Erbschaftssteuer bremst Energiewende

Von: Hans Moritz

Hier wird Strom angebaut: Bei Niederding gibt es bereits seit über 15 Jahren eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage, betrieben von zwei Landwirten. Für die Energiewende wird es vieler weiterer Flächen bedürfen. © Peter Gebel

Der Bund will die Energiewende mit deutlich mehr Freiflächen-Photovoltaik voranbringen. Seine eigenen Steuergesetze verhindern das - eine noch nicht allzu bekannt Polit-Posse.

Erding - Die Energiewende findet nicht nur auf Dächern statt, sie muss auch auf dem Feld passieren. Um unabhängig von Öl, Gas und Atomstrom zu werden, plant die Bundesregierung, dass pro Jahr auf 10 000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen entstehen. Nach Erwartung von Experten könnte das ein überambitioniertes und damit zum Scheitern verurteiltes Ziel sein. Und das liegt nicht einmal in erster Linie an Bauern, die ihre Flächen dafür nicht hergeben wollen. Sondern an den Steuergesetzen.



Zunächst einmal ist das Umwandeln etwa eines Mais-Ackers in eine Freiflächen-Photovoltaikanlage beziehungsweise eine Verpachtung zu diesem Zweck für den Landwirt attraktiv. Pro Hektar lassen sich dem Vernehmen nach zwischen 1500 und 3000 Euro Gewinn im Jahr erzielen, mehr als mit Getreide oder Gemüse.



Das Problem ist die Erbschaftssteuer. In der Regel übergeben Landwirte Höfe und Besitz lange vor dem Tod an die nächste Generation, Erbschaftssteuer fällt so gut wie keine an, der Besitz wird von den Finanzämtern privilegiert betrachtet und nur sehr gering bewertet.



Das ändert sich schlagartig, wenn sich ein Solarfeld auf Wiese oder Acker befindet. Dann gehen die Behörden nämlich nicht mehr von einer privilegierten landwirtschaftlichen, sondern von einer Gewerbefläche aus – und die fällt bei der Erbschaftssteuer deutlich heftiger ins Gewicht. Im Extremfall können aus Steuerfreiheit Forderungen in sechsstelliger Höhe werden. Weil Pachtverträge 20 bis 30 Jahre laufen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Hofübergabe in diesen Zeitraum fällt.



Der Erdinger Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Jakob Maier, kennt die Problematik. „Wir raten unseren Mitgliedern: ,Passt da auf!‘“ Maier sieht die Gefahr eines Boomerangs, der den Pachtertrag auffrisst. „Wichtig ist, dass die Kollegen die Hofübergabe im Blick haben“, so Maier. Ansonsten sei man in der Regel nach 20 Jahren aus dem Pachtvertrag wieder raus – und damit aus der Steuerpflicht.



Grundsätzlich, betont Maier, „legen wir im Verband Wert darauf, das Eigentum unserer Mitglieder zu achten. Jeder muss selbst wissen, wie er seine Felder bewirtschaftet.“ Eine grundsätzliche Haltung haben er und der BBV allerdings: „Wir sind der Meinung, dass PV-Anlagen zu erst einmal aufs Dach und nicht in die Natur gehören.“ Er findet: „Der Strom muss da erzeugt werden, wo er auch verbraucht wird“. Das große Problem sei: „Wie speichern wir die Energie?“



Der Doppelnutzung von Böden durch Bewirtschaftung und Energiegewinnung, so genannte Agri-PV-Anlagen, steht der Erdinger Kreisobmann noch skeptisch gegenüber. Es gebe zwar Förderprogramme, „aber so richtig passt das noch nicht“, meint der Niederdinger.



Grundsätzlich macht er allerdings deutlich: „Ohne uns Landwirte wird das mit der Energiewende nichts.“ Die droht durch einen zweien Aspekt ausgebremst zu werden. Wo Freiflächen-PV-Anlagen entstehen können, lässt sich am besten großflächig mit Potenzialkatastern ermitteln. Der Landkreis fühlt sich bekanntlich nicht zuständig und verweist auf die Gemeinden. Während Fraunberg eines erstellen will, hat es Wartenberg soeben abgelehnt. BBV-Obmann Maier meint dazu: „Wir brauchen einen Plan, welche Rolle die Landwirtschaft hier spielen soll.“



Und für die Bauern gibt es sogar einen Weg, die Erbschaftssteuer bei Freiflächen-PV zu umgehen. Die Münchner Steuerkanzlei Ecovis schlägt vor, der Landwirt könne die Anlage selbst betreiben oder Mitgesellschafter an einer PV-Gesellschaft werden. Die müsste laut Ecovis rechtlich als Personengesellschaft gegründet und geführt werden. Dann würde der Landwirt als Stromerzeuger zum Gewerbetreibenden, die Flächen Teil des gewerblichen, jedoch eigenständig verschonten Betriebsvermögens, heißt es auf der Homepage der Kanzlei. ham