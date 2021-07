112 - eine Nummer, die Leben rettet

Seit 30 Jahren gibt es den Euronotruf – 300 Anrufe pro Tag in der Rettungsleitstelle

Von Gabi Zierz

Seit 30 Jahren gibt des die europaweite Notrufnummer 112. Auch im Landkreis Erding hilft sie Tag für Tag, Leben zu retten.

Drei Zahlen können im Notfall überlebenswichtig sein, um schnell Hilfe zu erhalten: Unter der Euronotrufnummer 112 sind ohne Vorwahl sowie europaweit Feuerwehr und Rettungsdienst zu erreichen. Und das seit 30 Jahren.

Wie wichtig eine lebensrettende Notrufnummer werden kann, mussten in diesen Tagen viele Menschen angesichts der Flutkatastrophe erleben. Der Kreisfeuerwehrverband (KFV) Erding weist deshalb aus Anlass des 30. Geburtstags des Euronotrufs 112 darauf hin, dass Bürger in allen EU-Mitgliedstaaten und vielen weiteren Ländern Europas über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr und die Rettung erreichen können. „Das ist vielen Menschen in Deutschland nicht bekannt“, sagt KFV-Sprecher Markus Sedlmeir, da in Deutschland die 112 schon 1948 in Nürnberg, 1952 in Hamburg und 1954 in Berlin und Stuttgart eingeführt sowie seit Mitte der 1970er Jahre flächendeckend als Notruf verwendet worden sei.

„Es war dann kein Zufall, dass die deutsche Notrufnummer 112 zum Euronotruf wurde“, so Sedlmeir. Sie hatte technische Vorteile gegenüber kürzeren Notrufnummern. Und als die Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Fernmeldewesen CEPT sich Mitte der 1970er Jahre für eine Nummer entscheiden musste, war die 112 die Nummer mit der größten Bevölkerungszahl. Auf der Basis dieser Vorauswahl haben dann am 29. Juli 1991 die EG-Mitgliedstaaten beschlossen, die 112 als gemeinsame Notrufnummer einzuführen.

Die Vorteile einer einheitlichen Nummer sind so groß, dass sogar Großbritannien die 112 trotz des Brexits beibehalten hat. Sedlmeir: „Für alle 112-Staaten gilt, dass Anrufende automatisch mit der nächstgelegenen 112-Notrufzentrale verbunden werden.“

In den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg laufen alle Anrufe unter der 112 in der Integrierten Leitstelle (ILS) Erding auf. In diesem Herzstück von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz werden alle Notrufe entgegengenommen. „Mehr als 300 Mal am Tag klingelt dort das Telefon über die 112. Das sind rund 110 000 Anrufe im Jahr“, erklärt Sedlmeir. Die Leitstellendisponenten würden aber nicht nur die Notrufe auf der 112 beantworten, sondern auch den Einsatz der Rettungskräfte koordinieren und den Anrufer bei Maßnahmen der Wiederbelebung – etwa bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand – anleiten.

„Die Leitstellen-Disponenten bleiben für die Öffentlichkeit unsichtbar, stellen aber die Weichen für das Funktionieren aller weiteren Hilfeleistungen. Sie sind Lebensretter im Verborgenen. Der Tag des Notrufs 112 ist daher auch ihr Tag“, betont Erdings ILS-Leiter Hubert Maier.

Trotz der in der Gesprächsführung geschulten Leitstellen-Disponenten kann sich jeder auf das Absetzen eines Notrufs vorbereiten. Eine kleine Hilfestellung leisten hierbei die fünf Ws:

O Wo? Nennen Sie den Ort des Notfalls (Adresse, Stockwerk, und so weiter).

O Wer? Nennen Sie Ihren Namen, Standort und die Telefonnummer für Rückfragen.

O Was? Beschreiben Sie knapp das Ereignis (Verkehrsunfall, Brand).

O Wie viele? Schätzen Sie die Zahl der betroffenen Personen, ihre Lage und die Verletzungen.

O Warten! Legen Sie nicht gleich auf, sondern bleiben Sie für Rückfragen der Mitarbeiter am Telefon.

Darüber hinaus ist es bei jedem Notfall von Vorteil, gute Kenntnis über die Maßnahmen der Ersten Hilfe zu besitzen.