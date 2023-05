Bergham: Asyl-BI und OB brechen das Eis

Von: Hans Moritz

Was passiert auf dieser Wiese in Bergham? Oder: Wie groß wird die Asylunterkunft hier ausfallen? © privat

Im Streit um die geplante Asylunterkunft mit bis zu 200 Plätzen in Bergham glätten sich die Wogen zumindest auf politischer Ebene.

Markus Auerweck, Wortführer der Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung, hatte sich, wie berichtet, bereits in einer Anliegerversammlung am Freitag voriger Woche für seine teils rassistisch klingende Formulierung entschuldigt. Sein Bedauern wiederholte er am Dienstag in einer Mail an OB Max Gotz und den Stadtrat. Er sei aus Sorge „wohl vom richtigen Weg abgekommen“, ihm sei „jetzt klar, dass das falsch war“. Auerweck betont, kein Rassist zu sein, nicht mal „rechts angehaucht“. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor.



In der Sache bleibt die BI aber dabei: Die vom Erdinger Immobilienunternehmer Florian Brandhuber auf einem landwirtschaftlichen Grundstück an der Waldstraße geplante Unterkunft sei für den nur 500 Einwohner zählenden Ort überdimensioniert. Auerweck bittet OB und Stadtrat, „die Ängste und Sorgen nicht beiseite zu wischen, sondern ernst zu nehmen. Wer die Anliegen seiner Bürger nicht hört, regiert an den Bürgern vorbei. Und das ist doch immer die schlechteste Variante für beide Seiten“. Und er betont: Die BI sei nicht per se gegen die Unterbringung von Geflüchteten. Man sei sich sehr wohl bewusst, „dass sie vor Krieg und Verfolgung flüchten“.



Gotz, der vorige Woche im Stadtrat die BI wegen deren Wortwahl scharf kritisiert und jeglichen Dialog ausgeschlossen hatte, nahm die Entschuldigung an. „Damit ist die Basis für einen Dialog gegeben“, sagte der OB unserer Zeitung. Am Donnerstag habe er eine Terminvereinbarung in die Wege geleitet. „Sehr kurzfristig“ würden auch Hintergrundgespräche stattfinden.



Allerdings hält Gotz Auerweck vor: „Seine Äußerungen zeugen von einer unglaublichen Unkenntnis, was Eigentumsrecht, Baurecht – insbesondere die Absenkung der Genehmigungsvoraussetzungen für Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland – und die Mammutaufgaben für die Mitarbeiter in Landratsamt und Rathaus bedeuten.“ Denen zollt Gotz Lob: „Sie leisten Großartiges.“ Mit Kreisbehörde und Landrat Martin Bayerstorfer befinde er sich in „ständigem Kontakt“.



Zudem kündigt der OB an, mit dem Landrat „massiv in Sachen Fliegerhorst aktiv zu werden“. Die Bundesregierung lasse Landkreise und Gemeinden „komplett im Stich“. Kanzler und Innenministerin hörten den Kommunen nicht einmal zu, „die Gipfelgespräche sind eine Farce“. Die Bundesregierung sei „weit weg von der Realität“. Die Kommunalpolitiker hingegen würden angegriffen – „für eine Aufgabe, die uns originär gar nicht betrifft“. Dennoch leiste man Großartiges. Doch nun sei man – ebenso wie die Ehrenamtlichen – „an unseren Grenzen angelangt“, so Gotz.



Der Investor will trotz aller Kritik an seiner 200-Personen-Unterkunft festhalten. Brandhuber erklärt auf Anfrage unsere Zeitung: „Wir haben das volle Potenzial des Grundstücks nicht ausgeschöpft.“ Hinzu komme, 15 Prozent des Baukörpers – Brandhuber plant eine Holzmodulweise und keine Container – seien für Aufenthalts- und Lernräume reserviert. Ein Spielplatz und ein zentraler Freiraum trügen dazu bei, soziale Brennpunkte zu vermeiden. Und er wolle mit Sozialverbänden, Flüchtlingsinitiativen und Helferkreisen in Kontakt treten. Brandhuber ist überzeugt: 200 Personen seien eine „sehr vernünftige Belegung, zumal die Einrichtung in mehrere Baukörper strukturiert ist“.



Aufgrund der aufgeheizten Stimmung, des umstrittenen Flyers und der Wortwahl der BI – „die Vorverurteilung hat uns erschüttert, wir verurteilen diese“ – will Brandhuber derzeit keinen direkten Austausch, „mit einigen Anliegern habe ich aber bereits telefoniert“. ham