100 Prozent mehr Jugendförderung

Von: Hans Moritz

Grund zur Freude: Der Landkreis intensiviert gemeinsame Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen. Die Fördersumme wird verdoppelt. © Dagmar Rutt

Der Landkreis Erding stellt gemeinsam mit dem Kreisjugendring (KJR) und den Verbänden die Förderung der Jugendarbeit neu auf. Und er nimmt dafür deutlich mehr Geld in die Hand.

Erding - Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) sprach trotz knapper Kassen von einer Verdoppelung der Ausgaben von 34 000 auf 60 000 Euro – und damit von einem „Meilenstein“. Das Paket schnürte nach mehreren Verhandlungsrunden der Jugendhilfeausschuss des Kreistags. Ohne – teils kontroverse – Debatten ging das aber nicht über die Bühne.



Seit einem halben Jahr wird an den neuen Zuschussrichtlinien getüftelt, unter anderem in Expertenrunden mit Vertretern des KJR, Verbänden und der Kreisverwaltung. Ziel war, mehr Berechtigte in den Kreis der Jugendförderung aufzunehmen – auch eine Reaktion auf die Corona-Lockdowns, unter der die junge Generation besonders gelitten hat.



So können nun auch Angebote für Jugendliche mit Kriegs- und Fluchterfahrung sowie körperlicher und geistiger Beeinträchtigung bezuschusst werden. Förderwürdig sind zudem Austausche sowie Wettbewerbe von Jugend-Rettungsorganisationen. Insgesamt beschloss der Ausschuss, mehr Flexibilität bei Dauer, Teilnehmerzahl und Betreuern walten zu lassen. Die Beträge werden von 60 auf 75 Prozent der anfallenden Kosten erhöht, die Jugendleiterpauschale steigt von 60 auf 80 Euro.



In der Debatte zeigte sich Grünen-Kreisrat Christoph Sticha allerdings „schockiert“, dass die Anträge fortan vom Landratsamt und nicht mehr vom KJR bearbeitet werden. Dies könne abschreckend wirken. Von Bayerstorfer musste er sich belehren lassen, dass der Kreistag nach den finanziellen Unregelmäßigkeiten beim KJR (wir berichteten) längst beschlossen habe – auch mit Stimmen der Grünen. Er betonte aber auch: „Die fachliche Bewertung nimmt nach wie vor der KJR zu, die Anträge gehen aber ans Landratsamt, das dann auch die Fördergelder überweist.“ Michael Oberhofer (CSU) riet Sticha, seine Wortwahl („schockiert“) zu überdenken.



Birgit Schwaiger vom KJR zeigte sich von der Neuregelung ebenfalls enttäuscht, „zumal wir da eine einfach zu nutzende Online-Möglichkeit haben“. Nach längerer Debatte einigte man sich, dass Anträge zum Zeitgewinn gleichzeitig auch an den KJR geschickt werden können. Zudem soll das neue Regelwerk in der KJR-Hauptversammlung am 8. Dezember vorgestellt werden.



Moniert wurden kleinere Unstimmigkeiten, Bayerstorfer lehnte eine Vertagung ab. Er gab Maria Grasser (FW) aber Recht, dass Änderungen später immer möglich seien, Nach der Abstimmung sprach Bayerstorfer von einem „großen Wurf“. ham