Eine Begegnung der Künste

Unter dem Motto „Kraft der Elemente“ wurde das Thema Luft von Mitgliedern des Kunstvereins Erding malerisch gestaltet. Es entstanden fantasievolle Luftbilder. Der Konzertsaal verwandelte sich dabei in ein Malatelier. © Vroni Vogel

Sandbildkunst, Malerei und Musik: Eine Gemeinschaftsaktion in der Kreismusikschule begeisterte die Gäste.

Erding – Meditative Kraft mit Sandbildkunst, Malerei und Musik der Stille: Eine beeindruckende Gemeinschaftsaktion der Kreismusikschule Erding, des Kulturvereins und des Kunstvereins im Landkreis fand diesen Sonntag im Konzertsaal der Kreismusikschule statt, der sich dabei in ein Maleratelier verwandelte.

Unter dem Motto „Kraft der Elemente“ wurde das Thema Luft malerisch und musikalisch gestaltet. Die sphärischen Stücke „Für Alina“ und „Spiegel im Spiegel“ des estnischen Komponisten Arvo Pärt erklangen mehrfach in verschiedenen Besetzungen, während der Künstler Chirag Mulia ein farbenfrohes Werk mit indischer Rangoli-Sandkunst schuf und Mitglieder des Kunstvereins Erding sich zu Bildern inspirieren ließen.

Der Fachbereichsleiter für Klavier, Matthias Schultheiß, hatte die musikalische Koordination übernommen, die Stücke ausgewählt und ein Begleitheft zusammengestellt. Außerdem trug Schultheiß passend zur kunstübergreifenden Session das Gedicht „In Sand geschrieben“ von Hermann Hesse vor.

Während der gut fünfstündigen Aktion gestalteten die Künstlerinnen und Künstler flirrende Luftstimmungen. Pusteblumen zerstreuten sich im Windhauch, zarte Seifenblasen wurden zu poetischen Traumgebilden, Worte malerisch in die Luft geschrieben. Töne und Notenschlüssel gaben sich ein kunterbuntes Stelldichein. Und dazu immer wieder die Musik von Arvo Pärt, gespielt von verschiedenen Ensembles.

Es war faszinierend, zu beobachten, wie das ornamentale Sandbild nach und nach Gestalt annahm. Es soll in einem windgeschützten Raum seinen Platz finden, um erhalten zu bleiben, informierte der Kreismusikschulleiter und 1. Vorsitzende des Kulturvereins im Landkreis, Peter Hackel, der zudem ankündigte, dass alle entstandenen Bilder im Mai in einer Ausstellung in den Räumen der KMS präsentiert werden sollen.

Im Konzertsaal wurde man von einer kontemplativen Atmosphäre umfangen, die alle ergriff – sowohl die Gäste, die leise hereinkamen und eine Zeitlang verweilten, wie auch die Kunstschaffenden, die hoch konzentriert bei der Arbeit waren. Achtsam wurden beim Kommen und Gehen die Türen geöffnet und geschlossen. Eine nahezu heilige Ruhe bestimmte das Geschehen, die mit Pärts Musik der Stille Hand in Hand ging – ein äußerst stimmiges Konzept, das von vielen kreativ umgesetzt wurde. Das inspirierende Gemeinschaftsprojekt in der Kreismusikschule lud die beeindruckten Gäste zum Dialog ein, wirkte nach und brachte auf vielen Ebenen die Menschen zusammen. (Vroni Vogel)