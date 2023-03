Uhlig & Karl: Liebe mit einem Augenzwinkern

Von: Daniela Oldach

Und jetzt alle: Das Schauspielerpaar Fritz Karl und Elena Uhlig animierte die Zuschauer in Erding zum Mitmachen. © Peter Bauersachs

Elena Uhlig und Fritz Karl unterhalten bei ihrem Gastauftritt in Erding das Stadthallenpublikum mit einer wunderbar komischen Lesung über Mann und Frau und die Liebe.

Erding – Die Irrungen und Wirrungen der Liebe in all ihren Facetten thematisierten Elena Uhlig und Fritz Karl mit Komik, aber auch mit Tiefsinn und vor allem mit viel Selbstironie. Das Schauspielerpaar gastierte mit seinem Programm „Beziehungsstatus: erledigt“ vor ausverkauftem Haus in der Stadthalle.

Ein wenig gewöhnungsbedürftig war für manche Besucherinnen und Besucher das Anfangsspiel. Bei bestimmten Gesten mussten die Frauen beziehungsweise Männer aufstehen und auch verbal reagieren. Heraus kam „Da da da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht“ von Trio. Wem dieses Spielchen noch nicht zugesagt hatte, wurde mit der anschließenden Lesung wieder vollends entschädigt.

Warum liebt man jemanden? Und ist das gemeinsame Domizil wirklich der „Point of no Return“? Amüsante Antworten, mal mit einem Augenzwinkern, mal tiefgründig, gab das Pärchen zum Besten. Und wie es im wirklichen Leben nun mal so ist: Die Ansichten von Frauen und Männern gehen in vielen Dingen auseinander. Das zeigten auch die sympathischen Schauspieler in ihre wunderbar komisch-unterhaltsamen Lesung.

Vom zusammengewürfelten Haushalt mit Bistrotisch und unbequemen Barhockern und verhassten Bananenpflanzen über eine Essenseinladung und ihre Folgen bis hin zur Debatte, wie viel Geschirr wirklich notwendig ist: Es gab wohl kaum jemanden im Publikum, der sich nicht in der einen oder anderen Szene wiedererkannt hat. Und dabei wurde herzlich gelacht.

Karl rezitierte zudem diverse Standesamtstexte, die mehr oder weniger von der Liebe zeugen. Aber braucht’s fürs Glücklichsein überhaupt einen Trauschein? Bei den beiden privat anscheinend nicht. Seit 2006 sind sie ein Paar, haben gemeinsam vier Kinder und sind offiziell nicht verheiratet, wenn man der Boulevardpresse trauen darf.

Wie gut die beiden harmonieren, wird im zweistündigen Programm deutlich. Sie nehmen sich gegenseitig auf die Schippe, aber immer liebevoll und mit Respekt. Und besonders bemerkenswert ist ihre Nähe zum Publikum. In der Pause und nach der Vorstellung gab es reichlich Zeit für Erinnerungsfotos und Autogramme. Heiß begehrt war dabei auch ihr gemeinsames Kochbuch „Hot Cuisine: Einfach französisch kochen“, das die beiden auch mit persönlichen Widmungen garnierten. Und Uhlig hatte eine kleine Modelinie mitgebracht.