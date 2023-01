Energiesparen in Erding: Kleine Tipps, die viel bringen

Von: Gerda Gebel

Teilen

Großes Interesse zeigten die zahlreichen Besucher an den Tipps von Energieberater Georg Bart (r.) in der Stadtbücherei. © Gerda Gebel

Jeder kann seinen Strom-, Heizungs- oder Gasverbrauch reduzieren, ohne sich groß einschränken zu müssen. Das wurde bei einem Energiespar-Vortrag in Erding deutlich.

Erding – Das Energiesparen ist seit beinahe einem Jahr in aller Munde – und die Angst vor einer horrenden Abrechnung für Strom und Heizung groß. Beim Aktivtreff für Senioren in Erding hat nun Energieberater Georg Bart von den Stadtwerken Spartipps gegeben.

Silke Hörold-Ries, Seniorenbeauftragte der Stadt, konnte in der Stadtbücherei mehr als 30 Bürger begrüßen, die gleich ihre Blöcke zückten, um die Anregungen Barts zu notieren. Er ist seit 32 Jahren bei den Stadtwerken tätig und neben der Energieberatung auch für den Vertrieb von Großkunden und Ladesäulen für Elektroautos zuständig.

Kurzfristig gab er Entwarnung: „Keine Angst vor der bevorstehenden Stromabrechnung für 2022“ bräuchten die Kunden der Stadtwerke zu haben, denn diese sei noch harmlos. Weniger harmlos gestalte sich jedoch der Abschlag für 2023. Auf 40 Prozent höhere Stromkosten müssten sich die Kunden schon einstellen, erklärte der 63-Jährige, der Ende des Jahres in Ruhestand geht.

Warum die Preise für Bestands- und Neukunden erheblich abweichen, erklärte Bart mit dem unterschiedlichen Einkaufszeitraum. Der Strombedarf für Bestandskunden sei besser planbar und werde in vier Jahren schrittweise eingekauft. Für Neukunden müsse man sich kurzfristig am deutlich teureren Spotmarkt eindecken.

Angesichts der hohen Energiekosten hoffen viele auf die von der Bundesregierung angekündigte Preisbremse. Dabei wird ab März für 80 Prozent des Verbrauchs vom Vorjahr ein gedeckelter Preis berechnet. Große Auswirkungen werde diese Bremse für die Stadtwerke-Kunden nicht haben, so Bart. Denn der Strompreis liege hier nur unwesentlich über dem Deckelpreis von 40 Cent – anders als etwa in München, wo die Kosten pro Kilowattstunde fast doppelt so hoch seien. Gar keine Auswirkung wird für Stadtwerke-Kunden die Gaspreis-Bremse haben, denn hier liege der Preis sogar unter dem Deckel von 12 Cent pro Kilowattstunde.

Die Besucher waren bestens vorbereitet aufs Thema, wie die Fragen zeigten. Schnell entwickelte sich eine rege Diskussion. Unruhig wurden einige bei den Ladezeiten für Elektroautos. Diese würden an den heimischen Ladesäulen gern in den Abendstunden aufgeladen, erläuterte Bart. Und damit fallen sie genau in die grundsätzliche Hochverbrauchszeit, was die Leitungen an die Grenze bringe und den Stromanbietern Probleme bereite. „Hier ist eine zeitliche Verteilung über die Nacht nötig“, betonte der Fachmann.

Er hatte auch einige Spartipps parat und meinte, ohne Komfortverlust ließen sich schon zehn Prozent an Energie durch das Nutzerverhalten einsparen: durch das Absenken der Heizungstemperatur auf 21 Grad, den Kühlschrank nicht kälter als 8 Grad einstellen, nur kurz lüften und konsequent nicht benötigte Lichtquellen ausschalten. Wer für mehrere Tage nicht daheim ist, sollte die Heizung ausschalten.

Vernachlässigbar sei dagegen der Reststrom bei dauerhafter Stromverbindung. „Der Stecker von Waschmaschine, Toaster oder Föhn kann eingesteckt bleiben“, sagte Bart. Beim Fernsehgerät, dessen Stromverbrauch mit Größe und Helligkeit steigt, riet er, den Kontrast etwas zu reduzieren.

Grundsätzlich habe der Stromverbrauch weniger Einsparpotenzial als gedacht, so Bart: „Es bringt viel mehr, wenn man weniger mit dem Auto fährt oder Heizung spart.“ Keine Gedanken machen müssen sich übrigens Handynutzer: Nicht 100, 50, 20 oder 10 Euro koste das Laden des Smartphones pro Jahr, sondern weniger als zwei Euro.

Als kostenlose Heiztipps nannte Bart das Abdrehen in der Nacht oder bei Abwesenheit. Auch einen warmen Pulli anzuziehen, könne nicht schaden, meinte er schmunzelnd. Eine gute Wärmedämmung sei das Schließen der Vorhänge und Rollläden, zudem solle der Heizkörper nicht zugestellt werden. Eine kleine Investition ist nötig, um Fensterritzen abzudichten und an den Türen eine Dichtungsbürste anzubringen. So könne man den Wärmeverlust in der Wohnung reduzieren. Auch der Austausch der Heizkörperventile oder der Heizungspumpe ist mit Kosten verbunden, lohne sich aber auf jeden Fall.