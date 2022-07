Kommentar: Erding hui, Moosinning pfui

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Energiesparen wird zum Mega-Thema in den Kommunen - aus der Not heraus. In Erding hat man das begriffen, in Moosinning scheinbar noch nicht. Unser Kommentar zum Wochenende.

Mit seinen Plänen für einen neuen Kabinentrakt hat sich der FC Moosinning die Rote Karte verdient. Und auch die Gemeinde sollte man vom Platz schicken. Die Idee, auf dem Neubau mit einem fast 700 Quadratmeter großen Flachdach eine Photovoltaik- zur Energiegewinnung oder Solaranlage zur Warmwasserversorgung zu installieren, ist wie der Ball vorm leeren Tor – rein damit! Diese Nutzung drängt sich in Zeiten, in denen wir dringend und schnell von russischer Energie wegkommen müssen, geradezu auf.



Und was will der Verein? Ein begehbares Dach, von dem aus Zuschauer Spiele auf beiden Plätzen verfolgen können. Das ist, als würde man einen Elfmeter mit Absicht 100 Meter neben das Tor schießen.



Die Pläne des FCM sind das eine. Das andere ist, dass im Gemeinderat nicht einmal über eine sinnvollere Nutzung nachgedacht, geschweige denn diskutiert wurde.



Aber so wie Gelbe und Rote Karten in einem Turnier vor der Finalrunde verfallen, ist es auch in Moosinning noch nicht zu spät. Wie wäre es mit einer Doppelnutzung – Zuschauerplätze und Energiegewinnung?



Den entgegengesetzten Weg geht Erding – mit einer beeindruckenden Konsequenz: Temperatur runter im Hallen- und im Freibad, kühlere Duschen in den Sporthallen und eine kürzere Eiszeit im Eisstadion. „Unsportlich“ wird so mancher Kommentar aus Reihen der Sportler lauten. Mag sein, aber die Zeit für Bequemlichkeiten ist vorbei – nicht nur wegen Putin, sondern noch viel mehr wegen des Klimawandels.



Der Wettbewerb der Stadtwerke, Energiesparer mit einer Freibad-Saisonkarte zu belohnen, ist gut gedacht, denn er will das Notwendige mit dem Angenehmen verbinden. Doch er verstellt den Blick darauf, dass uns möglicherweise früher als uns lieb ist, Energie nicht mehr in dem von uns gekannten Maß zur Verfügung steht.



Ähnlich ist es beim Tankrabatt. Auch der wird gerne genommen, ist aber kontraproduktiv. Denn er lenkt von der Notwendigkeit ab, dass wir wegen des Klimawandels weniger fahren müssen. Zudem ist er Förderung mit der Gießkanne. Denn den Rabatt bekommt auch der Fahrer des dicken SUV mit dem prallen Geldbeutel. So ist er eben kein Instrument, Einkommensschwächere vor den explodierenden Preisen zu schützen. Der Rabatt ist ohnehin nur ein Strohfeuer, denn im Herbst läuft er aus. Und dann? ham