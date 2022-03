Zwei Minuten unter Wasser: Bub um ein Haar in Therme Erding ertrunken

Von: Hans Moritz

Teilen

Der Rettungshubschrauber Christoph München landete am Klinikum, flog dann aber ohne den Buben zurück. © Hans Moritz

In letzter Sekunde aus dem Wasser gezogen worden ist am Sonntagabend in der Therme Erding ein Kleinkind. Ein Sechsjähriger wäre um ein Haar ertrunken. Er konnte reanimiert werden. Zahlreiche Retter waren im Einsatz.

Erding - Das Unglück ereignete sich am Sonntag kurz nach 20 Uhr. Laut Polizei war der Sechsjährige ausgerutscht und in ein Nichtschwimmerbecken gefallen. Er lag eine unbestimmte Zeit unter Wasser, bis ihn seine kleine Schwester entdeckte und ihren Vater rief. Der zog ihn sofort an den Beckenrand und begann mit der Reanimation, Denn der Kleine war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein. Ein Bademeister unterstützte den Vater bei der Wiederbelebung.

Mit Erfolg: Nach gut einer Minute erlangte der Sechsjährige wieder das Bewusstsein. Er klagte über Schmerzen im Bereich der Rippen. Die Integrierte Leitstelle Erding alarmierte neben Notarzt und Rettungsdienst den DRF-Rettungshubschrauber Christoph Regensburg sowie die Feuerwehr Altenerding zur Ausleuchtung eines Landeplatzes neben der Therme. Doch dann entschied sich der Notarzt, den Kleinen sofort mit dem Auto in eine Münchner Klinik zu fahren. Der Hubschrauber landete am nahe gelegenen Klinikum Erding, kehrte dann aber ohne Patient nach Regensburg zurück. ham



Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter