Eltern fordern Staat heraus

Von: Hans Moritz

Teilen

Mit Corona hat der Beratungs- und Betreuungsbedarf bei Schülern noch einmal zugenommen. © Peter Steffen/dpa

Politisch begründen konnte es bislang niemand: Für die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS/„Schulsozialarbeit“) an den Gymnasien gibt es – anders als bei allen anderen weiterführenden Schulen – keine staatlichen Zuschüsse. Dabei steigt auch dort der Bedarf an fachkundiger Begleitung auffälliger Schüler, nicht zuletzt seit Corona. Bislang zahlen aber nur die Schulfamilien selbst und der Landkreis.

Erding – Deshalb haben sich die Elternbeiräte der beiden Erdinger und des Dorfener Gymnasiums zusammengetan, aktuell läuft eine Unterschriftenaktion, die die Staatsregierung in die Pflicht nehmen soll. Dabei könnten die Elternvertretungen freilich offene Türen einrennen. Denn Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) will den Förderkreis erweitern. Diese – allerdings noch vage – Zusage wiederholte sie gestern im Kreistag, dem sie angehört.

Dort ging es um die – seitens des Landkreises aufgestockte – Förderung der Schulsozialarbeit. Wie berichtet, hat der Landkreis einem Antrag der SPD zugestimmt, die JaS an seinen Realschulen in Erding und Taufkirchen um je eine halbe Stelle aufzustocken. Dies gilt nach einer Diskussion im Jugendhilfeausschuss sogar rückwirkend zum Jahresbeginn 2024. In der Sitzung am 1. März dieses Jahres war man auch übereingekommen, den Gymnasien eine höhere Förderung zu gewähren. Gestern stimmte auch das Plenum zu.

Das Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding verfügte im Schuljahr 2021/22 über zwölf JaS-Wochenstunden. Die Schulfamilie schoss 16 700 Euro zu, der Landkreis 8300. Am Anne-Frank-Gymnasium waren es acht Wochenstunden für 12 300 Euro von der Schulfamilie und 8300 Euro vom Landkreis. Und am Gymnasium Dorfen zahlen Schulfamilie und Landkreis für sieben Wochenstunden 13 600 beziehungsweise 8300 Euro. Rückwirkend zum Jahresbeginn zahlt der Landkreis bis zu 12 500 Euro, sofern Elternbeiräte beziehungsweise Fördervereine weiter ihre Beiträge leisten.

In der Sitzung konnte Scharf einen Einstieg in die staatliche Förderung zwar nicht versprechen – ein Beschluss des Ministerrats steht noch aus, ebenso die Haushaltsberatungen im Herbst. Dennoch verbreitete sie Optimismus. „Die Schulsozialarbeit ist eine Riesenleistung“, erklärt Scharf unter fraktionsübergreifendem Applaus. Sie betonte aber: „An sich ist das Teil der Jugendhilfe, also Landkreisaufgabe.“ Dennoch befürworte sie die Erweiterung der Förderkulisse. „Das brauchen alle Schulen, auch die Gymnasien.“ Eine Förderung durch den Staat kommt frühestens 2024 infrage.

Scharf betonte in diesem Zusammenhang, dass man bereits in der vierten Ausbaustufe sei. Ihr Haus erweitere soeben die JaS von 1000 auf 1280 Stellen. Sobald mehr Geld zur Verfügung stehe, werde man auch die Gymnasien mit einbeziehen.

Besonders belastete Gymnasien könnten aber schon heute Angebote der Jugendämter in Anspruch nehmen oder sich nach Hilfe aus dem Programm „Schule öffnet sich“ des Kultusministeriums erkundigen, sagte Scharf.

Zuvor hatte Ulla Dieckmann (SPD) noch einmal für den Ausbau der JaS geworben. Man müsse auch über die Beiträge der Schulen, sprich der Eltern reden. Die hielt Michael Oberhofer (CSU) indes für „absolut notwendig, weil sie zeigen, dass das Angebot den Eltern auch etwas wert ist“.

Martin Huber (AfD) sah das anders. Mit Blick auf die stark steigenden Sozialleistungen müsse man Ursachenforschung betreiben statt immer neue Programme aufzulegen. Nach Hubers Meinung gibt es in vielen Familien Nachholbedarf.

Dennoch stimmte der Ausschuss geschlossen für mehr Geld für die Förderung der Schulsozialarbeit – rückwirkend zum Jahresbeginn.