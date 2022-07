100-Millionen-Programm drückt auf Kreisumlage

Von: Timo Aichele

Teilen

Eines der Mammutprojekte des Landkreises: die Erweiterung des Anne-Frank-Gymnasiums in Erding. © Hans Moritz

Um verdammt viel Geld ging es im Erdinger Kreistag. Manchen war es zu viel.

Erding/St. Wolfang - Der Tagungsort war ungewöhnlich und die Verpflegung besser als sonst. Ein „Landkreiskuchen“ anlässlich des 50. Jubiläums der Landkreisgebietsreform hat den Kreisräten am Montag die Sitzung in der St. Wolfganger Goldachhalle versüßt. Mit Creme und Kirsche war er definitiv besser verdaulich als das Programm an Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, das dem Gremium vorlag. Denn unterm Strich ging es um Investitionen von über 100 Millionen Euro.

Der Kreistag nahm die teure Liste mit zehn Position „zur Kenntnis“, alle Einzelmaßnahmen waren bereits in den zuständigen Ausschüssen beschlossen worden. Das Wörtchen „zustimmend“ wurde am Montag jedoch aus der Beschlussvorlage gestrichen. Denn Grüne und ÖDP wollten mit dem Investitionsprogramm nicht auch noch die Nordumfahrung abnicken, gegen die sich die Öko-Parteien stets positioniert hatten. Florian Geiger (Grüne) und Wolfgang Reiter (ÖDP) beantragten getrennte Abstimmung über den Punkt.



Die Grünen waren schließlich mit dem von Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) vorgeschlagenen Kompromiss, „zustimmend“ zu streichen, einverstanden. Den drei ÖDP-Räten reichte das nicht, sie votierten als einzige gegen das Gesamtpaket.



Diese Ablehnung ließ Max Gotz (CSU) nicht unkommentiert. Mit der Konversion des Fliegerhorsts Erding laufe das größte Entwicklungsprojekt Süddeutschlands, sagte der Erdinger Oberbürgermeister. Da könne er nicht verstehen, dass man „ein schlüssiges Erschließungskonzept für einen neuen Stadtteil mit 6000 Einwohnern torpediert“.



Bei der Errichtung einer Geriatrie an der Klinik Dorfen beinhaltet das Investitionsprogramm eine kräftige Kostensteigerung. Statt 1,46 Millionen Euro soll der Umbau 3,45 Millionen Euro kosten. Laut Matthias Huber von der Landkreisverwaltung gehe das Landratsamt von einer Bundesförderung von einer halben Million Euro aus, die von diesen Ausgaben abgezogen werden könne.



„Wir wussten nicht, in welch schlechtem Zustand die Lüftung ist“, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter die Teuerung. Weitere Kostentreiber seien die Trinkwasserversorgung und die medizinischen Gase. Außerdem habe man „einen gewissen Sicherheitszuschlag“ für Preissteigerungen auf dem Bau eingerechnet.



„Ich bin ein bisschen erschrocken, wenn man sieht, was wir in den nächsten Jahren vorhaben. Die Gemeinden sollten nicht zu sehr mit der Kreisumlage bluten“, kommentierte Sabine Treffler (ÖDP) das Investitionsprogramm. Sie fragte nach einer „Tendenz für 2023“ für den Umlagesatz.



„Wir haben uns in Abstimmung mit den Bürgermeistern darauf verständigt, dass wir die Kreisumlage in einer Bandbreite halten“, antwortete der Landrat. Ein Modell wäre nach seinen Worten, den Umlagesatz in drei Jahren bei durchschnittlich 51 Prozent zu halten. „Das ist aber rechtlich nicht durchsetzbar“, berichtete Bayerstorfer. Genauere Auskünfte könne die Kreisverwaltung erst ab September geben, wenn die einzelnen Bereiche ihren Finanzbedarf angemeldet hätten. TIMO AICHELE



Investitionsprogramm:



1. Sanierung Mülldeponie Isen: Betriebsgebäude, Recyclinghof mit Zwei-Ebenen-System), 7,73 Mio. €, Baubeginn Frühjahr 2023; 2. Neubau Recyclinghof Erding im Gewerbegebiet Erding-Südwest, 5,61 Mio. €; 3. Erweiterung Integrierte Leitstelle, Ergebnisse von EU-weitem Vergabeverfahren sollen in der zweiten Jahreshälfte 2022 vorliegen; 4. Erweiterung Anne-Frank-Gymnasium Erding, unter anderem neue Dreifachturnhalle, 36,1 Mio. €; 5. Sanierung drei Turnhallen Gymnasium Dorfen, Kostenschätzung in Arbeit, eine Halle pro Schuljahr geplant: 6. Umbau und Erweiterung altes Landratsamt; 7. Nordumfahrung ED 99: Grunderwerb für Trasse bereits 34,9 Hektar (34,3 Ha benötigt), für Ausgleichsflächen 29,7 Ha (33,5 Ha); 8. Ausbau Kreisstraße ED 05, Brücke über St 2084 dreispurig; Gesamtkosten von 15,3 Mio. werden aufgeteilt Gemeinde Oberding, Landkreis und Bahn aufgeteilt; 9. Neue Geriatrie Klinik Dorfen; 10. Neubau und Umbauten Klinikum Erding: aktuell Umbau Röntgenraum und Errichtung chirurgische Ambulanz, parallel Planungen für Erweiterung im Südosten.