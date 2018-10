Erding – Es wiegt 1200 Gramm und ist 475 Seiten dick: „Ein Haus erzählt seine Geschichte“ heißt das Buch des Erdinger Geschäftsmanns Hermann Kraus. Nach seinem Familiennamen ist das Kraus-Eck am Schrannenplatz benannt. Am Freitagabend stellte er sein Werk im voll besetzten Schrannensaal der Sparkasse vor. Oberbürgermeister Max Gotz betonte: „Die Geschichte vom Haus Kraus und der Familie ist auch eine Geschichte der Stadt Erding. Und in einer Stadt wie Erding ist es wichtig, die Geschichte zu pflegen und zu bewahren.“

Hans Niedermayer, selbst Buchautor, Geschichtskenner und jahrzehntelanger Freund der Familie Kraus, ging in seiner Laudatio auf die 376-jährige Geschichte des Handelshauses Kraus ein, die Hermann Kraus gründlichst recherchiert habe. Niedermayer lobte die detailgenauen Erzählungen speziell im Hinblick auf die Vorfahren und die Verbindungen zu anderen namhaften Erdinger Familien. Als Freund gab er auch eigene Erlebnisse mit Kraus zum Besten, vor allem von gemeinsamen Radtouren, und erwähnte das Schauspieltalent Kraus’, der ohne größere Probleme den schlesischen oder sächsischen Dialekt sprechen könne.

Kraus selbst blickte auf die Entstehungsgeschichte seines Werkes zurück, das er seinem sehr früh verstorbenen Sohn Stefan sowie seiner Tochter Eva, den Söhnen Hermann jun. und Wolfgang und den beiden Enkeln Stella und Hermann-Paul gewidmet habe. Zahlreiche Niederschriften der Vorfahren und die Bilder der Ahnengalerie hättten ihn immer wieder gemahnt, ein Buch über das Haus und die Familie zu schreiben, sagte der heute 74-Jährige. Bereits Ende der 1970er Jahre begann er, in den Archiven der Pfarrämter, im Stadtarchiv und auf Friedhöfen zu recherchieren. Aber erst nach der Übergabe der Geschäftsführung an seinen Sohn Wolfgang im Januar 2016 hatte er genügend Zeit, sich intensiv mit der Geschichte des Hauses zu befassen.

Im Buch stellt Kraus die Menschen vor, die im Haus geboren wurden, aufgewachsen sind, dort gelebt haben und gestorben sind. Im ersten Teil geht es um die Geschichte des Gebäudes, vom Ankauf durch den Lebzelter Jakob Brehm über die Kinder und deren Nachkommen und die einzelnen Schicksale. Er erzählt auch von den Überfällen der Schweden und Franzosen zum Ende des 30-jährigen Krieges , vom Wiederaufbau und von der Erweiterung zur jetzigen Größe durch den Aufkauf des Gebäudekomplexes zwischen Kraus und der Huber Fanny.

Der zweite Teil des Buches widmet sich Persönlichem. Mit Grausen denkt der 74-Jährige heute noch an die sechs Jahre Internat im Kloster Heiligkreuz bei Donauwörth, wo er eine sehr strenge Erziehung „genoss“, keinen persönlichen Zufluchtsort und keine Bezugsperson hatte. „Im Nachhinein waren diese Erlebnisse in manchen Situationen meines Lebens sehr hilfreich“ gestand er. Nach seiner Lehrzeit in Dachauer kehrte Kraus erst mit 21 Jahren nach Erding zurück. Unter seiner Leitung wurden das Handelshaus umgebaut und das Sortiment verändert. Darauf ist er heute noch stolz.

Er erzählt von 30 Jahren Turmgespräch im Fasching, den Theaterfahrten und Kulturreisen, die er seit 1990 für seine Stammkundinnen anbietet und die sich großer Beliebtheit erfreuen. Kraus hat viel von der Welt gesehen. Inzwischen zehrt er lieber von seinen Erinnerungen. Er erzählt von seinen Stammtischen, dem täglichen Kaffee bei der Huber Fanny, vom wöchentlichen Treffen im Speak Easy und vom Golfer Stammtisch.

Und dann gesteht er, dass er in jungen Jahren an der Zollnerstraße bei einer Aktion mitgewirkt habe, als dort die Bäume gefällt worden sind: „Wir sangen das Lied vom alten Kameraden und waren komplett schwarz gekleidet.“ Eine weitere Anekdote aus seiner Zeit als Nikolaus im Stadtkindergarten: „Einmal kam ein kleiner Knirps zu mir, drückte sich an mich und sagte ,Nikolaus, ich liebe dich‘!“ Die Zuschauer konnten sich ein Lachen nicht verkneifen.

Am Ende seines Buches wird Kraus noch einmal sehr persönlich, als er von seinem Garten am Herzoggraben erzählt, allein drei Seiten seinen geliebten Katzen widmet und dann auf das Thema kommt, das viele brennend interessiert: Hermann Kraus und die Frauen. Aber „die Zeit ist schon so weit fortgeschritten, da kann ich nicht näher darauf eingehen“, sagt der Kavalier und schweigt.

Für die musikalischen Zwischentöne der Lesung sorgten Antonia und Christoph Träger von der Stadtkapelle Erding mit klassisch-barocker Musik.

Das Buch

„Ein Haus erzählt seine Geschichte“ ist im Reimo-Verlag erschienen, kostet 23 Euro und ist direkt im Modehaus Kraus am Schrannenplatz erhältlich.

Elvi Reichert