicht nur die Erdinger Turmschieber verwundert. Der Legende nach wollten sie den Turm an die Kirche schieben und wähnten sich schon am Ziel, waren aber das Opfer eines Moosburger Witzboldes geworden.

Doris Bauer gewährt ausnahmsweise auch einen Blick in die Turmkuppel, die nur über eine Ziehtreppe erreichbar ist. Hier oben sind frühere Renovierungstafeln in die alten gemauerten Wände eingebaut. In einer Ecke steht noch der alte Räucherofen vom letzten Bewohner Schollwöck, dessen schwarzer Rauch aus dem kleinen Ofenrohr bis in die Freisinger Siedlung zu sehen war.

Sechs Glocken beheimatet der Glockenstuhl im Stadtturm. Jede hat eine Aufgabe und läutet zu bestimmten Anlässen. In der Mitte hängt die größte, die Salvatorglocke (Foto oben). Sie wiegt 4,3 Tonnen und schlägt immer zur vollen Stunde. © Peter Gebel

Eine kleine Luke offenbart eine weitere Funktion des Turms. Er diente zur Orientierung für die Militärflugzeuge am Fliegerhorst und hatte bis zur Einstellung des Flugbetriebs Positionslichter in Betrieb. Im Zweiten Weltkrieg diente der Stadtturm den Amerikanern bei Luftangriffen als Richtpunkt, blieb aber bei dem verheerenden Bombenangriff im April 1945 weitgehend unbeschädigt. Einige Tage vor Kriegsende hissten die Erdinger vom Stadtturm die weiße Fahne.

Noch ein Geheimnis lüftet Doris Bauer: Die goldene Kugel auf der Turmspitze ist im Gegensatz zu ihrem Pendant auf dem Schönen Turm nicht leer. Sie enthält Behältnisse aus Zeiten der Renovierungen, zuletzt 1994, wie Tageszeitungen, Münzen und religiöse Utensilien.

