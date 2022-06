Schmand-Preiselbeere, Limette oder klassisch Schokolade

Eis in der Waffel oder im Becher ist bei den Erdingern sehr beliebt. Das weiß auch Giovanni Amagjekaj vom Fantasya an der Langen Zeile. © Emily Venjakob

Die Eisdielen in Erding bieten viele Sorten für jeden Geschmack an. Die Kugel kostet 1,50 Euro.

Erding – Auch wenn sich der Sommer noch von seiner wechselhaften Seite zeigt, eine Kugel Eis geht immer – sei’s im Becher oder in der Waffel. Wir haben uns in Eisdielen in Erding umgehört, welche Sorten sie anbieten, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit ist – und wie sich der Preis entwickelt hat.

Ob Schmand-Preiselbeere, griechischer Joghurt oder Tropical Mango: Das GelatOK an der Spiegelgasse hat heuer viele neue Sorten im Sortiment. Dazu gehört Eis mit Kaffee-Geschmack, mit verschiedenen Nusssorten oder Sgranocchio, das nach Erdnuss schmeckt und mit einer Art Karamell-Krokant versetzt ist. Daneben setzt Inhaber Diogo Bez Fontana Mottini auf traditionelle Sorten wie Schokolade, Vanille oder Stracciatella. Ein Renner ist nach wie vor das Erding-Eis – Vanille mit Kirschen und Mandelaroma.

1,50 Euro kostet die Kugel Eis, die im Straßenverkauf in der Waffel oder im Becher zu haben ist. „Unsere Becher sind aus abbaubaren Stoffen, und die Löffel aus recyceltem Material“, betont Mottini.

Das Café Krönauer an der Langen Zeile ist bei den Bechern mittlerweile auf Papier umgestiegen, erzählt Mitarbeiter Fritz Kreischer. Löffel aus Holz biete man jedoch noch nicht, da das Holz den Eisgeschmack verändere. Neben vielen fruchtigen Sorten „setzen wir immer noch auf die traditionellen Sorten, also Schokolade oder Vanille“, sagt Kreischer. 20 bis 30 Sorten habe man im Angebot. Auch hier hat sich der Preis –1,50 Euro für die Kugel – seit vorigem Jahr nicht verändert. Im Straßenverkauf gibt es auch Milchshakes, Eiscafé oder -schokolade.

Auf eine neue Sorte kann man sich im Green Leaf Café am Kleinen Platz freuen: Limette. Hier kommen vor allem Eis-Fans auf ihre Kosten, die sich vegan ernähren oder unter Laktose-Intoleranz leiden: „Wir haben hier nur veganes Eis, keins mit Milchprodukten“, erklärt Geschäftsführer Lukas Rieder.

Joghurt mit Bananengeschmack, Erdnuss-Eis und Engelblau, das nach Zuckerwatte schmeckt, gehören zu den besonderen Sorten im Café Vabenissimo an der Dorfener Straße. „Zum Sommer kommen aber sicherlich noch mehr neue Sorten. Bis jetzt wissen wir aber noch nicht welche, weil unser Chef die neuen Geschmacksrichtungen meistens ganz spontan herstellt“, erzählt Mitarbeiterin Gisela Reuther.

Auch hier werde auf Nachhaltigkeit geachtet. Becher, Löffel und Strohhalme wurden durch Alternativen aus Holz und Papier ersetzt. 1,50 Euro zahlt man auch im Vabenissimo für eine Kugel, vor zwei Jahren lag der Preis noch bei 1,30 Euro. Grund für die Steigerung sei, dass Zutaten wie Milch oder Zucker teurer geworden seien.

Eine weitere Alternative zu Plastiklöffeln hat die Eisdiele Fantasya an der Langen Zeile im Angebot. Hier kann man die Löffel essen, wie Geschäftsführer Giovanni Amagjekaj erzählt: „Sie sind aus einer Art Kakao-Paste. Außerdem sind unsere Becher, von klein bis groß – auch die Spaghetti-Eis-Becher – alle aus Papier.“ Im Fantasya sind derzeit Erdbeere und Johannisbeere, Mango, Wassermelone oder auch Himbeer-Schoko der Hit bei den Gästen. EMILY VENJAKOB