Einbrüche in zwei Bäckereien und Wohnhaus: Kripo Erding ermittelt dreifach in Moosburg

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Zu zwei Einbrüchen in Bäckereien in Moosburg ermittelt die Erdinger Kripo, außerdem im Falle eines versuchten Wohnungseinbruchs dort. (Symbolfoto). © Frank Rumpenhorst

Die Erdinger Kriminalpolizei hat dieser Tage in Moosburg viel zu tun. Im Fokus stehen zwei Einbrüche in Bäckereien und ein versuchter Wohnungseinbruch. In sämtlichen Fällen wurde einiges gestohlen und beschädigt.

Moosburg/Erding – Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, kam es zu den beiden Einstiegen in die Bäckereien in einem Zeitraum, der sich von Samstag auf Sonntag erstreckt. An der Herrnstraße wurde in eine Filiale zwischen 17 und 6.20 Uhr eingebrochen. Danach schlugen der oder die Täter an der Münchner Straße zu, und zwar zwischen 12 und 4 Uhr.

In beiden Fällen verschafften sich die Ganoven laut Polizei „gewaltsam Zugang in die Bäckereien und entwendeten zwei Tresore und Bargeld im vierstelligen Bereich. Weiter wurde durch das Eindringen ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht.“ Die Erdinger Kripo habe die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden.

Die Kripo ermittelt auch nach einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Während sich der Eigentümer im Urlaub befand, versuchten der oder die Unbekannten im Zeitraum vom 25. August bis 2. September, über die Terrassentüren in das Haus an der Ahornstraße einzudringen. Als das nicht gelang, entwendeten die Übeltäter aus einem Schuppen einen Akkuschrauber und eine Handkreissäge im Gesamtwert von 500 Euro. Zudem entstanden 1000 Euro Sachschaden.

Die Kripo bittet auch hier Zeugen um Hinweise. Sie werden in allen drei Fällen gebeten, sich unter Tel. (0 81 22) 9 68-0 zu melden.