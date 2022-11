Er spielt nicht nur den Blues: Stephan Zinner unterhält das Publikum glänzend

Kabarettist und Musiker begeistert in der Stadthalle Erding

Wer kennt ihn nicht in Bayern, jenen 100-Kilo-Mann, gut 1,80 Meter groß, dafür keine Haare? Stephan Zinner wirkte nicht nur 15 Jahre lang im Singspiel auf dem Nockherberg mit, vor allem als Söder-Double. Er ist auch fester Bestandteil der Eberhofer-Krimis und war Kommissar-Anwärter Loibl bei den Rosenheim-Cops. Seine wahre Liebe aber gehört der Bühne und dem Blues, wie am Donnerstag in der Stadthalle zu erleben war.

Erding – Ganz lässig nimmt Zinner auf einem Stuhl Platz, umringt von Gitarren, die er bravourös spielt. Zu ihm gesellt sich Peter Pichler, ein Musik-Tausendsassa. Beide haben Blues im Blut, dessen Ursprung Zinner nicht allein im Mississippi-Delta der US-Südstaaten verortet. „Ich habe ihn auch in meiner Heimat Trostberg gespürt, in Trost Town.“ Sonst hält der 48-Jährige nicht mehr so viel von seinem Geburtsort: „Gewerbegebiet kills Altstadt, wie hier auch.“

Auf den Blues aber lässt er nichts kommen, „der macht sogar a scheene Haut“. Dieser Musikstil bestimmt sein ganzes Programm, dazu Teufel und Mädchen, klar. Heutige Satane herrschen, da ist sich Zinner klar, nur noch etwa in der örtlichen Sparkasse, und Mädchen hat er gleich drei daheim: „Eine 13, eine 17 und eine mittelalt. Die beiden ersten sind meine Töchter, die andere meine Gattin, eine Super-Frau – oft!“

Sein Sohn hingegen sei „ausgezogen worden, der stand immer im Weg rum und hat zu viel Strom verbraucht“. Seit kurzem aber komme Luca zu ihnen heim nach München, ein Freund der Mädels. Der provozierte ihn neulich, als er mit nacktem Oberkörper in der Küche saß, ein gut trainierter Judoka, der nun auch Zinners Figur testen wollte. „Überhaupt tricksen die mich zuhause aus, unterstellten ausgerechnet mir, ihr Shampoo benutzt zu haben, für mehr Haar-Volumen.“

Die 300 Besucher in der Halle grölen, wenn Zinner von daheim berichtet, oder aber von Menschen, die sich auf Tinder kennen lernen und dann treffen. „Neulich saßen meine Frau und ich im Restaurant, neben uns zwei solche. Haben nur über ihre Reisen gesprochen, nicht über sich. Haben auch ziemlich alt gerochen, so nach Resterampe halt. Die waren vielleicht 50 und werden sicher 80, weil die saufen und rauchen nix, einfach asozial.“

Befremdlich findet er es auch, dass so viele ihr Essen fotografieren: „Ich könnte das schon gar nicht so lange anschauen.“ Dann spielt er wieder einen Blues, begleitet von Pichler, der souverän von Gitarre zu Akkordeon und Mundharmonika wechselt, hat sogar eigens für ihr gemeinsames Programm Banjospielen gelernt. Sie intonieren den „Blöd-glaufa-Song“ oder die „Ich, ich, ich-Melodie“, entstanden während der Pandemie. Er sei oft spazieren gegangen damals, habe sogar Menschen getroffen, die ihren Hund in der Baby-Trage vor dem Bauch ausgeführt hätten. Als Erklärung sei ihm gesagt worden, dass er „nicht gerne laufe – da sind mir unsere Meerschweinchen lieber, die waren sogar beim Homeschooling dabei“.

Sein Repertoire an spaßigen Alltagsgeschichten scheint grenzenlos, er ist ein genauer Beobachter. Er macht auch kein Hehl aus seiner Ablehnung etwa von Schlagermusik, mag Helene Fischer nicht, „höchstens ihr Bankkonto“. Und er findet es toll, dass das Publikum in der Stadthalle so cool mitgeht bei seinen Späßen und seiner Musik, die manche zum Mitklatschen animiert. Schließlich habe sich bewahrheitet, was ein Kumpel ihm gesagt habe: „Das Donnerstagspublikum in Erding soll brutal guat sei.“ Umgekehrt fiel das Urteil wohl ebenso aus.