1000 Tonnen Elektroschrott jedes Jahr

Von: Hans Moritz

Recyclen statt reparieren: Im Landkreis füllen sich die Container mit Elektroschrott schnell. Unser Bild entstand auf dem Wertstoffhof am Rennweg in Erding. Die Geräte werden von Fachfirmen ausgeschlachtet. © Günter Herkner

Dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben, zeigt ein Blick in die Abfallstatistik des Landkreises: In Erding fallen allein 1000 Tonnen im Jahr Elektroschrott an.

Erding - Für den Landkreis stellt sich die Frage: Wohin damit? Die gleiche Frage betrifft die Beseitigung kontaminierter Deponieabfälle. Die Gebührenzahler, also die Bürger, kosten diese Posten übrigens 340 000 Euro pro Jahr.



Der im Erdinger Land anfallende Elektroschrott wird bislang von der Firma Remondis Chiemgau GmbH entsorgt. Der Vertrag läuft zum Jahresende aus, „und kann dann auch nicht mehr verlängert werden“, informierte Andreas Neumaier, Leiter der Abfallwirtschaft, den Umweltausschuss des Kreistags. Deswegen müsse die Entsorgung des Elektroschrotts neu ausgeschrieben werden. Neumaier rechnet mit jährlichen Kosten von rund 60 000 Euro. Neu ist, dass die Anbieter nachweisen müssen, zumindest teilweise klimafreundliche Müllfahrzeuge einzusetzen.



Weiter berichtete Neumaier, dass für die Rücknahme an sich der Handel aufkommen müsse. Der Landkreis sei jedoch für ein „praktikables System mit schnellen Logistikzeiten“ zuständig und müsse deswegen einen Entsorger zwischenschalten. Neumaier betonte, dass der Verbraucher auch künftig nur kurze Wege von maximal zehn Kilometern Anfahrt haben soll. An allen 30 Recyclinghöfen können Energiesparlampen abgegeben werden, Elektroschrott wird an den größeren Sammelstellen in Dorfen, Erding (Rennweg), Isen (Müllumladestation), Taufkirchen, Wartenberg und Hörlkofen angenommen. Photovoltaikmodule und Nachtspeicheröfen können nur nach Isen gebracht werden.



Die Landkreisbürger entsorgen nach Angaben Neumaiers jedes Jahr rund 300 Tonnen Großgeräte wie Kühlschränke oder Tiefkühlgeräte. Allein an ausrangierten Bildschirmen fallen 100 Tonnen an. Hinzu kommen über 400 Tonnen Elektrokleingeräte wie Toaster, Föhns, aber auch Handys.



Landrat Martin Bayerstorfer betonte im Ausschuss, dass der Landkreis seine Rechner und die der Schulen nicht nur länger nutzen lasse, nämlich fünf bis sechs Jahre, sondern auch, dass Ausrangiertes eingelagert werde, um Ersatzgeräte verfügbar zu haben. „Ich sehe nicht ein, warum man alle drei Jahre einen neuen Laptop braucht“, sagte Bayerstorfer. Der neue Entsorgungsvertrag soll ab 2023 gelten.



Noch schneller muss es bei einer anderen Müllkategorie gehen: belastetem Deponieabfall. Hier braucht der Landkreis nach den Worten Neumaiers bereits zum Juli einen neuen Vertrag mit einem Entsorger beziehungsweise einer Deponie. Hier geht es um rund 280 000 Euro pro Jahr. 70 Prozent der knapp 80 000 Tonnen Müll, die jedes Jahr im Landkreis anfallen, können verwertet werden. Unter den 30 Prozent, die nicht darunter fallen, sind etwa 1000 Tonnen, die auf Deponien eingelagert werden müssen. Eine solche gab es bis 2006 in Isen, seither müssen Deponien außerhalb des Landkreises angesteuert werden. Konkret geht es nun um Abfälle der so genannten Deponieklasse I. Darunter fallen asbesthaltige und künstliche Mineralfaserabfälle, aber auch andere Dämmstoffe oder Schamottsteine aus Öfen.



Bislang hatte Erding einen Vertrag mit dem Landkreis Landshut für dessen Deponie Spitzlberg. Doch weil dort der Platz zur Neige geht, kann bereits seit Jahresbeginn kein Erdinger Deponiemüll mehr angeliefert werden. Bayerstorfer gab zu: „Dass es so schnell geht, hat uns schon überrascht.“



Laut Neumaier hat Erding für die Zwischenzeit einen Vertrag mit der Firma Wurzer aus Eitting geschlossen, die den kontaminierten Abfall nach Franken fährt. Allerdings vorerst nur bis Ende Juni. Bs dahin soll die europaweite Ausschreibung abgeschlossen sein. Bayerstorfer betonte: Internationaler Mülltourismus sei ausgeschlossen. Das Gesetz schreibe vor, dass die Deponieabfälle in Oberbayern verbleiben müssen.



Der Ausschuss stimmte beiden Ausschreibungen mit Laufzeiten von je fünf Jahren einhellig zu.

