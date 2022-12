Erding: Ein mutiger US-Pilot gab Williamsville seinen Namen

Von: Gerda Gebel

An der Rotkreuzstraße erinnert dieses Denkmal an Leland V. Williams. Die beiden Bögen symbolisieren die Berliner Luftbrücke. © Peter Gebel

Er war einer der mutigen Piloten, die West-Berlin 1948 aus der Luft versorgten: Leland V. Williams. Nach dem Lieutenant der US Air Force ist in Erding ein ganzer Stadtteil benannt.

Der US-Amerikaner, in Erding stationiert, bezahlte seinen Einsatz mit dem Leben – mit nur 28 Jahren. Er stürzte am 8. Juli 1948 nachts bei schwierigen Wetterbedingungen mit seiner schwer beladenen Maschine über dem Taunus ab. Im Gedenken an ihn ist in Erding ein ganzer Stadtteil benannt: Williamsville. An der Rotkreuzstraße erinnert ein Denkmal an ihn.

Starb im Einsatz für die Luftbrücke: First Lieutenant Leland V. Williams. © Repro: Peter Gebel

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen Amerikanische Truppen den Fliegerhorst Erding (Airfield R.91) und bauten dort ein großes Nachschub-Depot auf. Im geteilten Berlin blockierte die sowjetische Besatzungsmacht ab Juni 1948 alle Straßen und Schienenwege nach West-Berlin und schnitt die Westberliner – mehr als zwei Millionen Menschen – damit von der Außenwelt ab. Sie konnten sich zwar frei bewegen, jedoch war ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln, Heizmaterial und anderen Gütern unterbrochen. Die Amerikaner und Briten richteten daraufhin eine Luftbrücke ein, um West-Berlin zu versorgen. Fast ein Jahr lang pendelten unzählige Flugzeuge nach Berlin, im Volksmund Rosinenbomber genannt, weil sie häufig vor der Landung Rosinen-Päckchen für die Kinder abwarfen.

Dem Fliegerhorst kam eine wichtige Rolle zu, obwohl von Erding aus keine Flüge nach Berlin starteten. Der Fliegerhorst fungierte als riesiger Luftumschlagplatz für die Fracht nach Berlin. Dazu wurden die eingesetzten Flugzeuge hier gewartet und Ersatzteile bereitgestellt.

Einer der mutigen Piloten der Luftbrücke war der in Erding stationierte First Lieutnant Leland V. Williams, der zusammen mit seinem Kollegen George B. Smith am 8. Juli 1948 während eines Einsatzes bei einem Flugzeugabsturz bei Wiesbaden ums Leben kam. Der in Tuscola/Texas geborene Williams wurde nur 28 Jahre alt.

Nach ihm wurde die Wohnsiedlung am Rotkreuzberg benannt, die nach amerikanischen Plänen für die US-Militärs mit über 200 großzügig geschnittenen Wohneinheiten möglichst nahe an ihrem Arbeitsplatz errichtet worden war. Eine breite Zufahrtsallee führt zu den locker gruppierten Häusern und Plätzen, wo im Juni 1951 eine Gedenktafel in Erinnerung an den tapferen Piloten aufgestellt wurde.

Auf Englisch würdigte die ursprüngliche Gedenktafel Williams’ Einsatz. © Peter Gebel

Zur 50-Jahr-Feier der Berliner Luftbrücke im Juni 1998 war auch die Witwe Jeanette Williams Gast der Bundesregierung in Berlin. Sie nutzte ihren Deutschland-Besuch für einen Abstecher nach Erding, wo sie einst mit ihrem verstorbenen Ehemann gelebt und sogar einen Schönheitswettbewerb als „Miss Erding Depot“ gewonnen hatte.

Am Denkmal an der Rotkreuzstraße verkörpern die beigen Bögen die Luftbrücke. Die ursprünglich englischsprachige Gedenktafel wurde gestohlen. Seit einigen Jahren ersetzt sie eine Tafel mit deutschem Text, gestiftet von den Freunden der Stadt Erding und dem Verschönerungsverein. Die Wohnsiedlung ist heute im Besitz des Bundes und dient vorrangig der Unterbringung von Bundesbediensteten. Der Interessensvertretung der Mieter widmet sich die Siedlungsgemeinschaft Williamsville.

Namensgeber Leland V. Williams war auch Teil der Sonderausstellung des Museums Erding im Jahr 2016, in der wichtige Persönlichkeiten vorgestellt wurden.

Der Fliegerhorst wird 2024 in eine zivile Nutzung überführt, die Planungen zur Konversion laufen bereits. Was bleibt, ist die Siedlung mit dem amerikanischen Namen in Erinnerung an einen heldenhaften Flieger.

Quellen: Chronik des Fliegerhorstes Erding 1936-1996; Museum Erding: Sonderausstellung 2016 „Von Ardeo bis Zehetmair. 26 Persönlichkeiten aus 1200 Jahren Erdinger Geschichte“.