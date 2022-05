Ein vergnüglicher Rundumschlag

Von: Wolfgang Krzizok

„Habt’s des ghört?“ Harry G. unterhält sich viel mit dem Publikum, baut die Kommentare in sein Programm ein – und hat selbst Spaß dabei. © Peter Bauersachs

Wer glaubt, dass Harry G nur kurze Videos kann, der wurde am Montag in der Erdinger Stadthalle eines Besseren belehrt.

Erding – Über zwei Stunden lang präsentierte der gebürtige Regensburger Markus Stoll, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, sein unterhaltsames Programm „Hoamboy“ und bezog die Zuschauer immer wieder mit ein.

Zweieinhalb Stunden habe er von Ingolstadt nach Erding gebraucht, weil ein Camper seine E-Bikes auf der Autobahn verloren und die Straße blockiert habe, erzählt der Comedian grantig und lässt seiner Wut über Camper freien Lauf. „Seit Corona campen sie alle, sogar die Isarpreißn haben mittlerweile das Camping entdeckt.“ Und dann ist da noch die fünfköpfige Familie. „Wenn der Papa aufs Klo muss, verlassen alle fluchtartig den Camper, und gegen den Geruch werden dann Zwiebeln angebraten“, sagt er.

Junggesellenabschiede sind ein weitere Thema, das Harry G durchleuchtet, wobei er auch immer wieder seinen Spezl Alfons, den mit der tiefen Raucherstimme, imitiert. Der Unterschied: Während Frauen in lustigen Kostümen durch die Münchner Fußgängerzone marschieren und Feiglinge verkaufen, fliegen Männer drei Tage zum Saufen nach Malle. „Und obwohl ich schon 42 Jahre alt bin, muss ich immer noch fragen, ob ich mit darf.“

Auch gestresste Grundschullehrerinnen nimmt Harry G aufs Korn und fragt: „Du hast vier Stunden Arbeit in der Woche, von Montag bis Donnerstag jeden Tag eine, bist verbeamtet, versichert und hast ein halbes Jahr Urlaub – also wo bitte ist da der Stress?“ Großes Gelächter im Saal, als sich eine Besucherin in der zweiten Reihe als Grundschullehrerin outet.

Überhaupt kommuniziert Harry G sehr viel mit dem Publikum, das ihm immer wieder Sätze zuruft, die er sofort aufnimmt. So etwa, als ihm zwei Burschen erzählen, dass sie Simon und Veit heißen, aus Furth im Wald kommen und jetzt in München wohnen. „Die wohnen jetzt in Minga, um Deutsch zu lernen“, mutmaßt Harry G und schlägt eine Brücke zwischen verschiedenen Dialekten. Er erklärt die Eigenheiten der Oberpfälzer, die das „L“ nicht richtig aussprechen können („Wir haben ein ,Öll’-Problem“) und der Niederbayern: „Der Bayerische Wald ist wie Game of Thrones, da gibt es seltsame Fabelwesen, und wenn du nur ein Kind hast, giltst du als unfruchtbar.“

Er sei selbst Vater, berichtet er, und schildert, wie sich gewisse Gewohnheiten ändern: „Statt Tatort wird im Fernsehen jetzt der Feuerwehrmann Sam angeschaut“, bemerkt er und fügt an: „Es gibt auch schöne Momente mit Kindern – wenn sie bei der Oma sind.“ Man lerne auch viele Leute kennen, wenn man Kinder hat. Wie zum Beispiel die „Öko-Amsel“ Birte, die ihren Sohn Sönke immer mit dem Lastenfahrrad zum Kinderturnen bringt.

Harry G lästert auch über das Wellnessen, über Ladenketten, Starkoch Alfons Schuhbeck, Sisha-Bars, Online-Besteller – und nimmt dabei immer das Publikum mit („So a gschnappige erste Reih“). Das dankt ihm mit viel Applaus und ist begeistert. Fazit: Der „Hoamboy“ kann auch abendfüllend.

Weitere Auftritte

von Harry G in der Stadthalle Erding sind am 16., 18. und 19. Mai, jeweils um 20 Uhr. Es gibt noch Restkarten.