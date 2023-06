Eiserne Hochzeit Hilde und Erwin Neudecker: Nach jedem Streit immer schnell die Versöhnung

Von Bernd Heinzinger schließen

Hilde und Erwin Neudecker sind seit 65 Jahren glücklich verheiratet. Ihre erste Verabredung hatten die beiden im Erdinger Parkcafé. Zum Jubiläum verraten sie ihr Geheimnis einer guten Ehe.

Erding – „Wir waren immer ein Herz und eine Seele“. Glücklich schauten sich Hilde (83) und Erwin (87) Neudecker an ihrem Ehrentag in die Augen. Sie feierten ihr 65., also das eiserne, Ehejubiläum. Alles begann einst bei einem Spaziergang in Altenerding.

Sie stammt aus Krumau im Böhmerwald, nach der Vertreibung wuchs sie bei ihrer Familie im so genannten Lager „Hölzl“ in Mooslern auf. Unter ihrem Mädchennahmen Hilde Bayer erlerntesie später den Beruf der Friseurin bei der ehemaligen Firma Hepfinger am Kleinen Platz in Erding.

Erwin Neudecker kommt ursprünglich aus Berglern, geboren ist der aber in St. Paul und daher kann man in als waschechten Erdinger bezeichnen. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Maurer bei der Firma Anzinger und blieb seinem Unternehmen bis zur Rente treu.

Einst ging der heute 87-Jährige mit Freunden spazieren. Da fiel ihm ein junges Mädel auf, die Hilde. Die beiden kamen ins Gespräch und trafen sich wenig später zur ersten Verabredung im Altenerdinger Parkcafé.

Die Funken sprangen schnell über, die beiden galten fortan als unzertrennlich. Wenn Erwin beispielsweise für die SpVgg Altenerding auf dem Fußballplatz stand, dann feuerte ihn seine Hilde eifrig von der Seitenlinie an.

Im Jahr 1958 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken in der Altenerdinger Kirche. Die beiden erinnern sich noch gerne an die große Feier. Ein Mahlgeld von zehn Mark hatten sie damals als Hinweis auf die Einladung geschrieben. Diese haben sie bis heute aufgehoben. Im Gasthaus St. Prosper in Klettham fand die Hochzeitsfete statt, die Braut wurde dabei – natürkich – ins Parkcafé entführt, sagt Erwin Neudecker mit einem Lachen.

Vier Kinder entstammen der Ehe, erst die drei Söhne Klaus, Rudi und Erwin und als Nachzüglerin kam Tochter Sandra auf die Welt. Das rüstige Ehepaar freut sich zudem über vier Enkel und mittlerweile drei Urenkel. Trotz der vier Kinder blieb Hilde Neudecker bis zu ihrer Rente immer berufstätig, arbeitete im Kaufhaus Schmederer oder später im Kaufring.

Die Jubilare hatten und haben viele gemeinsame Hobbys. Am meisten freuten sie sich viele Jahre lange über die jährliche Reise nach Kroatien mit „De g‘miatlichen Dreißig.“ Leider gibt es diese Gruppe aus Altersgründen mittlerweile nicht mehr.

Zusammen gehen Hilde und Erwin Neudecker auch heute noch in den Park oder machen mit der Familie Ausflüge ins Grüne. Eigene Hobbys durften aber auch nicht fehlen. Während Erwin immer gerne den Altenerdinger Fußballern zuschaute oder zum Stammtisch ging, machte sich Hilde auf zur Nordic-Walking-Strecke oder zum Treffen mit Freundinnen. Noch heute trifft sie sich regelmäßig mit vier Frauen zum Kartenspielen und Ratschen. Eine Leidenschaft fand der Jubilar im Bauen von Weihnachtskrippen.

Was ist das Geheimnis ihrer langen Ehe? Hilde Neudecker lobt ihren Mann dafür, dass er immer gutmütig gewesen sei: „Es gab zwar auch mal Streit, aber wir verstanden uns schnell wieder. Es passt einfach.“ Lachend fügt er an: „Manchmal folgt sie mir sogar.“ Ein bisschen Necken ist also auch im hohen Alter noch drin.

An ihrem Ehrentag kamen OB Max Gotz und Vize-Landrat Franz Hofstetter zum Gratulieren vorbei und sahen ein zufriedenes Ehepaar. Beim Verabschieden meinten sie: „Bis in fünf Jahren“ – zur Gnadenhochzeit.