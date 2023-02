Ein Treffpunkt für Bedürftige und Einsame

Von: Gabi Zierz

Es ist angerichtet: Das Café am Brückerl am Mühlgraben öffnet diesen Donnerstag um 14 Uhr erstmals seine Pforten. Kaffee, Tee und Kekse gibt es kostenfrei. F.:nbh © Nachbarschaftshilfe

Das Café am Brückerl öffnet zum ersten Mal am Donnerstag, 9. Februar. Die Initiative der Nachbarschaftshilfe Erding soll Bedürftige und Einsame ansprechen.

Erding – Wärmestube, Treffpunkt für Bedürftige und Einsame: Es gibt viele Namen, wie man öffentliche Räume, in denen sich Menschen mit kleinem Geldbeutel aufhalten können, nennen kann. In Erding gibt es ab Donnerstag. 9. Februar, dafür das Café am Brückerl der Nachbarschaftshilfe Erding am Mühlgraben neben dem Großparkplatz. Es wird jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr öffnen.

Dafür hat sich Petra Bauernfeind mit Nachdruck eingesetzt. Erdings Vize-Bürgermeisterin ist Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe und hat mit vielen engagierten Ehrenamtlichen alle Vorbereitungen getroffen, dass es diesen Donnerstag losgehen kann. Die Gäste können sich in dem großen Raum, der mit Sitzgelegenheiten ausgestattet ist, nach Belieben aufhalten, miteinander ins Gespräch kommen – oder auch nicht.

„Jeder kommt und geht, wie er will“, sagt Bauernfeind: „Es gibt kostenfrei Kaffee, Tee und Kekse.“ Es sei aber kein Kaffeehausbetrieb, auch wenn der Verein einen Kaffeevollautomaten angeschafft habe. Neben dem großen Raum, den die Nachbarschaftshilfe dort neben ihrem Büro angemietet hat, wurde ein Nebenraum als Rückzugsort umgestaltet, in dem die Gäste beispielsweise Zeitung lesen oder Spiele spielen können.

Das Angebot richtet sich Bauernfeind zufolge „an alle Menschen, die der Vereinsamung oder beengten Verhältnissen entfliehen wollen, die sich einen Kaffeehaus-Besuch nicht leisten können und ohne Konsumzwang entspannte Stunden in Gesellschaft verbringen oder in Ruhe eine Zeitung lesen wollen“.

Wie viele Bedürftige das Café am Brückerl am Donnerstag besuchen werden, weiß Bauernfeind nicht. „Ich habe keine Einschätzung, was da auf uns zukommt“, sagt sie. Der Verein ist jedoch gerüstet. In den vergangenen Wochen wurde geweißelt, Möbel beschafft und aufgebaut, die Schränke mit Geschirr eingerichtet. Auf ihren Aufruf hin haben sich 20 Ehrenamtliche gemeldet, die im Café am Brückerl mithelfen wollen - „auch Neue, die noch nicht bei uns waren“, freut sich Bauernfeind. Mit ihr werden dann an den Donnerstagen immer vier Ehrenamtliche vor Ort sein.