20-Jähriger schlägt Ladenmitarbeiter

Von: Timo Aichele

Ein 20-Jähriger aus Kirchseeon hat die Nacht in der Arrestzelle verbracht, nachdem er in einem Geschäft in Erding aggressiv geworden ist.

Erding - Gewalttätig wurde ein 20-Jähriger aus Kirchseeon am Montag gegen 19 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Erding. Ein Mitarbeiter wollte den jungen Mann des Geschäfts verweisen. Nach Angaben der Polizei erhielt er dafür einen Faustschlag ins Gesicht und wurde beleidigt. Vor dem Gebäude wollte der Mitarbeiter den Täter bis zum Eintreffen der Streife festhalten, wurde dabei nochmals geschlagen und gegen die Wand gedrückt. Letztendlich gelang dem Kirchseeoner die Flucht.

Im Verlauf des Abends traf die Polizei einen Mann auf der Haager Straße an, auf den die Beschreibung passte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Da gegen den 20-Jährigen aus Kirchseeon in anderer Sache bereits ein Haftbefehl zum Vollzug vorlag, verbrachte er die Nacht in der Arrestzelle. Er wird im Laufe des Tages beim Amtsgericht vorgeführt.